su Vodafone Happy Black: ecco come funziona il voucher per andare nei Ristoranti in 2 al prezzo di 1

Uno dei diversi vantaggi proposti da Vodafone grazie all’iniziativa a pagamento Happy Black è la possibilità di riscattare un voucher per cenare o pranzare in alcuni ristoranti del circuito in due al prezzo di uno. Il vantaggio, denominato “Ristoranti 2×1”, prevede alcune limitazioni rispetto a quello che può essere effettivamente scontato.

Si ricorda che Vodafone Happy Black è il programma che riserva degli sconti e dei vantaggi a fronte di un costo di 1,99 euro al mese. Oltre al traffico dati illimitato sulle mappe, i vantaggi (che possono variare nel corso dei mesi) sono suddivisi in quattro categorie: Tempo libero (Corriere della Sera, Cinema 2×1, Ristoranti 2×1, Parchi e Attrazioni, Leroy Merlin), Intrattenimento (Infinity, Tidal Premium, NOW TV), Viaggio (Booking.com, Eni Station, Alitalia, Europcar, Rentalcars.com) e Shopping (Nike, Privalia, Mondadori Store, sconto smartphone nei negozi Vodafone).

Come raccontato da MondoMobileWeb, è possibile attivare Happy Black con il primo mese gratuito ancora entro oggi, 31 Maggio 2019, salvo eventuali proroghe che potrebbero essere comunicate.

Dunque, i clienti Vodafone iscritti a Happy Black potranno richiedere un voucher valido per lo sconto del 50% su un servizio di pranzo o cena per due persone, prenotando in uno dei 400 ristoranti del circuito con valutazione TripAdvisor pari o superiore a 3,5.

Lo sconto non è valido sul prezzo delle bevande, e il cliente dovrà verificare puntualmente le limitazioni indicate sulle schede dei partner prima di inserire la richiesta di prenotazione.

Per ottenere il vantaggio sarà necessario consultare il sito dedicato (happyblack.circuitiperdue.it), accedere o registrarsi con il codice ricevuto tramite SMS, selezionare il ristorante e la data che si preferisce: successivamente si riceverà via e-mail il riepilogo della richiesta e il numero del servizio di prenotazione per poter modificare o annullare la richiesta.

In caso di disponibilità da parte del ristorante, si riceverà una mail di conferma della prenotazione da stampare e consegnare in cassa all’arrivo, mentre in caso di mancanza di disponibilità da parte della struttura la richiesta verrà annullata e il vantaggio riaccreditato, in modo da poter procedere con una nuova richiesta.

La richiesta di prenotazione si può effettuare con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data in cui si vuole fruire del servizio fino ad un massimo di 30 giorni successivi la data della richiesta.

Il voucher è nominativo e il personale della struttura si riserva il diritto di richiedere un documento identificativo. La prenotazione è soggetta a conferma della struttura. È possibile prenotare il pranzo o la cena esclusivamente attraverso il Servizio Prenotazione Ristoranti x2.

Se il cliente richiede più di un codice potrà richiedere il vantaggio per una certa struttura una volta al giorno, e può utilizzare il vantaggio presso la stessa struttura al massimo una volta a settimana, salvo limitazioni o chiusure delle strutture.

Vodafone Happy è un programma gratuito di fidelizzazione dedicato ai clienti Vodafone intestatari di una carta SIM dell’operatore rosso, in stato attivo con piano telefonico per servizi “voce” o “voce e dati” ad uso privato ricaricabile o in abbonamento.

In più, dal 5 Marzo 2019 tutti i nuovi clienti Vodafone consumer, sia ricaricabile che abbonamento, che acquistano una SIM Voce, si iscrivono a Vodafone Happy e scaricano l’app My Vodafone entro 7 giorni dall’acquisto della SIM, potranno attivare Happy 20 Giga (denominata anche “Vodafone ti dà il benvenuto”) valida per una settimana. Happy 20 Giga regala 20 Giga per una settimana alla massima velocità disponibile.

Oggi, Venerdì 31 Maggio 2019, è disponibile un nuovo appuntamento con Happy Friday per tutti i clienti Vodafone iscritti all’iniziativa gratuita Vodafone Happy, che come raccontato da MondoMobileWeb permetterà di scegliere uno dei seguenti premi: rimborso premio del 10% valido su una spesa minima di 40 euro su Booking.com; rimborso premio di 50 euro valido su una spesa minima di 300 euro su Booking.com; sconto del 10% valido su una spesa minima di 40 euro con Rentalcars.com.

Dal 29 Aprile 2019 è disponibile anche la nuova iniziativa denominata Happy Ricarica, che permette ai clienti iscritti a Vodafone Happy, che ricaricano un qualsiasi importo da qualsiasi canale di vendita, di ricevere alcuni regali.

Per ulteriori informazioni sulle altre iniziative di Vodafone Happy Black si invita a consultare l’approfondimento dedicato.

Si ringrazia Davide per la segnalazione.

