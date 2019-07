Vodafone Happy Black: nuovi sconti fino a 15 euro su alcuni prodotti cosmetici e di make up

Vodafone ha aggiunto nelle ultime ore alcuni nuovi sconti dedicati ai clienti iscritti al programma fedeltà a pagamento Happy Black. In particolare sono ora disponibili nella sezione Shopping degli sconti fino a 15 euro per l’acquisto di prodotti Biotherm, Kiehl’s e Urban Decay.

Restano invece invariati, al momento, tutti gli altri vantaggi previsti da Vodafone Happy Black, dopo che nei primi giorni di Luglio 2019 erano state aggiornate le condizioni degli sconti di Booking, NOW TV e Tidal Premium, mentre erano stati eliminati gli sconti Alitalia e Privalia.

Per quanto riguarda i prodotti a marchio Biotherm, i clienti Happy Black potranno ricevere uno sconto di 10 euro valido su una spesa di almeno 50 euro sul sito biotherm.it. Lo sconto è cumulabile con altre promozioni in corso, non è frazionabile ed è valido su un unico acquisto. Le spese di spedizione sono gratuite.

Lo sconto Biotherm può essere richiesto una sola volta per ogni mese di adesione al programma Happy Black. La validità del codice è indicata nell’SMS inviato al numero con il quale il cliente ha aderito al programma.

Per utilizzare lo sconto bisognerà consultare il sito biotherm.it, selezionare i prodotti di proprio interesse, aggiungerli al carrello e inserire il codice ricevuto via SMS (o presente nella sezione Storico sull’app My Vodafone) nell’apposito campo presente nel carrello. Bisognerà poi cliccare sul tasto “APPLICA” prima di procedere con il pagamento. In caso di problemi durante la prenotazione si potrà chiamare il numero verde 800 902 902.

Invece, per i prodotti Kiehl’s è possibile richiedere un buono sconto da 15 euro valido su una spesa di almeno 65 euro sul sito kiehls.it e nei negozi Kiehl’s monomarca. Lo sconto non è cumulabile con altri buoni né con altre promozioni in corso. Non è frazionabile ed è valido su un unico acquisto. Le spese di spedizione sono gratuite.

Anche in questo caso, il vantaggio Kiehl’s potrà essere richiesto una sola volta per ogni mese di adesione al programma Happy Black. La validità del codice è indicata nell’SMS inviato al numero con il quale il cliente ha aderito al programma.

Come detto, il codice si potrà utilizzare sia online che nei negozi monomarca Kiehl’s. Su kiehls.it, si potranno selezionare i prodotti di proprio interesse, aggiungerli al carrello, e successivamente inserire il codice ricevuto via SMS (o presente nella sezione Storico sull’app My Vodafone) nel campo “Codice Promozionale” e infine cliccare sul tasto “APPLICA” prima di procedere con il pagamento.

Invece, nei negozi Kiehl’s monomarca, basterà mostrare l’SMS in cassa al momento dell’acquisto. In caso di problemi durante lo shopping o con il proprio ordine si potrà chiamare il numero 02 94753696 da Lunedì a Venerdì, dalle ore 09:00 alle 19:00.

Infine, sui prodotti Urban Decay è disponibile un buono sconto di 10 euro valido su una spesa di almeno 49 euro sul sito urbandecay.it (sono esclusi i prodotti in saldo). Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso, non è frazionabile ed è valido su un unico acquisto. Le spese di spedizione sono gratuite.

Anche con Urban Decay lo sconto potrà essere richiesto una sola volta per ogni mese di adesione al programma Happy Black. La validità del codice verrà indicata nell’SMS inviato al numero con il quale il cliente ha aderito al programma.

Per utilizzare il codice sconto si dovrà andare sul sito urbandecay.it, selezionare i prodotti di proprio gradimento, aggiungerli al carrello e successivamente inserire il codice ricevuto via SMS (o presente nella sezione Storico sull’app My Vodafone) nell’apposito campo presente nel carrello.

Si dovrà poi cliccare sul tasto “APPLICA” prima di procedere con il pagamento. Lo sconto verrà applicato solo al raggiungimento di un carrello di almeno 49,00 euro esclusi i prodotti in saldo. In caso di problemi durante lo shopping sarà possibile contattare il numero 02 94753839, da Lunedì a Venerdì, dalle ore 09:00 alle 19:00.

Si ricorda che Vodafone Happy Black è il programma fedeltà che dall’8 Aprile 2019 riserva degli sconti e dei vantaggi ai clienti Vodafone a fronte di un costo di 1,99 euro al mese.

Dal 28 Giugno 2019 non è più attivabile con il primo mese gratuito, ma è disponibile la promozione Happy Black Summer che regala 50 Giga validi per l’estate a tutti i clienti Happy Black.

Happy Black Summer sarà richiedibile fino al 25 Agosto 2019, salvo cambiamenti, mentre i 50 Giga saranno validi fino al 31 Agosto 2019, dopodiché verranno disattivati automaticamente.

I nuovi sconti Biotherm, Kiehl’s e Urban Decay appena raccontati si aggiungono dunque alla lista degli sconti e dei vantaggi di Vodafone Happy Black, che sono suddivisi in quattro categorie: Tempo libero (Corriere della Sera, Cinema 2×1, Ristoranti 2×1, Parchi e Attrazioni 2×1), Intrattenimento (NOW TV, Infinity, Tidal Premium), Viaggio (Booking.com, Costa Crociere, Eni Station, Europcar, Rentalcars.com) e Shopping (Mondadori Store, sconto smartphone Huawei e Samsung nei negozi Vodafone, Leroy Merlin, Biotherm, Kiehl’s, Urban Decay).

Aderendo al programma, oltre agli sconti, il cliente avrà a disposizione anche traffico dati illimitato sulle mappe, ossia sulle app Google Maps, Sygic, Copilot, Genis Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Maps app, Tom Tom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, ATM Milano Official App, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation (be on the road) e Probus. L’elenco potrà comunque subire delle modifiche nel corso del tempo.

Per maggiori dettagli sulle altre iniziative di Vodafone Happy Black è possibile visitare l’approfondimento dedicato.

