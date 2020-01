TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali: ecco le attuali offerte Fibra di Gennaio 2020

In questo inizio di Gennaio 2020, gli operatori TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali propongono diverse promozioni, nei negozi e online, per le loro offerte dedicate alla Fibra di casa, spesso anche in convergenza con la rete mobile.

Grazie a questo articolo sarà quindi possibile fare un confronto sulle attuali offerte per internet da casa di questo inizio del 2020 con le caratteristiche principali. Per i dettagli sarà possibile consultare i rispettivi approfondimenti.

Partendo con TIM, l’operatore ex monopolista propone per la rete fissa le offerte della gamma TIM Super, con prezzi a partire da 29,90 euro al mese, rispettando però alcune condizioni. In questo caso, le attuali offerte e promozioni saranno valide fino al 25 Gennaio 2020, salvo cambiamenti.

Di base, nei negozi, le nuove versioni delle offerte TIM Super Fibra (FTTH), Super Mega (FTTC) e Super ADSL, hanno un costo standard di 34,90 euro al mese, che comprende internet illimitato con massima velocità gratuita inclusa (per FTTC e FTTH), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), modem TIM incluso a 5 euro al mese per 48 mesi (opzione attiva di default, salvo diversa indicazione) e TIMVISION versione “base” incluso.

Dopo i primi 48 mesi, finite di pagare le rate del modem, l’offerta continua a 29,90 euro al mese a tempo indeterminato.

Se invece non si sceglie di acquistare il modem TIM, il costo delle offerte TIM Super senza modem sarà sempre di 34,90 euro al mese ma con la possibilità di attivare una delle opzioni aggiuntive in maniera gratuita a tempo indeterminato: Safe Web Plus, Smart Home e opzione Voce (chiamate illimitate). L’opzione TIM Flexy per attivare una linea per le seconde case si potrà invece abbinare al costo di 90 centesimi di euro in più, per un totale di 35,80 euro al mese.

In entrambi i casi, il costo del canone mensile di TIM Super è composto, per i primi 24 mesi, da un canone di 24,90 euro al mese in promozione per l’offerta e di 10 euro al mese di costo di attivazione, mentre dal 25° mese in poi il canone mensile è pari 34,90 euro. Dunque il vincolo per il costo di attivazione è di 24 mesi.

Tuttavia, dal 29 Novembre 2019, tutti i nuovi clienti Nuova TIM Super che attivano contestualmente la domiciliazione bancaria possono ottenere uno sconto di 5 euro al mese.

Così facendo, i clienti che domiciliano l’offerta con il modem incluso avranno un canone mensile pari a 29,90 euro al mese per i primi 4 anni, poi a 24,90 euro al mese a tempo indeterminato. Lo sconto è valido anche per i clienti che attivano TIM Super senza modem, e in quel caso il costo sarebbe di 29,90 euro al mese a tempo indeterminato, o di 30,80 euro al mese se si abbina l’opzione TIM Flexy.

Se invece si attiva online (ecco il link diretto) entro il 25 Gennaio 2020, salvo cambiamenti, l’attuale promozione prevede anche l’inclusione dell’Opzione Voce, che consente di ottenere le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali senza costi aggiuntivi anziché a 5 euro al mese.

La promozione delle chiamate illimitate gratis è valida per tutte le tecnologie (FTTH, FTTC e ADSL) e ha una durata di 24 mesi, ma se si manterrà l’offerta attiva si beneficia di altri 24 mesi di gratuità delle chiamate illimitate.

Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce si rinnoverà al costo standard di 5 euro al mese, mentre l’offerta manterrebbe comunque un costo complessivo di 29,90 euro mensili, salvo eventuali aumenti dovuti ad eventuali modifiche unilaterali di contratto che potrebbero essere applicate come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Bisogna specificare che online è disponibile solo la versione con pagamento tramite la domiciliazione bancaria e il modem TIM incluso, senza possibilità di escluderlo dall’ordine.

Dunque, se si desidera attivare la promozione o senza il modem o senza la domiciliazione bancaria, si potrà solo richiedere tramite contatto telefonico da call center. Al momento, tuttavia, secondo diverse testimonianze l’unica offerta disponibile senza modem è la TIM Connect XDSL, mentre in Fibra FTTH e ADSL si può attivare solo la configurazione di TIM Super disponibile online.

