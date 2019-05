su Iliad ricerca per la sua rete proprietaria un Coordinatore Regionale in Sardegna

Nessun commento su Iliad ricerca per la sua rete proprietaria un Coordinatore Regionale in Sardegna

Dopo aver pubblicato l’annuncio per la posizione da Field Technician in Liguria, Iliad ha pubblicato oggi 24 Maggio 2019 una nuova offerta lavorativa, questa volta per il ruolo di Field Regional Coordinator in Sardegna.

Come sempre in questi casi, la nuova offerta lavorativa di Iliad è stata pubblicata in data odierna nella sezione del sito dell’operatore dedicata proprio alla ricerca di nuove figure professionali.

La ricerca di questo tipo di figura professionale, così come per il ruolo di Field Technician, è propedeutica alla realizzazione della nuova rete proprietaria.

Si ricorda infatti che al momento Iliad, in attesa del completamento della sua rete proprietaria (al momento solo in test solo in alcune città, come Milano, Roma e Bari), opera in tecnologia Ran Sharing su rete Wind per il 3G/4G/4G+ nella maggior parte del territorio, in Ran Sharing sulla rete unica Wind Tre e in Roaming Nazionale su rete 2G Wind (Non utilizza la rete H3G).

Per potersi candidare, è necessario che avere un’esperienza pregressa nel medesimo ruolo, o in un ruolo simile, da 2 a 10 anni con un’esperienza professionale di massimo 15 anni. Inoltre, il candidato deve essere disponibile a viaggiare frequentemente sia in tutta la regione che sul territorio nazionale.

Altro requisito fondamentale richiesto è la conoscenza di italiano, inglese o francese base per garantire il coordinamento a distanza. Inoltre, sono richieste eccellenti capacità comunicative e relazionali oltre a buone doti di leadership.

Per quanto riguarda le conoscenze tecniche, la risorsa dovrà avere un’esperienza completa nelle diverse tecnologie componenti una rete radio mobile (in particolare RBS, MicroWave, fibre ottiche, concentratori IP, ecc…) e nei sistemi infrastrutturali di power AC/DC e clima. Completano la figura richiesta ottime capacità di adattamento a situazioni inaspettate, di panificazione delle attività e di gestione di un team.

L’attività sul campo della risorsa selezionata consisterà nel coordinare le attività di collaudo e attivazione dei nuovi siti e degli apparati trasmissivi, ma anche eseguire la pianificazione delle attività di attivazione e manutenzione dei siti, inclusa l’organizzazione della turnazione del personale.

Sarà necessario, inoltre, coordinare le attività di manutenzione correttiva e preventiva della rete Radio, garantendo l’aggiornamento della documentazione tecnica ed effettuando daily reporting sulle suddette attività.

La figura dovrà pianificare sondaggi e rilevamenti presso le centrali di rete fissa per consegna dei Central Office, supervisionando anche le attività di fornitori esterni. Si occuperà, all’occorrenza, di eseguire interventi di manutenzione sui siti e sugli elementi di rete in quota, in ottemperanza alle norma di SSL.

Infine, dovrà gestire il tracciamento e l’assegnazione di attrezzature e strumenti di lavoro, sovraintendendo le attività lavorative svolte dal proprio team nel rispetto delle normative di Salute e Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo 81/08).

Per ulteriori informazioni su questa ed altre offerte lavorative di Iliad è possibile visitare il sito ufficiale dell’operatore.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.