Iliad Lavoro: si ricercano Field Technician anche in Trentino e in Fiuli

Dopo l’offerta di lavoro come Field Technician in Sardegna, adesso Iliad ha pubblicato due nuove offerte, per la medesima posizione, in Trentino e in Friuli. Le offerte di lavoro sono state pubblicate oggi, 20 Febbraio 2019, all’interno della pagina dedicata del sito ufficiale dell’operatore.

Chiaramente, il profilo ricercato da Iliad è lo stesso per entrambe le offerte, la cui sola differenza è la regione di riferimento.

La figura richiesta dovrà svolgere una serie di attività tecniche sul campo, tra cui lavori di installazione, attivazione e manutenzione delle apparecchiature di rete radio, basandosi sulle linee guida interne.

Sarà inoltre necessario garantire la continuità del servizio e la manutenzione della rete, risolvere problematiche di manutenzione preventive o incidentale e garantire aggiornamenti hardware e software sulla rete mobile radio e sulle reti core. Inoltre, la figura ricercata dovrà effettuare verifiche sui cosiddetti sistemi RF, dovrà coordinare e supervisionare i subappaltatori e sarà tenuta ad effettuare l’accettazione dei nuovi siti radio.

Le attività potrebbero dover essere espletate in quota, applicando tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e le politiche di sicurezza aziendale.

La figura ricercata da Iliad per questa posizione lavorativa deve poter vantare un’esperienza completa nelle diverse tecnologie componenti una rete radio mobile (come ad esempio Microwave, fibre ottiche e concentratori IP) e nei sistemi infrastrutturali di power AC/DC e clima. Occorre poi una conoscenza delle dinamiche di installazione dei dispositivi e dei sistemi radianti.

Il candidato ideale dispone di ottime capacità comunicative e relazionali, capacità di adattamento e disponibilità a viaggiare frequentamente in tutta la regione di riferimento e sul territorio nazionale.

L’esperienza nel ruolo specifico dev’essere compresa tra i 2 e i 10 anni e per garantire il coordinamento a distanza occorre una conoscenza della lingua inglese o francese.

Come accennato, nella giornata di ieri, 19 Febbraio 2019, Iliad ha pubblicato un’offerta di lavoro, per la medesima posizione, ma con esplicito riferimento alla regione Sardegna. I contenuti dell’annuncio sono identici e anche in questo caso si richiede un’esperienza di almeno 2 anni.