Per maggiori dettagli sulle attuali promozioni e sulle offerte TIM Super disponibili nei negozi e online è possibile consultare l’approfondimento dedicato.

Nel caso di Vodafone l’operatore continua a proporre fino a nuova comunicazione, salvo cambiamenti, l’offerta denominata Internet Unlimited.

L’offerta Internet Unlimited comprende di base internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s, chiamate a consumo e inoltre una SIM dati Vodafone che prevede, salvo cambiamenti, 30 Giga in 4G al mese anziché 1 Giga. La versione standard ha un costo di 26,90 euro al mese, a cui aggiungere il costo di attivazione di 48 euro (rateizzabile).

Se invece si procede con l’attivazione online (ecco il link diretto) è disponibile la versione Digital Edition che ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi 48 mesi, che comprende il costo di attivazione di 48 euro, in questo caso incluso a 1 euro per 24 mesi (mentre è scontato del 100% l’anticipo da 24 euro), e anche il servizio opzionale Vodafone Ready, che ha un costo di 6 euro in più al mese, il quale permette di ricevere il modem Vodafone e la relativa assistenza.

In più, solo online, sono incluse nel prezzo finale anche le chiamate illimitate nazionali, senza quindi pagare il costo dell’add-on che normalmente avrebbe un costo di 5 euro al mese in più.

Come già spiegato, il costo dell’offerta online è in realtà di 20,90 euro al mese, più 1 euro al mese per 24 mesi, più 6 euro al mese per 48 mesi, in totale 27,90 euro. Dopo i primi 24 mesi il costo mensile scende a 26,90 euro, mentre dopo 48 mesi, il costo dell’offerta passerà definitivamente, salvo cambiamenti, a 20,90 euro al mese.

Si segnala che in alcuni rivenditori Vodafone aderenti è ancora disponibile una versione simile della Digital Edition, denominata Internet Unlimited Limited Edition, che in questo caso è in edizione limitata, per cui potrebbe non essere sempre disponibile.

La promo Vodafone Internet Unlimited Limited Edition attivabile in alcuni punti vendita Vodafone prevede quindi, di base, chiamate a consumo, internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s, Vodafone Ready e attivazione inclusi e una SIM dati Vodafone che prevede 30 Giga in 4G al mese anziché 1 Giga, il tutto al costo di 27,90 euro al mese per i primi 48 mesi.

Le offerte Vodafone di rete fissa prevedono una permanenza contrattuale minima di 24 mesi. In caso di recesso anticipato è previsto, oltre al costo di disattivazione di 28 euro, anche un corrispettivo massimo di 24 euro (crescente fino al dodicesimo mese e decrescente fino al ventiquattresimo mese), le rate residue del costo di attivazione (recesso entro i primi 24 mesi) e l’eventuale pagamento delle rate residue di Vodafone Ready, nel caso si scelga di attivarlo.

Alle offerte di rete fissa è possibile abbinare i pacchetti di streaming video della piattaforma Vodafone TV, che si sono rinnovati a partire dall’8 Gennaio 2020 e disponibili fino al 31 Gennaio 2020, salvo cambiamenti.

Per ulteriori dettagli sulle offerte di rete fissa Vodafone Internet Unlimited è possibile consultare l’approfondimento dedicato.

L’operatore congiunto Wind Tre propone le offerte di rete fissa tramite i suoi due brand consumer Wind e 3 Italia, le cui offerte si differenziano principalmente per le offerte convergenti con la rete mobile.

Come anticipato da MondoMobileWeb, le offerte standard di rete fissa di entrambi i brand sono state prorogate fino al 19 Gennaio 2020, salvo cambiamenti, anche se è attualmente in onda uno spot radiofonico con il testimonial Wind Rovazzi che indica come scadenza dell’offerta il 26 Gennaio 2020.

In entrambi i casi, le offerte di rete fissa standard di WInd e 3 prevedono internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC (anche Bitstream NGA) o Fibra FTTH (by Open Fiber) fino a 1000 Mbps, chiamate a consumo e modem in vendita abbinata a 5,99 euro in più al mese per 48 mesi, con un costo a partire da 25,99 euro al mese.

