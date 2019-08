Ecco tutti gli iliad Store e Corner aggiornati dove poter attivare una nuova SIM iliad

E’ passato più di un anno dal lancio di iliad, il quarto operatore di rete mobile che è riuscito a raggiungere, solo nel primo semestre, circa 2 milioni di nuovi clienti fino ad arrivare, nel mese di Giugno 2019, a quota 3,3 milioni di clienti.

Dal lancio, avvenuto il 29 Maggio 2018, è possibile attivare una nuova SIM direttamente online o in maniera del tutto digitalizzata presso i totem interattivi denominati Simbox, presenti in più di 150 punti vendita tra iliad Corner e Store diffusi in tutta la penisola. Il costo iniziale da sostenere prevede 9,99 euro una tantum per la SIM più il costo anticipato relativo al primo mese che varia in base all’offerta selezionata.

Questo primo pagamento può solamente essere effettuato con carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard o tramite carta prepagata (Poste Pay, Bancomat, etc.).

In particolare, per attivare la SIM online bisogna recarsi sul sito ufficiale iliad, selezionare l’offerta desiderata e cliccare su Registrati. Dopodiché il nuovo cliente deve inserire i dati relativi alla vecchia SIM, in caso di portabilità, oppure, in caso contrario, scegliere uno dei 10 nuovi numeri di telefono proposti a schermo. Dopo aver cliccato su Prosegui, bisogna inserire i dati sensibili come nome, cognome, provincia di residenza, documento di riconoscimento e via dicendo.

Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, l’utente può selezionare se addebitare il costo mensile della propria offerta su credito residuo (pagamento manuale), carta di credito, carta prepagata dei circuiti Visa e Mastercard o domiciliazione bancaria postale SEPA SDD.

Successivamente, bisogna scegliere il metodo di spedizione tra quella con video identificazione, con contestuale ricezione della SIM tramite posta, oppure quella con identificazione tramite corriere. Solo in quest’ultimo caso, è necessaria la presenza del richiedente che, al momento della consegna, dovrà dare al corriere la fotocopia del documento di riconoscimento al fine di verificarne la validità.

Infine, dopo aver confermato i propri dati e l’ordine, il cliente riceverà due email: una contenente le credenziali per accedere alla propria Area Personale ed una relativa alla data di spedizione prevista.

In alternativa, è possibile attivare una nuova SIM presso i distributori Simbox presenti negli iliad Corner o Store, come detto precedentemente. In presenza del totem, il nuovo cliente deve pigiare sul pulsante Registrati e selezionare una delle offerte attivabili. Una volta scelta l’offerta, il procedimento da seguire sarà analogo a quello online con la differenza che il cliente avrà a disposizione la SIM iliad sin da subito, dopo aver completato il processo di attivazione (con video identificazione compreso), che dura meno di 5 minuti.

Negli iliad Store, i nuovi clienti sono seguiti da addetti specializzati in grado di aiutarli in fase di attivazione o risolvere eventuali problemi riscontrati in fase di post-vendita. In particolare, gli Store sono, attualmente, 13 così distribuiti: 4 a Milano in Viale Francesco Restelli 1/A (Sede Legale iliad), Via Torino 55, Corso Buenos Aires e Centro Commerciale Carosello; 1 a Venezia presso il Centro Commerciale Auchan Porte di Mestre; 2 a Torino presso il Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco ed in Piazza Castello; 1 a Genova presso il Centro Commerciale Fiumara Shopping & Fun; 3 a Roma in Via Cola di Rienzo 238, presso il Centro Commerciale Roma Est e la Galleria Commerciale Auchan Porta di Roma; 1 a Napoli in Via Toledo 103/104 ed, infine, 1 a Catania presso la Galleria Commerciale Auchan Porte di Catania.

A questa lista, si aggiungeranno nuovi punti vendita, tra cui, come anticipato da MondoMobileWeb, il primo iliad Store della Regione Puglia a Bari, in Piazza Umberto I al numero civico 4. L’apertura è prevista tra Agosto e Settembre del 2019, salvo eventuali ritardi.

Un’altra alternativa per attivare una nuova SIM iliad è recarsi in uno dei numerosi Corner presenti in tutto il territorio nazionale. Al contrario degli Store, in cui gli addetti sono sempre a disposizione del cliente iliad per qualsiasi tipo di problema, nei Corner l’addetto serve più per guidare l’utente in fase di attivazione della SIM e non è sempre presente.

Inizialmente gli iliad Corner erano distribuiti in vari Centri Commerciali, ma nel tempo grazie ai numerosi accordi con la grande distribuzione (da Auchan a Unieuro, fino a Carrefour) l’operatore è riuscito sempre più ad espandere la sua presenza nella penisola.

