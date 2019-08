Vodafone Happy Black Smartphone: ritorna lo sconto su Samsung Galaxy A40. Ecco la nuova lista

A partire dal 1° Settembre 2019, Vodafone potrebbe aggiungere un nuovo smartphone a prezzo scontato alla lista di quelli acquistabili dai clienti del programma fedeltà a pagamento Happy Black: si tratta di Samsung Galaxy A40, che si potrà acquistare insieme agli altri smartphone Samsung e Huawei, ancora disponibili fino a fine Settembre 2019.

Dunque, come già raccontato, tra i diversi vantaggi per i clienti che aderiscono a Vodafone Happy Black, c’è anche l’opportunità di ricevere sconti fino al 50%, rispetto al listino standard, su una selezione di smartphone Huawei e Samsung, da utilizzare nei negozi Vodafone aderenti all’iniziativa e nei limiti di giacenza del prodotto nei singoli punti vendita.

Gli smartphone saranno scontati anche tramite l’iniziativa Happy Ricarica che permette, ai clienti iscritti a Vodafone Happy che ricaricano un qualsiasi importo da qualsiasi canale di vendita, di ricevere alcuni regali.

Dunque, a partire dal 1° Settembre 2019 sarà nuovamente disponibile nella lista degli smartphone acquistabili in un’unica soluzione il Samsung Galaxy A40, al costo di 179,99 euro (invece di 259,99 euro). Questo smartphone era già stato oggetto dello stesso sconto già nel mese di Luglio 2019, mentre dal 1° al 31 Agosto non era più disponibile.

Insieme al Galaxy A40, continueranno ad essere disponibili fino al 30 Settembre 2019 anche gli altri smartphone Samsung e Huawei in promozione: si possono infatti acquistare Samsung Galaxy S10 128GB al prezzo di 579,99 euro (invece di 929,99 euro), Samsung S10e a 429,99 euro (invece di 779,99 euro), Huawei P30 a 399,99 euro (invece di 799,99 euro) e Huawei P30 Lite al prezzo di 249,99 euro (invece di 369,99 euro).

Per usufruire dello sconto, il cliente Vodafone dovrà mostrare il codice, ricevuto via SMS o presente sezione Storico dell’app My Vodafone, al rivenditore Vodafone autorizzato. La validità del codice è indicata nell’SMS inviato al numero con il quale il cliente ha aderito al programma.

Il codice sconto, ricevuto via SMS, potrà essere richiesto solo una volta per ogni mese di adesione a Happy Black.

Non è escluso che la lista possa nuovamente cambiare nel corso dei prossimi giorni con l’inserimento di nuovi modelli a prezzi scontati.

Si ricorda che Vodafone Happy Black è il programma fedeltà che dall’8 Aprile 2019 riserva degli sconti e dei vantaggi ai clienti Vodafone a fronte di un costo di 1,99 euro al mese. Dal 26 Agosto 2019 è ritornata disponibile la promozione che permette di avere il primo mese gratuito, mentre non è più disponibile Happy Black Summer.

Oltre allo sconto sugli smartphone, ecco la lista dei vantaggi disponibili al momento con Vodafone Happy Black, suddivisi in quattro categorie: Tempo libero (Cinema 2×1, Ristoranti 2×1, Parchi e Attrazioni 2×1), Intrattenimento (NOW TV, Infinity, Tidal Premium), Viaggio (Booking.com, Costa Crociere, Eni Station, Europcar, Rentalcars.com) e Shopping (Kobo, sconto smartphone Huawei e Samsung nei negozi Vodafone, Leroy Merlin, Biotherm, Kiehl’s, Urban Decay).

Aderendo al programma, oltre agli sconti, il cliente avrà a disposizione anche traffico dati illimitato sulle mappe, ossia sulle app Google Maps, Sygic, Copilot, Genis Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Maps app, Tom Tom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, ATM Milano Official App, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation (be on the road) e Probus. L’elenco potrà comunque subire delle modifiche nel corso del tempo.

Per maggiori dettagli sulle altre iniziative di Vodafone Happy Black è possibile visitare l’approfondimento dedicato.

Per tutti i clienti Vodafone Happy, (anche chi non è iscritto a Happy Black) oggi, 30 Agosto 2019 è disponibile un nuovo appuntamento con l’iniziativa Happy Friday.

Come anticipato da MondoMobileWeb, entro le 23:59 sarà possibile riscattare tramite l’app My Vodafone il regalo di quest’oggi, che in questo caso è un buono sconto di 15 euro, valido fino al 2 Settembre 2019, per una spesa minima di 60 euro su Saldi Privati per alcuni clienti, mentre altri clienti selezionati avranno fino al 50% di sconto sui prezzi outlet presso gli store aderenti di Torino Outlet Village o Sicilia Outlet Village.

Anteprima MondoMobileWeb. Si ringraziano D. e S. per la segnalazione. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo e commerciale.