Se invece si attiva online o nei negozi aderenti l’offerta viene spesso proposta con l’attivazione e il costo delle rate del modem incluso al prezzo di 26,98 euro al mese. In alcuni periodi può essere proposta anche con le chiamate illimitate incluse allo stesso prezzo.

Nel caso del brand Wind, come già anticipato in anteprima, dal 7 Gennaio 2020 non è più disponibile la promozione che permetteva di abbinare gratuitamente (con rateizzazione a 0 euro per 30 mesi) lo smart speaker Amazon Echo Dot.

Dunque, la componente convergente di Wind rimane la SIM dati da 100 Giga al mese, il cui traffico dati è condivisibile con un massimo di 4 SIM Wind Family con la stessa anagrafica e con un massimo di 4 SIM Ricaricabili, attive anche con anagrafiche differenti. Si possono associare solo le SIM Wind con le offerte ricaricabili All Inclusive, anche in versione Easy Pay, Call Your Country con minuti inclusi, e Wind Smart per un massimo di 8 SIM.

La SIM dati che verrà fornita in dotazione al cliente potrà essere normalmente inserita in un modem 4G o in uno smartphone o tablet per usufruire direttamente dalla stessa SIM dei 100GB in 4G al mese. La condivisione dei Giga avverrà invece tramite un contatore unico nei sistemi Wind che conteggia il traffico dati utilizzato dalle SIM Wind che sono state collegate.

Invece, con l’offerta di rete fissa del brand 3 è possibile ottenere come promozione convergente Giga illimitati su un massimo di tre SIM 3 (dal 24 Settembre 2018) con la stessa anagrafica del contratto di linea fissa con il piano ALL-IN/FREE Power se nuovo cliente 3, mentre per i già clienti mobili su una SIM con offerta bundle prepagata attiva che rispetti le incompatibilità.

Si ricorda che con Tre l’opzione 4G LTE è inclusa a tempo indeterminato solo per i nuovi clienti (Privati o Professionisti) dal 1° Aprile 2019, salvo eventuali cambiamenti. Per i già clienti ha invece un costo di 1 euro al mese.

Dal 13 Maggio 2019 è stato ufficialmente introdotto anche in negozio un costo di attivazione per la rete fissa Wind Tre pari a 120 euro, che sarebbe rateizzato in 24 rate mensili da 5 euro ciascuna. Con la promo online le rate mensili non verranno addebitate se l’offerta rimane attiva per almeno 24 mesi, mentre in caso di recesso anticipato andranno corrisposte le rate mancanti.

Dunque, ad esempio, se si dovesse recedere nel corso del tredicesimo mese, bisognerà corrispondere le restanti 11 rate da 5 euro, per un totale di 55 euro. Si tratta di un nuovo costo di uscita in caso di recesso anticipato, che si aggiunge a quello relativo al modem in vendita abbinata.

Il costo di invio delle fatture tramite sito o email è gratuito, mentre se si sceglie l’invio cartaceo, questo ha un costo di 2 euro ad ogni bolletta inviata. Se si disattiva il dettaglio delle chiamate allegate al conto telefonico, che ha un costo di 0,60 euro ad invio, non ci saranno ulteriori costi fissi extra.

I rinnovi avvengono ogni mese solare e per i nuovi clienti le fatture saranno emesse ogni mese: dal 12 Gennaio 2020 la fattura verrà infatti emessa con cadenza mensile anticipata. I già clienti che avevano il recapito della fattura bimestrale stanno cominciando a ricevere un conto telefonico di raccordo per i pagamenti dal 22 Dicembre 2019, come già comunicato da Wind Tre.

Per ulteriori informazioni sulle offerte di rete fissa Wind Tre con i suoi brand Wind e 3 è possibile consultare l’approfondimento.

Fastweb propone anche in questo inizio di Gennaio 2020 l’offerta di rete fissa denominata Fastweb Casa, la cui versione standard ha un costo di 34,95 euro al mese e comprende Internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s (a seconda della tecnologia), chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta con i servizi Chi Chiama, Avviso di Chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione Chiamate e Trasferimento di chiamate inclusi nel prezzo, e il modem Wi-Fi FASTGate incluso.

