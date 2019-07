su Il canale Youtube Cartoni Morti sponsorizza Iliad per continuare a navigare in ogni situazione

Nessun commento su Il canale Youtube Cartoni Morti sponsorizza Iliad per continuare a navigare in ogni situazione

Il canale YouTube Cartoni Morti ha recentemente pubblicato un nuovo video nel suo stile cartoon per sponsorizzare il quarto operatore di telefonia mobile Iliad. Nel video, si raccontano le vicende di uno sfortunato consumatore che cerca di connettersi a una rete per continuare a comunicare.

I protagonisti sono gli stessi dei video precedenti del popolare canale YouTube, che conta attualmente oltre 840.000 iscritti. Un ragazzo chatta con la fidanzata di ritorno da un viaggio in treno, che porterà un discreto ritardo. Tuttavia, il WiFi domestico smette di funzionare proprio nel momento in cui il ragazzo, Stego, promette di essere puntuale “come Una poltrona per due a Natale”.

Uscito di corsa in paese, Stego tenta di connettersi a una rete WiFi, ma i risultati sono insoddisfacenti: tra reti protette da password e WiFi free caratterizzati da complessi sistemi di registrazione e accesso, il ragazzo inizia a disperare.

Fortunatamente, gli si avvicina il sindaco, che nonostante l’età avanzata mostra di possedere un’ottima conoscenza dei principali sistemi di connettività. Discutendo con il ragazzo sul problema della connessione assente, il sindaco suggerisce di attivare l’offerta Iliad Giga 50 a 7,99 euro, così da non restare mai a corto di traffico dati.

Stego, nonostante lo scetticismo iniziale, viene convinto della validità dell’offerta dopo aver scoperto che l’operatore non alza i prezzi e non modifica mai il bundle proposto, che resta a 7,99 euro “finché muori”.

Alla fine del video, il sindaco fornisce la sua connessione tramite hotspot e il ragazzo riesce a comunicare con la sua fidanzata scappando verso la stazione e promettendo di passare a Iliad.

Il video di Cartoni Morti, che ha raggiunto attualmente il nono posto in tendenza e circa 316.000 visualizzazioni, è creato da Andrea Lorenzon, un content creator e disegnatore di Treviso.

Nella descrizione del video si legge:

“Scroccare il Wifi è un’arte antica, perché avere internet nel telefono costa un casino. Poi però è arrivato iliad e ora si può stare su instagram anche nel deserto del Molise.”

L’offerta Iliad Giga 50 offre minuti illimitati, SMS illimitati e 50 Giga al prezzo di 7,99 euro al mese. Sono inoltre incluse chiamate illimitate verso alcune destinazioni del mondo. Come tutte le altre offerte dell’operatore, Iliad Giga 50 prevede un costo di attivazione di 9,99 euro, al quale va sommato il primo mese anticipato dell’offerta. Il costo della nuova sim è compreso nel costo di attivazione.

Nonostante il video si soffermi solamente sull’offerta Iliad Giga 50, si ricorda che l’offerta a 6,99 euro al mese, chiamata Iliad Giga 40, è ancora attivabile recandosi nella sezione “scopri l’offerta precedente” in fondo alla pagina dei dettagli di Iliad Giga 50.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.