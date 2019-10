Vodafone aggiorna ancora la lista degli smartphone CB a rate da 1,99 euro per alcuni già clienti

Vodafone inserirà a partire da domani, 26 Ottobre 2019, una nuova promozione per l’acquisto di Samsung Galaxy A50, all’interno della lista di smartphone e device acquistabili a rate per alcuni già clienti selezionati e a condizioni agevolate grazie alle offerte smartphone CB.

In dettaglio, a partire da domani 26 Ottobre 2019 lo smartphone Samsung Galaxy A50 sarà proposto ad alcuni già clienti senza alcun anticipo e in 30 rate mensili pari a 6,99 euro ciascuna.

Inoltre, si ricorda che da ieri, 24 Ottobre 2019, ha fatto il suo ingresso nella lista il nuovo smartphone Xiaomi Mi9 Lite acquistabile con anticipo zero e in 30 rate mensili di 8,99 euro ciascuna.

Queste promozioni, insieme a tutte le altre della nuova lista delle offerte smartphone CB, saranno disponibili fino al 31 Ottobre 2019, salvo proroghe, e aggiornano la precedente lista, raccontata in anteprima da MondoMobileWeb, che scadeva il 16 Ottobre 2019.

Tutte le offerte di rateizzazione ad personam sono disponibili per clienti possessori di un’offerta base attiva e l’acquisto a rate è soggetto a disponibilità del rivenditore e fino ad esaurimento dei codici interni.

La promo è attivabile solo sul numero per cui è presente l’offerta: infatti non tutti possono usufruire di queste offerte, dato che sono destinate ai clienti che vengono informati tramite SMS informativo o notifica via app My Vodafone.

Si ricorda che l’acquisto rateizzato di prodotti con Vodafone è possibile grazie al servizio Telefono No Problem o Telefono Facile, che si costituisce solitamente di un contributo inziale, di 30 rate mensili e di un corrispettivo di recesso anticipato massimo. L’importo di ciascuna di queste voci dipende però dal terminale scelto dal cliente.

Inoltre è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro per le nuove rateizzazioni, indipendentemente dal metodo di pagamento e dallo smartphone scelti, che va addebitato insieme alla prima rata del device e si identifica con la voce “Costo attivazione terminale a rate“.

Questo significa che il costo iniziale che il cliente deve sostenere si compone dei 9,99 euro, della prima rata e dell’eventuale anticipo previsto.

La lista degli smartphone a rate proposti ad alcuni già clienti Vodafone prevede diversi dispositivi Apple, sia smartphone che indossabili.

Partendo dai wearable, è possibile acquistare in 30 rate mensili e senza anticipo Apple Watch Serie 5 con cassa da 40mm (30 rate mensili da 17,99 euro), Apple Watch Serie 5 con cassa da 44 mm (30 rate mensili da 18,99 euro), Apple Airpods (30 rate mensili da 2,99 euro).

Invece, gli Apple iPhone che si possono acquistare senza alcun anticipo sono i seguenti: iPhone 11 64GB (30 rate mensili da 24,99 euro); iPhone 11 128GB (30 rate mensili da 26,99 euro); iPhone 11 256GB (30 rate mensili da 30,99 euro); iPhone 11 Pro 64GB (30 rate mensili da 35,99 euro); iPhone 7 (30 rate mensili da 13,99 euro).

A questi, si affiancano i modelli top degli ultimi smartphone Apple che sono acquistabili tutti in 30 rate mensili da 39,99 euro ciascuna, ma con un anticipo variabile da corrispondere al momento dell’acquisto: 99,99 euro per iPhone 11 Pro 256GB; 249,99 euro per iPhone 11 Pro 512GB; 49,99 euro con iPhone 11 Pro Max 64GB; 149,99 euro con iPhone 11 Pro Max 256GB; 299,99 euro per iPhone 11 Pro Max 512GB.

Tutto il resto degli smartphone della lista, di altri marchi, si può invece acquistare in 30 rate mensili e senza nessun anticipo.

In particolare, sono disponibili alcuni modelli di Samsung Galaxy, fra cui quelli della gamma “A”, oltre al già citato Galaxy A50: Galaxy A10 (2,99 euro al mese); Galaxy A20e (3,99 euro al mese); Galaxy A40 (5,99 euro al mese).

Per quanto riguarda invece gli smartphone Samsung della gamma Galaxy “S”, sono disponibili i seguenti modelli: Galaxy S10e (16,99 euro al mese); Galaxy S10 (17,99 euro al mese), Galaxy S10+ (22,99 euro al mese); Galaxy S10 5G (35,99 euro al mese).

Infine, sono disponibili anche i nuovissimi Samsung Galaxy Note 10, fra cui Galaxy Note 10 a 25,99 euro al mese ed il Galaxy Note 10+ 5G a 33,99 euro al mese.

Per quanto riguarda i device Huawei, sono disponibili gli smartphone Huawei Y5 2019 al costo di 1,99 euro al mese, Huawei P Smart 2019 al prezzo di 4,99 euro al mese, Huawei P30 Lite al costo di 7,99 euro al mese, Huawei P30 al costo di 12,99 euro al mese e Huawei P30 Pro al prezzo di 18,99 euro al mese.

Sono presenti nella lista anche altri smartphone di altre aziende, fra cui: Xiaomi Mi Mix 3 (20,99 euro al mese); LG K50 (3,99 euro al mese); Honor 8S (2,99 euro al mese); Honor 20 Lite (6,99 euro al mese) Vodafone N10 (1,99 euro al mese); Vodafone V10 (3,99 euro al mese).

Infine sono disponibili anche i dispositivi Doro, pensati per utilizzatori più anziani: Doro 8040, acquistabile a 2,99 euro al mese e Doro 7060, a 1,99 euro mensili.

Si ricorda che la lista appena presentata è solo esemplificativa, poiché potrebbero essere proposti anche smartphone e prezzi personalizzati diversi. Inoltre si ricorda che l’acquisto di questi smartphone non contempla il cambio della propria offerta principale.

Invece, in questo periodo alcuni già clienti potrebbero essere oggetto di campagne SMS diverse che propongono alcuni dei dispositivi appena citati a prezzi differenti, ma che prevedono il contestuale passaggio ad un’offerta differente.

Inoltre non si è a conoscenza dell’ammontare dei vari corrispettivi di recesso anticipato massimo previsti per ciascun device, ma si ricorda che si tratta di un costo eventuale, cioè richiesto soltanto se si recede dal contratto prima del periodo minimo previsto. Inoltre, questo diminusice di una quota costante man mano che ci si avvicina al termine della rateizzazione.

Escludendo determinati terminali considerati di alta fascia e quindi acquistabili esclusivamente con addebito dei costi su carta di credito, i restanti dispositivi sono disponibili anche con addebito automatico su conto corrente.

Si ricorda infine che la lista riportata all’interno di questo approfondimento potrebbe essere oggetto ad aggiornamenti introdotti dall’operatore nel corso del tempo. Le condizioni economiche possono mutare nel tempo e cambiare in base al cliente al quale viene proposta l’offerta smartphone ad personam.

