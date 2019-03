Open Fiber: Lecce e Reggio Emilia presto ufficializzate da Wind Tre. Fibra FTTH fino ad 1 Gbps

Le città di Lecce, in Puglia, e di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna, potrebbero essere in procinto di essere annunciate ufficialmente da Wind Tre come nuove località coperte dalla rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber, che raggiunge velocità di navigazione internet fino ad 1 Gigabit/s.

Infatti, controllando il sito web di Open Fiber, le due città, nonostante non siano ancora state ufficializzate tramite comunicato stampa o inserite sul sito dell’operatore, risultano già coperte e commercializzabili da Wind Tre, che risulta anche essere, al momento, il primo operatore di rete fissa a poter vendere i servizi in Fibra FTTH.

Si ricorda che, per questi comuni, la copertura potrebbe non essere ancora arrivata al 100% delle unità immobiliari presenti sul territorio cittadino, pertanto si consiglia di controllare tramite i siti Wind e Tre o direttamente dal sito di Open Fiber se la propria abitazione risulta già disponibile per le attivazioni.

È probabile che, come accaduto per altri comuni, nelle prossime settimane la copertura di queste nuove città venga ufficializzata con dei comunicati stampa per ciascuna di esse, il che solitamente corrisponde anche alla partenza delle campagne di comunicazione locali di Wind Tre.

Grazie all’accordo tra le due società, anche i cittadini e le imprese delle due città potranno così beneficiare della nuova infrastruttura di rete interamente in Fibra Ottica che arriva fin dentro gli appartamenti, con una velocità di navigazione che con Wind Tre può raggiungere 1 Gigabit/s in download e 100 Megabit/s in upload.

Per quanto riguarda Lecce, il progetto complessivo di Open Fiber prevede un investimento di circa 12 milioni di euro, per il cablaggio di 35mila unità immobiliari, tramite la posa di circa 500 chilometri di cavi in fibra ottica.

Insieme a Lecce e Reggio Emilia (o Reggio nell’Emilia), anche i comuni di Busto Arsizio, Castenaso, Castel Maggiore, Cinisello Balsamo, Ferrara, Latina, Monza, Novara, Quartu Sant’Elena, Siracusa, Varese e Brescia, anche se ancora non ufficializzati da comunicati stampa, risultano già disponibili sui siti di Open Fiber e Wind Tre.

Queste località si aggiungono alla lista delle città cablate in gran parte del territorio nazionale da Open Fiber e ufficializzate da Wind Tre: Milano, Bologna, Torino, Perugia, Bari, Napoli, Catania, Venezia, Cagliari, Padova, Palermo, Genova, Bresso, Opera, Buccinasco, Rozzano, Settimo Torinese, Sesto San Giovanni, Grugliasco, Orbassano, Collegno, Venaria Reale, Udine, Segrate, Prato, Forlì, Pescara, Pioltello, Vimodrone, Treviso, Matera, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Sassari, Beinasco, Moncalieri, Nichelino, Ancona, Cornaredo, Corsico, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Pisa, Salerno, Grosseto, Brindisi, Parma, Piacenza, Vercelli, Verona, Forlì, Pavia, Firenze, Bollate, Rho, Alessandria, Rivoli, Livorno e Sondrio.

Si ricorda che la linea in Fibra FTTH (Fiber To The Home) di Wind Tre può essere attivata con le attuali offerte dei due brand della società:

Dopo Wind Tre, in futuro potrebbero aggiungersi anche altri partner di Open Fiber (come ad esempio Vodafone e Fibra.City).