Tuttavia, attualmente è disponibile la promozione online (ecco il link diretto) precedentemente denominata Promo Xmas, che consente di ottenere un costo di 27,95 euro al mese a tempo indeterminato. Si tratta quindi di un ulteriore sconto di 2 euro al mese a tempo indeterminato rispetto alla promo online standard di 29,95 euro al mese.

Attualmente la promozione online è disponibile fino al 14 Gennaio 2020, salvo eventuali cambiamenti.

Si ricorda che le offerte di rete fissa Fastweb sono disponibili soltanto per chi paga con carta di credito o addebito bancario. Il contributo di attivazione è gratuito e non sono previsti vincoli contrattuali.

Fastweb precisa che il cliente è tenuto ad utilizzare i minuti illimitati nazionali inclusi nell’offerta secondo criteri di buona fede e correttezza e comunque con un traffico mensile uscente non superiore a 5.000 minuti.

Per ulteriori dettagli sulle offerte Fastweb di rete fissa si invita a consultare l’approfondimento dedicato.

Infine, per quanto riguarda Tiscali, l’operatore propone ancora le sue offerte di rete fissa della gamma UltraInternet.

Come già raccontato, le offerte standard di Tiscali prevedono le varianti “base” caratterizzate principalmente con chiamate a consumo, al costo di 26,95 euro al mese, e le varianti Full con chiamate illimitate al costo di 29,95 euro al mese.

Invece, grazie all’attuale promozione disponibile online e anche nei negozi aderenti, che in precedenza era denominata Speciale Natale e sarebbe dovuta scadere il 6 Gennaio 2020, che permette di sottoscrivere le offerte UltraInternet Fibra Full (FTTH) e UltraInternet Full (FTTC) con chiamate illimitate al costo promozionale di 27,95 euro al mese (anziché 29,95 euro), pari ad uno sconto di 2 euro al mese a tempo indeterminato.

Nella comunicazione fatta sui social di Tiscali non viene al momento indicata una scadenza della promo, anche se sul sito viene indicata la data del 12 Gennaio 2020, salvo cambiamenti. Si precisa che sono escluse le attivazioni su rete ADSL e rivendita VULA.

Dunque grazie all’attuale promo online, UltraInternet Fibra Full (FTTH) e UltraInternet Full (FTTC) hanno un costo pari a 27,95 euro al mese invece di 29,95 euro e comprendono entrambe la navigazione internet illimitata e le chiamate illimitate incluse verso fissi e mobili nazionali.

Come già raccontato, si ricorda che per sottoscrivere online una di queste offerte a prezzo scontato basta recarsi sul sito ufficiale di Tiscali ed inserire i dati del proprio indirizzo: a quel punto, il sito visualizzerà l’offerta adatta per la tecnologia di rete da cui si è raggiunti, con il prezzo della versione “base” a 26,95 euro al mese.

Sotto all’elenco delle caratteristiche dell’offerta è possibile spuntare l’opzione che permette di aggiungere le chiamate illimitate ad 1 euro in più ogni mese, con la seguente dicitura: “APPROFITTA DELL’OFFERTA SPECIALE NATALE TISCALI! A SOLO 1 EURO IN PIU’ CHIAMATE ILLIMITATE GRATUITE VERSO FISSI E CELLULARI NAZIONALI E 6 MESI DI INFINITY”.

In questo modo si attiverà la versione Full, che include anche 6 mesi di Infinity con Infinity Pass, un codice prepagato che permette di fruire della TV on demand per un anno senza limiti.

Il pagamento delle offerte Tiscali è possibile tramite carta di credito o con addebito su conto corrente bancario. Il contributo di attivazione è gratuito ed incluso nel prezzo delle offerte. L’invio della fattura in formato cartaceo prevede un costo di 2 euro.

Sono previste anche offerte locali. È possibile consultare l’approfondimento dedicato per maggiori dettagli sulle offerte di rete fissa Tiscali.

MondoMobileWeb ricorda che le offerte a tempo indeterminato di tutti i gestori telefonici possono essere modificate dallo stesso operatore come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

