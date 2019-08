Vodafone: smartphone Samsung e Huawei scontati fino a 430 euro con le promozioni di Agosto 2019

A partire da oggi, 1° Agosto 2019, l’operatore telefonico Vodafone ha lanciato una serie di iniziative e sconti per acquistare a rate diversi smartphone, sia entry level che top di gamma, in abbinamento alle proprie offerte ricaricabili.

In particolare, dall’1 al 31 Agosto 2019, salvo eventuali cambiamenti, tutti i nuovi clienti che attivano Shake it easy o una delle offerte Red Unlimited (Smart, Ultra o Black) possono acquistare il Samsung Galaxy S10 128GB ed S10+ 128GB a rate zero insieme ad un contributo iniziale di rispettivamente 599,99 e 679,99 euro.

Sempre con lo stesso anticipo, i clienti Vodafone One Pro possono acquistarli in 30 rate mensili da 1,99 euro così come i clienti One Family, C’all, Up e qualsiasi altra offerta ricaricabile in 30 rate mensili da 2,99 euro.

L’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo, per il Samsung Galaxy S10 128GB, è di 300 euro per Red Unlimited Smart, Ultra o Black, 250 euro per One Pro e Shake it easy e 200 euro per qualsiasi altra offerta ricaricabile abbinata. In caso di acquisto del Galaxy S10+ 128GB, il corrispettivo di recesso anticipato massimo risulta essere identico per le offerte della gamma Red Unlimited, mentre è di 250 euro per tutte le altre offerte Vodafone.

Nonostante siano dei top di gamma, il cliente interessato all’acquisto può scegliere tra carta di credito o conto corrente come metodo di pagamento. Infatti, per le rateizzazioni standard dei Samsung Galaxy S10 ed S10+ è previsto solo l’addebito su carta di credito con anticipi e rate diversi.

Nello specifico, il Samsung Galaxy S10 128GB è acquistabile in 30 rate mensili da 16,99 euro per Red Unlimited Smart, da 15,99 ero per Red Unlimited Ultra, 14,99 euro per Red Unlimited Black, 17,99 euro per One Pro e Shake it Easy e 18,99 euro per qualsiasi altra offerta abbinata. E’ previsto un contributo iniziale di 9,99 euro, per le offerte Shake it easy e One Pro, o di 99,99 euro per tutte le altre offerte.

L’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo è di 300 euro per qualsiasi offerta della gamma Red Unlimited, One Pro e Shake it easy o di 250 euro per tutte le altre opzioni tariffarie.

Il Samsung Galaxy S10+ 128GB è acquistabile in 30 rate mensili da 17,99 euro per Red Unlimited Smart, da 15,99 ero per Red Unlimited Ultra, 13,99 euro per Red Unlimited Black, 20,99 euro per One Pro e Shake it Easy e 21,99 euro per qualsiasi altra offerta ricaricabile. E’ previsto un contributo iniziale di 159,99 euro, indipendentemente dall’offerta abbinata.

L’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo è di 300 euro per Red Unlimited Smart e Ultra, 400 euro per Red Unlimited Black e 200 euro per qualsiasi altra offerta ricaricabile.

Un’iniziativa simile è prevista, fino al 31 Agosto 2019, salvo eventuali cambiamenti, anche per l’entry level Vodafone Smart E9, acquistabile a rate zero con un contributo iniziale di 9,99 euro se abbinato alle offerte della gamma Red Unlimited, One Family e Shake it easy. Con One Pro, invece, possono acquistarlo in 30 rate mensili da 0,99 euro così come con C’all Global, C’all Super, Up e qualsiasi altra offerta abbinata in 30 rate mensili da 1,99 euro.

L’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo è di 60 euro per la gamma Red Unlimited, One Pro e Shake it easy, mentre non è previsto alcun contributo di recesso anticipato per qualsiasi altra offerta ricaricabile abbinata. Metodo di pagamento carta di credito o conto corrente.

Da oggi fino al 31 Agosto 2019, come anticipato da MondoMobileWeb, Vodafone offrirà, sia ai nuovi che ai già clienti, alcuni smartphone con sconti fino a 430 euro tramite l’iniziativa Red Days.

Quest’ultima permette di acquistare il Samsung Galaxy Note 9 al prezzo di 599,99 euro anziché 1.029,99 euro (430 euro di sconto); il Huawei Mate 20 a 399,99 euro invece di 799,99 euro (sconto di 400 euro) così come il Samsung Galaxy A70, sempre 399,99 euro, invece di 419,99 euro.

