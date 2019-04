Vodafone Internet Unlimited: promo online a 27,90 euro con attivazione e Vodafone Ready inclusi

A partire da oggi, 10 Aprile 2019, Vodafone ha modificato la sua promozione online applicata all’offerta di rete fissa Internet Unlimited, che in questo caso avrò un costo di 27,90 euro al mese per i primi 4 anni, con il contributo di attivazione e le rate del servizio aggiuntivo Vodafone Ready inclusi nel prezzo.

Dunque, grazie alla promo online Digital Edition (ecco il link diretto), disponibile fino al 12 Aprile 2019, salvo proroghe, il costo di attivazione è incluso nel canone mensile che ammonterà a 27,90 euro al mese, e inoltre viene inclusa nel prezzo anche l’opzione aggiuntiva Vodafone Ready.

Il costo base dell’offerta sarebbe in realtà di 20,90 euro al mese, che con l’aggiunta delle rate di Vodafone Ready e del costo di attivazione sarà di 27,90 euro al mese per i primi 48 mesi; dato che il costo di attivazione di 48 euro è rateizzato, in questo caso, a 1 euro per 24 mesi (l’una tantum da 24 euro è scontata), dopo due anni il costo dell’offerta si abbasserà a 26,90 euro al mese, mentre una volta passati i primi 48 mesi, saranno terminate le rate di Vodafone Ready e il costo dell’offerta ritorna a 20,90 euro al mese, salvo eventuali cambiamenti che nel tempo potrebbero essere apportati.

Vodafone Ready è il servizio aggiuntivo che permette di ricevere un modem Vodafone con la relativa assistenza dell’operatore, e prevede un costo di 288 euro rateizzabile in 48 rate da 6 euro ciascuna (in alternativa anche a 6 euro per 24 mesi più 144 euro in un’unica soluzione, oppure a 6 euro per 12 mesi più 216 euro in un’unica soluzione).

Attivando Vodafone Ready sarà incluso un modem Vodafone, che per Internet Unlimited sarà di default la Vodafone Station Revolution, mentre il modem Vodafone Power Station si potrà richiedere soltanto pagando un costo una tantum di 19 euro (solo se si ha la domiciliazione bancaria o l’addebito su carta di credito).

Inoltre, con Vodafone Ready, si avranno i seguenti servizi aggiuntivi, come l’assistenza da remoto per il modem Vodafone e l’eventuale sostituzione e manutenzione gratuita; il servizio Vodafone “Sempre Connessi” che permette di non rimanere mai a corto di internet e di continuare a chiamare. I minuti e i Giga aggiuntivi saranno a disposizione solo su SIM Vodafone. Il servizio si disattiva automaticamente con il ripristino della linea; la promo “Instant Activation” che prevede 15GB in 4G al giorno sulla SIM dati fino all’effettiva attivazione della linea di casa (escluse le attivazioni su FTTH).

Come raccontato da MondoMobileWeb, dal 17 Febbraio 2019 normalmente Vodafone non include più i suoi modem in comodato d’uso gratuito, ma sarà possibile utilizzare un modem qualsiasi scelto del cliente, in ottemperanza alla delibera AGCOM n. 348/18/CONS sul modem libero.

In virtù di questo, Vodafone Ready è un servizio opzionale che non dovrebbe essere mai obbligatorio attivare. Con questa promo online, invece, non sarà possibile disattivare il servizio, che sarà incluso di default nell’offerta.

Vodafone, anche se in maniera molto nascosta, dà comunque la possibilità di attivare Internet Unlimited senza Vodafone Ready, cliccando un piccolo link nella sezione dedicata al servizio opzionale in fondo alla pagina dell’offerta: una volta cliccato sul testo “Clicca qui”, si aprirà un popup dove sarà possibile richiedere (solo prenotando un ricontatto telefonico gratuito) l’offerta standard a 26,90 euro al mese.

Si ricorda che le offerte Vodafone di rete fissa prevedono una permanenza contrattuale minima di 24 mesi. In caso di recesso anticipato è previsto, oltre al costo di disattivazione di 28 euro, anche un corrispettivo massimo di 24 euro (crescente fino al dodicesimo mese e decrescente fino al ventiquattresimo mese), le rate residue del costo di attivazione (recesso entro i primi 24 mesi) e l’eventuale pagamento delle rate residue di Vodafone Ready, nel caso si scelga di attivarlo.

In quest’ultimo caso si potrà scegliere di pagare le rate residue in un’unica soluzione oppure continuare la rateizzazione fino al termine previsto con lo stesso metodo di pagamento.

Ecco dunque le caratteristiche principali della nuova promozione online, disponibile fino al 12 Aprile 2019, salvo cambiamenti, con cui vengono inclusi il costo di attivazione e il servizio Vodafone Ready:

Vodafone Internet Unlimited Digital Edition

L’offerta Internet Unlimited comprende internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s, chiamate a consumo e una SIM dati con 30 Giga in 4G.