Nello specifico, i Centri Commerciali dove è possibile trovare le Simbox sono più di 130, visibili all’interno della mappa ufficiale presente nel sito iliad.

In Sicilia, di iliad Corner localizzati negli shopping center se ne trovano 3 a Palermo presso il Centro Commerciale Poseidon (Carini), Conca D’Oro e Forum Palermo; 1 ad Agrigento presso il Centro Commerciale Le Vigne (CastroSanfilippo), 3 a Catania presso il Parco Commerciale i Portali (San Giovanni La Punta), Centro Sicilia (Misterbianco) ed Entnapolis (Belpasso); 1 a Messina presso il Centro Commerciale Tremestieri; 1 a Caltanissetta presso il Centro Commerciale il Casale (San Cataldo); 1 a Ragusa presso il Centro Commerciale Ibleo; 1 a Trapani presso il Centro Commerciale Belicittà (Castelvetrano) ed, infine, 1 a Siracusa presso il Parco Commerciale Belvedere. Rimanendo nelle isole, in Sardegna, l’unico shopping center con Simbox si trova a Cagliari presso il Centro Commerciale Le Vele & Millennium (Quartucciu).

Risalendo l’Italia, nella regione Calabria è possibile trovare 6 Centri Commerciali come iliad Corner: a Reggio Calabria il Porto Bolaro Shopping Center (San Leo) e la Perla dello Stretto (Villa San Giovanni), a Vibo Valentia il Vibo Center, a Catanzaro i Due Mari (Maida), a Crotone il Centro Commerciale Le Spighe e a Cosenza il Metropolis (Quattromiglia). Per quanto riguarda, invece, la Basilicata l’unico iliad Corner nei Centri Commerciali si trova presso il City Iper di Potenza (Lauria).

Gli shopping center con Simbox nella regione Puglia, si trovano presso i Centri Commerciali Mongolfiera di Lecce, Taranto, Molfetta e Foggia; Le Colonne a Brindisi; Bariblu a Bari e GranApulia a Foggia. In Campania, di iliad Corner negli shopping center se ne trovano a Salerno presso il Centro Commerciale Maximall (Pontecagnano Faiano); a Napoli presso i Centri Commerciali La Cartiera (Pompei), Quarto Nuovo (Quarto), Le Porte di Napoli (Afragola) e Vulcano Buono (Nola); a Caserta presso il Centro Commerciale Campania (Marcianise); a Benevento presso il Centro Commerciale Buonvento (Contrada San Vito) ed, infine, ad Avellino presso il Centro commerciale Mercogliano.

Per quanto riguarda il Molise, gli unici iliad Corner si trovano a Campobasso e Termoli rispettivamente presso i Centri Commerciali Del Molise e La Fontana. Mentre, in Abruzzo, gli shopping center con Simbox si trovano a Chieti presso il Centro Commerciale Megalò; a L’Aquila presso L’Aquilone, a Pescara presso il Centro Commerciale Pescara Nord (San Martino Bassa) ed, infine, a Teramo nel Centro Commerciale Val Vibrata (Colonella).

Nella regione Lazio, di iliad Corner nei Centri Commerciali se ne trovano 2 a Latina presso l’Itaca (Formia) e Latinafiori; 1 ad Aprilia presso il Centro Commerciale Aprilia 2; 8 a Roma presso il Centro Commerciale Parco Leonardo (Fiumicino), Primavera, La Scaglia (Civitavecchia), Cinecittà 2, Dima Shopping Bufalotta, GranRoma, Porta di Roma e La Romanina; 1 a Viterbo presso il Centro Commerciale Tuscia ed, infine, 1 a Rieti presso il Centro Commerciale Perseo. Per quanto riguarda, invece, le Marche sono presenti 5 Centri Commerciali come iliad Corner: ad Ancona il Maestrale (Cesano di Senigallia), a Ascoli Piceno Al Battente, a Pesaro e Urbino il Rossini Center (Pesaro) e Macerata i Centri Commerciali il Cuore Adriatico (Civitanova Marche) e Val di Chieti (Piediripa).

In Umbria gli unici iliad Corner si trovano a Perugia, Collestrada (PG) e Terni rispettivamente presso i Centri Commerciali Quasar, Collestrada e Cospea. Discorso a parte per la regione Toscana, dove i Corner posizionati nei Centri Commerciali sono numerosi: a Firenze presso I Gigli (Campi Bisenzio), a Livorno presso il Centro commerciale Fonti del Corallo, a Pisa presso il Panorama (Pontedera), a Siena presso la Galleria PortaSiena, ad Arezzo presso Al Magnifico, a Massa Carrara presso il Centro commerciale MareMonti (Massa) ed, infine, a Pistoia e Grosseto rispettivamente presso il Panorama Pistoia e Maremà.

