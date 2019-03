Iliad Simbox: scompaiono dalla mappa i corner in Basilicata. Cessato l’accordo temporaneo con Coin

Negli scorsi giorni, Iliad ha presentato i suoi risultati finanziari, annunciando di aver raggiunto 2,8 milioni di clienti. Per l’azienda, il punto di forza del successo dell’operatore è da ricercare anche nel sistema distributivo. E a riguardo, Iliad ha compiuto alcuni aggiornamenti nella sua mappa dei corner presente sul sito ufficiale.

Partendo dalla Sicilia, si notano le prime differenze rispetto al mese di Febbraio 2019. Dalla mappa, infatti, si nota che è stato aggiunto un corner presso il Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano (Trapani). Nessuna novità invece per la Sardegna, che resta con quattro Iliad corner, a Cagliari, Sassari, Nuoro e Olbia.

In Calabria i centri commerciali con corner restano sei, mentre la regione Basilicata sembrerebbe, dalla mappa ufficiale, non disporre più di alcun corner. Si ricorda unico iliad Corner si trovava nel capoluogo, presso il Centro Commerciale Mongolfiera Matera Venusio, ma la mappa non lo segnala più e stando ad alcune indiscrezioni i due simbox presenti nel centro commerciale sarebbero stati rimossi già da due settimane.

Passando alle simbox disponibili in Puglia, esse si trovano presso i Centri Commerciali Mongolfiera di Lecce, Taranto, Molfetta e Foggia e all’interno dei Centri Commerciali Le Colonne e Bariblu a Brindisi e Bari. Anche in questa regione, dunque, nessuna novità.

Stesso discorso anche in Campania, che presenta Iliad Corner, a Salerno, Napoli, Caserta, Benevento e Avellino.

In Molise, i corner sono presenti esclusivamente a Campobasso e Termoli rispettivamente presso i Centri Commerciali Del Molise e La Fontana, mentre in Abruzzo sono presenti a Chieti, a L’Aquila, a Pescara e a Teramo.

Passando alla regione Lazio, nell’aggiornamento attuale della mappa presente sul sito Iliad si trova una novità. E’ infatti presente, adesso, l’ipermercato Carrefour di Frosinone, già annunciato in passato tramite comunicato stampa e adesso visibile nella mappa.

Si segnala inoltre, a Roma, un corner nei dintorni dell’Università La Sapienza, in Piazzale Aldo Moro, mentre restano attivi quelli nei centri commerciali di Aprilia, Viterbo e Rieti.

Nelle Marche, i corner si trovano nei centri commerciali delle città di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Urbino e Macerata, mentre in Umbria restano i corner di Perugia e Terni.

Passando alla Toscana, i corner si trovano a Firenze, a Livorno, a Pisa, a Siena, ad Arezzo, a Massa Carrara, a Pistoia e a Grosseto. Inoltre, si segnala la novità, sulla mappa, del corner presso un centro Unieuro di Prato, in via Enrico Berlinguer.

In Emilia Romagna, i corner sono attivi presso i centri commerciali di Bologna, Ferrara, Rimini, Modena, Ravenna, Parma e Reggio Emilia. Anche per Bologna, si aggiunge ora nella mappa il centro Unieuro del Centro Commerciale Navile.

La Liguria, che aveva un solo Iliad Corner presso un Centro Commerciale di La Spezia, ora può vantare anche altre simbox in un centro unieuro della medesima città e a Novi Ligure.

In Piemonte restano gli stessi corner nei centri commerciali delle città di Torino, Alessandria, Novara, Asti e Biella, mentre il Trentino-Alto Adige ha due corner nei centri commerciali di Trento e Bolzano.

Il Friuli Venezia Giulia ha a disposizione 4 corner a Udine, Fiume Veneto, Gorizia e Trieste; il Veneto, invece, ha centri corner dislocati a Venezia, a Padova, a Verona, a Vicenza, a Triveso, a Rovigo e a Belluno.

Per finire, la Lombardia dispone di Centri Commerciali a Milano, a Monza e Brianza, a Bergamo, Varese, Como, Sondrio, Cremona e Mantova. Nella mappa, sono ora presenti anche i corner Unieuro e gli Ipermercato Carrefour. In Valle D’Aosta, invece, è presente un corner solo nell’ipermercato Carrefour Pollein

La lista di cui sopra fa riferimento a tutti i corner Iliad, ad esclusione degli store dell’operatore, che sono attualmente 12. Di seguito, la mappa aggiornata al 22 Marzo 2019.

Si ricorda che iliad aveva stretto accordi commerciali temporanei con Coin l’1 Dicembre 2018 per installare alcune Simbox all’interno dei punti vendita Coin di alcune città del territorio italiano, a Bologna, Cagliari, Firenze, Milano e Trieste. Tuttavia, tali centri non figurano nella mappa presente sul sito ufficiale dell’operatore.

La partnership sarebbe infatti potuta continuare, secondo indiscrezioni, anche al termine della scadenza del 31 Gennaio 2019. Ma i Corner, presenti fino al mese di Febbraio 2019, non sono più disponibili.

Per quanto concerne gli accordi con Carrefour, come già accennato, i corner sono già presenti nella mappa, per le città di Lucca, Udine, Pavia, San Giuliano Terme, Dugnano, Frosinone, Torino e Burolo. Discorso simile per i centri Unieuro.

Per ulteriori dettagli su tutte le città in cui sono presenti dei corner Iliad, con precisa ubicazione, si rimanda all’approfondimento dedicato.

Si ricorda che i Simbox del quarto operatore permettono di attivare un’offerta in maniera simile all’attivazione online, con la possibilità di ottenere la SIM immediatamente al termine del processo, che funziona tramite identificazione video.

