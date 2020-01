Vodafone Happy Black: 3 mesi gratis di giochi in streaming su Hatch Premium

Vodafone ha aggiunto una nuova iniziativa per i clienti iscritti al programma fedeltà a pagamento Happy Black: si tratta di 3 mesi gratis sulla piattaforma di cloud gaming Hatch Premium, che contiene oltre 150 giochi in streaming online.

Dunque, dopo aver aggiunto la settimana scorsa le partnership con Purina e VisionOttica, l’operatore rosso arricchisce Happy Black con l’applicazione per Android Hatch, che consente di giocare a diversi giochi tramite streaming internet, e comprende titoli come Angry Birds, Monument Valley, Crashlands e l’esclusiva Arkanoid Rising.

I clienti iscritti ad Happy Black potranno quindi attivare gratuitamente 3 mesi di abbonamento Hatch Premium. Si tratta di una promozione simile a quella proposta a chi attiva una delle offerte Vodafone che includono navigazione 5G o per chi attiva l’opzione Power Gaming.

I 3 mesi di Hatch Premium sono soggetti alla permanenza in Happy Black per lo stesso periodo. Al termine del periodo gratuito, Hatch Premium si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese su credito telefonico, salvo eventuale disattivazione.

Per attivare i 3 mesi gratuiti con Happy Black sulla piattaforma di giochi Hatch sarà necessario cliccare su “Scopri di più” oppure sul link ricevuto tramite SMS. Successivamente si potrà attivare l’offerta e registrarsi o accedere con le proprie credenziali (se si possiede già un account Hatch).

Si può utilizzare l’abbonamento con l’app di Hatch, che si può scaricare tramite il Google Play Store (attualmente infatti è disponibile solo per Android). Sono compatibili con Hatch i dispositivi con sistema operativo Android 6.0 o superiori con almeno 1024 MB di memoria RAM.

Grazie ad Hatch è possibile giocare con un catalogo di oltre 150 giochi senza la necessità di alcun download sul proprio smartphone e senza annunci pubblicitari. La piattaforma permette inoltre di connettersi alla smart TV Android per proiettare il gioco e controllarlo con lo smartphone.

La collaborazione fra Vodafone e la piattaforma finlandese di cloud gaming Hatch non è una novità poiché le due società sono partner. Infatti, Hatch è stato già proposto ai clienti Vodafone in Spagna, Gran Bretagna e Italia al momento del lancio della rete 5G dei rispettivi paesi.

Per conoscere le novità degli operatori di telefonia, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Con l’aggiunta dei 3 mesi gratis su Hatch si aggiorna la lista delle iniziative di Vodafone Happy Black, suddivise in quattro categorie: Tempo libero (Corriere della Sera, Cinema 2×1, Ristoranti 2×1, Parchi e Attrazioni 2×1), Intrattenimento (Hatch, Infinity, Tidal Premium), Viaggio (Autogrill, Costa Crociere, Eni Station, Europcar) e Shopping (Purina, VisionOttica, Storytel, Penny Market, Facile.it, Leroy Merlin).

In più, aderendo al programma, oltre agli sconti il cliente ha a disposizione anche traffico dati illimitato sulle mappe, cioè sulle app Google Maps, Sygic, Copilot, Genis Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Maps app, Tom Tom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, ATM Milano Official App, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation (be on the road) e Probus. L’elenco potrà comunque variare nel corso del tempo.

Si ricorda che Vodafone Happy Black è il programma fedeltà che dall’8 Aprile 2019 riserva degli sconti ai clienti Vodafone, ed è disponibile in diverse modalità, sia per la rete mobile che per la rete fissa.

La versione con rinnovo mensile, che è quella disponibile fin dal lancio, ha un costo di 1,99 euro al mese. Al momento, dopo la chiusura di Happy Black Christmas, non è disponibile il primo mese gratuito.

Dal 29 Ottobre 2019, la versione con rinnovo a cadenza mensile è disponibile anche per i clienti di rete fissa Vodafone, denominata Happy Black Home, la quale è attivabile tramite app My Vodafone o da punto vendita.

Anche per la rete fissa il servizio costa sempre 1,99 euro al mese. In questo caso, il costo mensile dovuto al servizio sarà addebitato direttamente in fattura e sarà visibile nella sezione dei costi variabili della bolletta Vodafone.

Dal 4 Novembre 2019 i nuovi clienti ricaricabili Vodafone che scelgono come metodo di pagamento per la propria offerta la domiciliazione bancaria o la carta di credito potranno attivare, in maniera opzionale, Happy Black 6 mesi scontato a 8,99 euro anziché a 11,94 euro ogni 6 mesi.

Happy Black 6 mesi si attiva invece in automatico ai già clienti Vodafone che decideranno di acquistare un device a rate. Happy Black 6 mesi si rinnova in automatico ogni 6 mesi. In qualsiasi momento sarà possibile prenotare la disattivazione del rinnovo automatico.

Oggi, Venerdì 17 Gennaio 2020, è disponibile anche il nuovo appuntamento con l’iniziativa Happy Friday, valida per tutti i clienti Vodafone iscritti al programma gratuito Vodafone Happy.

Come già anticipato in anteprima da MondoMobileWeb, oggi tutti i clienti riceveranno un buono sconto da 15 euro su una spesa minima di 60 euro valido per acquisti su tutti i prodotti della piattaforma Privalia.

Il codice che si riceverà via SMS con Happy Friday sarà attivabile fino al 26 Gennaio 2020, mentre il buono sconto si potrà poi utilizzare entro 20 giorni dalla data di attivazione. Dalla spesa minima di 60 euro sono escluse le spese di spedizione.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.