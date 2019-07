Wind Tre raggiunge oltre 180 località in FTTC fino a 200 Mbps grazie al Bitstream NGA

A partire da oggi, 8 Luglio 2019, Wind Tre ha ampliato la sua copertura di rete fissa in diversi comuni italiani non raggiunti in precedenza dalla rete in Misto Fibra Rame FTTC, grazie all’utilizzo della tecnologia Bitstream NGA (New Generation Access), molto probabilmente sulla rete wholesale di TIM.

Come anticipato da MondoMobileWeb, Wind Tre aumenta quindi le sue potenziali linee attivabili in Misto Fibra Rame FTTC fino a 200 Mbps, e secondo alcune informazioni entro l’estate l’operatore congiunto conta di arrivare ad un incremento del 25% delle linee attivabili su questo tipo di rete.

Si ricorda che la tecnologia Bitstream NGA (anche BS NGA) fa parte della famiglia delle connessioni in FTTC (Fiber To The Cabinet) e, a differenza di tecnologie come VULA (Virtual Unbundling Local Access) dove le infrastrutture proprietarie di Wind Tre arrivano fino alla centrale di zona TIM, in questo caso la fibra dell’operatore arriva in una cosiddetta “centrale di raccolta”, da dove poi il cliente viene raggiunto interamente tramite la rete TIM (in fibra dalla centrale di raccolta alla centrale TIM e poi fino al cabinet, e in rame dal cabinet all’abitazione).

Oltre a questa novità, si ricorda che grazie all’accordo strategico siglato con Fastweb (soggetto all’approvazione dell’Autorità competente) in futuro la copertura in FTTC (e anche FTTH) verrà ampliata anche grazie alla rete proprietaria di Fastweb (FTTS).

Al momento, secondo alcune informazioni raccolte da MondoMobileWeb, le città in cui si può attivare la rete fissa in FTTC con Wind Tre tramite Bitstream NGA sarebbero le seguenti:

Barrafranca, Budrio, Trevignano, Santa Venerina, Fonte, Lampedusa e Linosa, Quinto di Treviso, Santa Maria Di Sala, Santa Croce Camerina, Sedico, Eraclea, Aulla, Zeri, Zero Branco, Gioiosa Marea, Castel Guelfo Di Bologna, Borgo Tossignano, Aci Castello, Valdobbiadene, Nicolosi, Aci Sant’Antonio, Mordano, Campagna Lupia, Riese Pio X, Tortorici, Moneglia, Dozza, Fiumefreddo Di Sicilia, Delia, Marianopoli, Noto, Calascibetta, Nicosia, Palazzolo Acreide, Povegliano, Linguaglossa, Pietraperzia, Randazzo, Zafferana Etnea, Fossalta Di Portogruaro, Valle di Cadore, Santa Domenica Vittoria, Pedara, Catenanuova, Chiaramonte Gulfi, Biancavilla, Floresta, Vizzini, Raccuja, Letojanni, Bolano, Spadafora, Taglio Di Po, Fondachelli-fantina, Malvagna, Casella, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Sortino, Arcola, Regalbuto, Noventa Di Piave, Villalba, San Stino Di Livenza, Malalbergo, Viagrande, Minerbio, Porto Viro, San Filippo del Mela, Resana, Quarto D’altino, Masone, Campo Ligure, Roccella Valdemone, Gallodoro, Motta di Livenza, Grotte, Militello In Val di Catania, Calatabiano, Calalzo Di Cadore, Istrana, Vigarano Mainarda, Acireale, Vazzola, Savignone, Mascalucia, Aci Bonaccorsi, Martellago, Venetico, Carasco, Follo, Villorba, Pederobba, Castello D’Argile, Lipari, Argenta, Furnari, Melilli, Nizza Di Sicilia, Jesolo, Sovramonte, Sant’Angelo di Brolo, Serra Riccò, San Piero Patti, Mascali, Susegana, Castello Di Godego, Castell’Umberto, Sperlinga, Piraino, Valdina, Mulazzo, Altivole, Ozzano Dell’emilia, Racalmuto, Leonforte, Rosolini, Canicattini Bagni, Sommatino, Trecastagni, Agira, Valguarnera Caropepe, Marcon, Ramacca, Pieve Di Soligo, Troina, Mazzarino, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Licodia Eubea, Graniti, Poggio Renatico, Comacchio, Ponzano Veneto, Mareno Di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Patti, Torregrotta, Calderara di Reno, Acate, Copparo, Casale sul Sile, Asolo, Rometta, Roncade, Enna, Cortina d’Ampezzo, Crevalcore, Baricella, Vergato, Filattiera, San Pietro In Casale, Follina, Busalla, Motta Camastra, Pianoro, Bondeno, Montagnareale, Maser, Lorenzago Di Cadore, Borgo Valbelluna, Farra di Soligo, Ucria, Brolo, Licciana Nardi, Porto Tolle, Cibiana Di Cadore, Ponte Di Piave, Pontremoli, Tresana, Cavallino-Treporti, Pace Del Mela, Podenzana, Bagnone, Nervesa Della Battaglia, Castel di Iudica, Librizzi, Mignanego, Scorzè, Sala Bolognese, Novara Di Sicilia, Castel di Casio, Caorle, Vezzano Ligure.

Questa lista contiene solo le città in cui la rete fissa è vendibile a partire da oggi, 8 Luglio 2019, ma nel corso del tempo dovrebbe essere progressivamente integrata da altre località.

Con Wind Tre la rete fissa in Misto Fibra Rame FTTC è attivabile grazie alle attuali offerte dei due brand Wind e Tre:

Le offerte Internet 100/200 di Wind Tre includono l’obbligo della vendita abbinata del modem di 5,99 euro al mese per 48 mesi. Tuttavia, in ottemperanza alla Delibera AGCOM n. 348/18/CONS sul modem libero, sono disponibili le offerte senza modem incluso denominate Wind Absolute e 3Absolute. Le offerte Absolute sono disponibili online e nei negozi, e non includono alcuni vantaggi, come ad esempio la SIM da 100 Giga per Wind o i Giga illimitati per Tre.