Costi

Grazie alla promozione disponibile online, il canone dell’offerta è di 27,90 euro al mese per i primi 48 mesi, che comprende il costo di attivazione di 48 euro, in questo caso incluso a 1 euro per 24 mesi (mentre è scontato del 100% l’anticipo da 24 euro), e anche il servizio opzionale Vodafone Ready, che ha un costo di 6 euro in più al mese, che permette di ricevere il modem Vodafone e la relativa assistenza.

Dunque il costo reale dell’offerta è di 20,90 euro al mese, più 1 euro al mese per 24 mesi, più 6 euro al mese per 48 mesi, in totale 27,90 euro. Dopo i primi 24 mesi il costo mensile scende a 26,90 euro, mentre dopo 48 mesi, il costo dell’offerta passerà definitivamente, salvo cambiamenti, a 20,90 euro al mese.

L’offerta prevede le chiamate a consumo: per aggiungere le chiamate illimitate si può attivare l’add-on da 5 euro in più al mese.

Componente Fissa

Internet Unlimited prevede le seguenti velocità di navigazione internet: in ADSL fino a 20 Megabit/s, in Misto Fibra Rame FTTC fino a 100 o 200 Megabit/s (a seconda della copertura) oppure in Fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s. La massima velocità è sempre inclusa senza ulteriori costi aggiuntivi.

La velocità fino ad 1 Gigabit/s è disponibile solo nelle città di Milano, Bresso, Buccinasco, Opera, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Rozzano, Corsico, Cornaredo, Pioltello, Segrate, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone, Bologna, Torino, Beinasco, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Settimo Torinese, Venaria Reale, Bari, Catania, Cagliari, Perugia, Venezia, Napoli, Padova, Palermo, Genova, Monza, Udine, Castenaso, Castel Maggiore, Collegno, Prato, Siracusa, Sassari, Busto Arsizio, Novara, Alessandria, Salerno, Bollate, Brindisi, Ferrara, Imola, Parma, Pescara, Rho, Rivoli, Verona, Sondrio, Brescia, Pisa, Terni, Latina, Treviso, Selargius, Quartucciu, Quartu Sant’Elena, Reggio Emilia, Ancona, Grosseto, Lecce e Varese nelle zone coperte da FTTH.

Internet Unlimited prevede una tariffa voce a consumo di 0 centesimi al minuto con lo scatto alla risposta di 19 centesimi di euro verso i numeri di rete fissa nazionale e di 19 centesimi al minuto con lo scatto alla risposta di 19 centesimi, verso i numeri di rete mobile nazionale.

Opzioni e servizi

Dall’11 Marzo 2019 è possibile richiedere l’opzione “Fissi e mobile nazionali senza limiti” al costo di 5 euro al mese per aggiungere le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

In alternativa, è possibile aggiungere anche l’opzione “Fissi internazionali senza limiti”, sempre al costo di 5 euro al mese, che in questo caso prevede chiamate illimitate verso i numeri fissi dei seguenti paesi esteri: Andorra, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Far Oer, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, India, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria e USA.

Vodafone, con le sue offerte di rete fissa, comprende nel prezzo anche una SIM dati Vodafone che, salvo cambiamenti, prevede 30 Giga in 4G ogni mese anziché 1 Giga.

Dal 24 Giugno 2018 è possibile aggiungere alle offerte di linea fissa i nuovi add-on di streaming video Vodafone TV con il Vodafone TV Box incluso nel prezzo. I pacchetti disponibili sono: Vodafone TV Sport al costo, dal 14 Ottobre 2018, di 10 euro al mese, Vodafone TV + NOW TV Intrattenimento al costo di 11,90 euro al mese e Vodafone TV Sport + NOW TV Intrattenimento (la combinazione dei due pacchetti) a 19,90 euro al mese.

Dal 17 Febbraio 2019 Vodafone ha introdotto anche un nuovo add-on per quanto riguarda Vodafone TV: si tratta di Vodafone TV Sport + NOWTV Sport, che normalmente avrebbe un costo di 30 euro al mese, con un contributo di attivazione di 2 euro al mese per 48 mesi (pagabile anche 96 euro una tantum, oppure 48 euro una tantum più 2 euro per 24 mesi o 72 euro una tantum più 2 euro per 12 mesi) e permette di vedere tutto lo sport di SKY grazie al Ticket Sport mensile di NOW TV.

Invece, con la promo disponibile online e anche nei negozi fino al 30 Aprile 2019, salvo cambiamenti, se si richiede contestualmente ad un’offerta di rete fissa si avrà uno sconto di 10 euro al mese in fattura, con il costo di attivazione di Vodafone TV gratuito. Lo sconto non è compatibile con le offerte Vodafone One Pro TV, Internet & TV Sport e Vodafone One Special.

Come anticipato da MondoMobileWeb, dal 7 al 30 Aprile 2019, salvo proroghe, chi attiva un’offerta Vodafone TV potrà avere il Ticket NOW TV Serie incluso gratuitamente per 3 mesi dall’attivazione. Per maggiori dettagli su Vodafone TV si invita a consultare l’approfondimento dedicato.

Per maggiori informazioni sulla copertura e per attivare questa nuova promo online è possibile visitare il sito ufficiale dell’operatore.