Con Red Days, il Samsung Galaxy A50 passa da 359,99 euro a 299,99 euro, il Huawei P Smart 2019 da 249,99 euro a 179,99 euro, mentre il Vodafone V10 è venduto al prezzo di 149,99 euro invece di 179,99 euro. Infine, disponibili anche l’Honor 8S e il Vodafone N10 a 119,99 euro invece di 139,99 euro.

L’iniziativa Red Days è disponibile in tutti i negozi Vodafone aderenti, salvo esaurimento scorte, per tutti i nuovi e già clienti dell’operatore rosso.

Fino al 31 Agosto 2019, salvo eventuali proroghe e fino ad esaurimento scorte, i clienti inscritti al programma Vodafone Happy Black, potranno acquistare alcuni smartphone Samsung e Huawei con sconti fino a 400 euro.

In particolare, i clienti Vodafone potranno acquistare i seguenti smartphone in modalità cash con pagamento in un’unica soluzione:

Samsung Galaxy S10 128GB: 599,99 euro invece di 929,99 euro (sconto di 350 euro);

599,99 euro invece di 929,99 euro (sconto di 350 euro); Samsung Galaxy S10e: 429,99 euro invece di 779,99 euro (sconto di 350 euro);

429,99 euro invece di 779,99 euro (sconto di 350 euro); Huawei P30: 399,99 euro invece di 799,99 euro (sconto di 400 euro);

399,99 euro invece di 799,99 euro (sconto di 400 euro); Huawei P30 Lite: 249,99 euro invece di 369,99 euro (sconto di 120 euro).

Sia per Red Days che per Happy Black, non è escluso che, fino al 31 Agosto 2019, vengano aggiunti nuovi smartphone scontati.

In più oggi, 1° Agosto 2019, il listino Summer Pack di Vodafone è stato aggiornato con l’introduzione dello Xiaomi Mi 9 e Redmi Go 16GB.

Lo Xiaomi Mi 9 è acquistabile in 30 rate mensili da 9,99 euro per Red Unlimited Smart, da 7,99 ero per Red Unlimited Ultra, 5,99 euro per Red Unlimited Black, 11,99 euro per One Pro e Shake it Easy e 13,99 euro per qualsiasi altra offerta abbinata. E’ previsto un contributo iniziale di 0 euro, con addebito su carta di credito, o di 29,99 euro se si sceglie l’addebito su conto corrente.

L’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo è di 200 euro per Red Unlimited Smart, 250 euro per Red Unlimited Ultra, 300 euro per Red Unlimited Black, 150 euro per One Pro e Shake it easy, 60 euro per One Family, C’all Global, C’all Super e Up oppure di 100 euro per qualsiasi altra offerta ricaricabile abbinata.

Lo Xiaomi Redmi Go 16GB, invece, è acquistabile in 30 rate mensili da 0,99 euro per Red Unlimited Smart, da 0 ero per Red Unlimited Ultra e Black, 1,99 euro per One Pro e Shake it Easy e 2,99 euro per qualsiasi altra offerta abbinata. E’ previsto un contributo iniziale di 0 euro, con addebito su carta di credito, o di 9,99 euro se si sceglie l’addebito su conto corrente.

L’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo è di 60 euro per Red Unlimited Smart, Ultra e Black oppure di 0 euro per qualsiasi altra offerta ricaricabile abbinata.

Prorogata, fino al 4 Settembre 2019, la promo che permette di avere lo sconto del 100% sul costo di attivazione per le nuove rateizzazioni in caso di addebito su carta di credito. Dunque, i nuovi e già clienti che sceglieranno di addebitare le rate previste su conto corrente, dovranno continuare a corrispondere un contributo di attivazione, per nuova rateizzazione, di 9,99 euro, così come succede con TIM.

Il servizio Vodafone che permette di rateizzare uno smartphone è denominato Telefono Facile o Telefono No Problem ed è caratterizzato da 30 rate mensili a cui sommare un eventuale anticipo, costo di attivazione per nuova rateizzazione e costo di recesso anticipato massimo (addebitato solo in caso di cessazione anticipata), che decresce di una quota costante man mano che ci si avvicina al termine della rateizzazione.