Gli shopping center con Simbox nella regione Emilia Romagna, si trovano a Bologna presso i Centri Commerciali Via Larga, Centro Lame e Gran Reno (Casalecchio di Reno), a Ferrara presso Il Castello, a Modena presso il Grandemilia, a Rimini presso Le Befane, a Forlì-Cesena presso Romagna Shopping Valley, a Ravenna nel Centro commerciale Esp, a Reggio Emilia presso I Petali ed, infine, a Parma nell’Euro Torri. Per quanto riguarda, invece, la Liguria l’unico iliad Corner all’interno di un Centro Commerciale si trova a La Spezia presso Le Terrazze.

Nella regione Piemonte, invece, gli iliad Corner posizionati nei Centri Commerciali sono numerosi: a Torino presso l’Area 12 Shopping Center, 8 Gallery, Parco Dora, Le Fornaci, I Viali (Nichelino); ad Alessandria presso il Centro commerciale Panorama, a Novara presso Il San Maritino 2, ad Asti nel Centro commerciale Nuovo Borgo ed, infine, a Biella nel Centro commerciale Gli Orsi. Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, gli unici iliad Corner si trovano a Trento e Bolzano rispettivamente presso i Centri Commerciali Top Center e Twenty.

Gli shopping center con Simbox nella regione Friuli Venezia Giulia sono 4, posizionati a Udine presso il Centro Commerciale Città Fiera (Martignacco), a Fiume Veneto presso Il Gran Shopping Granfiume, a Gorizia presso il Tiare Shopping (Villesse) ed, infine, a Trieste nel Centro Commerciale Le Torri d’Europa. Più numerosi, invece, gli iliad Corner all’interno dei Centri Commerciali del Veneto così dislocati: a Venezia nel Centro Commerciale Valecenter (Marcon) e Nave de Vero (Marghera), a Padova presso l’Ipercity (Sant’Agostino), a Verona nei Centri Commerciali Adigeo, Le Corti Venete (San Martino Buon Albergo), La Grande Mela Shoppingland (Sona) e Verona Uno (San Giovanni Lupatoto), a Vicenza presso Il Palladio ed Il Grifone (Bassano del Grappa), a Treviso presso I Giardini del Sole (Castelfranco Veneto) ed, infine, a Rovigo e Belluno rispettivamente presso i Centri Commerciali La Fattoria e Veneggia.

Gli shopping center con Simbox nella regione Lombardia, si trovano a Milano presso i Centri Commerciali Bonola, Piazza Lodi, Milanofiori (Assago), Metropoli (Novate Milanese), Il Centro (Arese), Carosello (Carugate), Fiordaliso (Rozzano), Il Destriero (Vittuone), La Corte Lombarda (Bellinzago Lombardo); a Monza e Brianza presso il Centro Commerciale Globo (Busnago), a Bergamo presso Le Due Torri (Stezzano), a Brescia nei Centri commerciali Freccia Rossa, Rondinelle (Roncadelle), Il Leone Shopping Center (Lonato) e Le Porte Franche (Villa Perdergnano), a Varese presso il Centro Commerciale Campo dei Fiori (Gavirate), a Como nel Centro Commerciale Grandate (Grandate) e Mirabello (Cantù), a Pavia presso il Centro Commerciale Montebello (Cascina Durona), a Cremona presso il Centro Commerciale Cremona Po ed, infine a Mantova nel Centro Commerciale La Favorita.

Nessun shopping center con iliad corner per la regione della Valle d’Aosta. L’unico disponibile è presente nell’Ipermercato Carrefour Pollein, zona Aeroporto Corrado Gex.

Come anticipato in precedenza, iliad prima di entrare ufficialmente in Italia, aveva già siglato accordi commerciali con Auchan al fine di installare, nei corridoi del centro commerciale gestiti dall’azienda, diversi distributori automatici di SIM Iliad.

Nel dettaglio, gli iliad Corner nei Centri Commerciali Auchan si trovano nelle province e città di Casalbertone (Roma), Giugliano in Campania (Napoli), Casamassima (Bari), Olbia (Sassari), Sassari, Ancona, Torino, Cuneo, San Rocco al Porto (Lodi), Rescaldina (Milano), Merate (Lecco).

Successivamente, con comunicato stampa in data 17 Gennaio 2019, iliad rende nota la sua partnership commerciale con Unieuro, una delle principali catene italiane di elettronica di consumo per numero di negozi, al fine di collocare 2 Simbox per ogni Corner.

