Vodafone Happy Black: nuovi sconti Costa Crociere e continua la promo primo mese gratis

Vodafone ha aggiornato leggermente il catalogo dei premi e degli sconti del programma fedeltà Vodafone Happy Black. Si aggiungono infatti due nuovi sconti da 50 e 100 euro, in base alla durata, per prenotare una crociera con Costa Crociere. Continua fino al 17 Giugno 2019 la promo per avere il primo mese gratuito per chi non ha ancora attivato Happy Black.

Vodafone Happy Black è il programma che dall’8 Aprile 2019 riserva degli sconti e dei vantaggi ai clienti Vodafone a fronte di un costo di 1,99 euro al mese. Come raccontato da MondoMobileWeb, la possibilità di ottenere il primo mese gratuito era stata prorogata fino al 31 Maggio 2019, mentre adesso sul sito dell’operatore non viene indicata più alcuna scadenza per questa promo, che dunque continua fino a nuova comunicazione.

Oltre all’inserimento dei due nuovi vantaggi Costa Crociere, sono stati anche eliminati altri vantaggi disponibili fino a qualche giorno fa: non sono più disponibili gli sconti per alcuni voli Alitalia e lo sconto del 20% per acquisti Nike.

Vodafone Happy Black, da Giugno 2019, si arricchisce dunque degli sconti dedicati alle crociere con Costa Crociere. In particolare sono disponibili due sconti: uno da 50 euro a passeggero valido su tutte le crociere nel Mediterraneo con durata fino a 8 giorni, mentre l’altro è da 100 euro a passeggero valido sulle crociere nel Mediterraneo di durata superiore a 8 giorni e per tutte le altre crociere a catalogo Costa.

Per tutti e due i vantaggi Costa, gli sconti sono validi per un massimo di 2 passeggeri a cabina e per crociere con partenza da Luglio 2019 ad Aprile 2020.

Per usufruire di uno dei due vantaggi basterà andare sul sito ufficiale Costa, scegliere la nave, la cabina e la tariffa che si preferisce e inserire il codice sconto nel campo “Cod. promozionale“ prima di procedere con il pagamento. In alternativa si potrà chiamare il Costa for You al numero 800 902 902 e comunicare il codice sconto a uno degli Esperti di Crociere Costa, oppure mostrare il codice presso la propria agenzia viaggi.

Entrambi gli sconti sono validi per prenotazioni effettuate entro il 15 Gennaio 2020 e sono cumulabili con tutte le altre promozioni in corso, incluse quelle dedicate ai clienti CostaClub. Gli sconti non sono validi per le crociere di Ferragosto, Natale e Capodanno, non sono frazionabili e sono validi su un unico acquisto.

Ognuno dei due vantaggi si potranno richiedere al massimo una sola volta per ogni mese di adesione al programma Happy Black. La validità del codice è indicata nell’SMS inviato al numero con il quale il cliente ha aderito al programma.

Questi nuovi sconti Costa Crociere si aggiungono dunque alla lista degli sconti e dei vantaggi di Vodafone Happy Black, che sono suddivisi in quattro categorie: Tempo libero (Corriere della Sera, Cinema 2×1, Ristoranti 2×1, Parchi e Attrazioni 2×1, Leroy Merlin), Intrattenimento (Infinity, Tidal Premium, NOW TV), Viaggio (Costa Crociere, Booking.com, Eni Station, Europcar, Rentalcars.com) e Shopping (Privalia, Mondadori Store, sconto smartphone nei negozi Vodafone).

Si ricorda che, aderendo all’iniziativa, oltre agli sconti, il cliente avrà a disposizione traffico dati illimitato sulle mappe, ovvero sulle app Google Maps, Sygic, Copilot, Genis Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Maps app, Tom Tom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, ATM Milano Official App, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation (be on the road) e Probus. L’elenco può comunque subire delle modifiche nel corso del tempo.

Per ulteriori dettagli sulle altre iniziative di Vodafone Happy Black si invita a consultare l’articolo dedicato.