Nello specifico i punti vendita Unieuro attualmente dotati di distributori automatici di SIM si trovano presso i negozi di Gela (Caltanissetta), Crotone, Zumpano (Cosenza), Potenza, Matera, Avellino, Valmontone (Roma), Roma Muratella, Ciampino (Roma), Trastevere (Roma), Boccea (Roma), Settebagni (Roma), Prenestina (Roma), Prato, Pisa, La Spezia, Cisano Sul Neva (Savona), Settimo Torinese (Torino), Bari Pasteur, Novi Ligure (Alessandria), Verona, Varese, Lissone (Monza e Brianza), Milano Canonica, Cesano Boscone (Milano), Novara e presso i Centri Commerciali Cavallino (Lecce), Sedici Pini (Pomezia), Euroma 2 (Roma), Punta di Ferro (Forlì), Il Ducale (Vigevano), Montefiore (Cesena), Le Cupole (San Giuliano Milanese) e Navile (Bologna).

Qualche giorno dopo, in un altro comunicato stampa dell’operatore pubblicato in data 22 Gennaio 2019, iliad ha afferma che i Corner sarebbero arrivati anche negli ipermercati Carrefour con 2 Simbox per ogni punto vendita.

In dettaglio, gli ipermercati Carrefour in cui sono presenti le Simbox iliad si trovano nei punti vendita di Napoli, Frosinone, Roma Ostia Lido, Camerano (Ancona), Paderno Dugnano (Milano), Lucca, Pisa, San Giuliano Terme (Pisa), Rapallo (Genova), Imperia, Taggia (Imperia), Torino, Alba (Cuneo), Burolo (Torino), Vercelli, Udine, Thiene (Vicenza), Lodi, Pavia, Gallarate (Varese), Limbiate (Monza e Brianza), Paderno Dugnano (Milano), Milano P.za Siena, Milano Baggio, Milano V.le Monza, Bergamo, Pollein (Aosta), Udine e presso i Centri Commerciali Tor Vergata (Roma), Il Parco (Calenzano), Il Melograno (Valsamoggia), La Certosa (Collegno), Le Gru (Grugliasco), Il Rondò (Borgesesia), Adriatico 2 (Portogruaro), Gran Giussano (Giussiano), Le Vele (Quartu Sant Elena), Milanofiori (Assago), Carosello (Carugate) e Sempione (Domodossola).

Gli iliad Corner sono presenti anche nella stazione ferroviaria Roma Termini, ma non solo.

In occasione della stagione estiva, iliad ha ufficializzato, il 18 Luglio 2019, l’iniziativa Summer SIMBOX che prevede la possibilità, fino alla metà di Settembre 2019, di attivare una nuova SIM iliad presso uno dei quasi 40 stabilimenti balneari lungo tutta la penisola grazie alle apposite SIMBOX.

Ecco la lista con tutti gli stabilimenti balneari attualmente coinvolti dall’iniziativa Summer SIMBOX: Lido Matuzia (Sanremo), Lido Tortuga Beach (Marina di Andora), Lido Bagni Italia (Albenga), Lido La Playa (Borghetto Santo Spirito), Lido Kursaal (Loano), Lido Boncardo (Finale Ligure), Lido Acqua Limpida (Albissola Marina), Lido Universo (Marina di Carrara), Lido Carla (Forte dei Marmi), Lido Carla Pietrasanta (Pietrasanta), Lido Doge (Lido di Camaiore), Lido Elena (Lido di Camaiore), Lido Marechiaro (Viareggio), Lido Oceano (Viareggio), Lido Mergellina (Viareggio), Lido Kursaal (Ostia), Lido La Vela (Ostia), Lido La Capannina (Ostia), Lido La Playa (Ostia), Lido Cool Bay Gizzeria (Marina di Lamezia), Lido La Fenice (Milazzo), Lido Azzurro (Catania), Lido La Cucaracha (Catania), Lido Niki (Catania), Lido Le Palme (Catania), Lido Gabbiano 16 (Lignano Sabbiadoro), Lido Internazionale (Chioggia), Lido Bolognino (Punta Marina), Lido Chino Romagna (Cesenatico), Lido Vally (Cesenatico), Lido Roma (Cesenatico), Lido Milano (Cesenatico), Lido Rudy (Rimini), Lido Sirenetta (Margherita di Savoia), Lido Nettuno (Margherita di Savoia), Lido York (San Cataldo Lido di Lecce), Lido Cocobay (Otranto), Lido Piccolo Lido (Gallipoli) e Lido Le Canne (Gallipoli).

