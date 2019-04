Simbox Iliad: si aggiungono alla mappa le Università di Palermo e Bologna. Nuovi corner nel Nord Italia

Iliad continua ad aggiornare la mappa dei corner presente sul suo sito ufficiale con dei nuovi punti in cui è possibile acquistare le proprie SIM. Si aggiungono adesso nuovi corner in due facoltà italiane e in alcuni centri commerciali.

Partendo dalla Sicilia, infatti, si nota che, rispetto all’ultimo aggiornamento di Marzo 2019, figura adesso anche l’Università degli Studi di Palermo, in Viale Delle Scienze. Al mese scorso, invece, risaliva l’aggiunta del corner presso il Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano, a Trapani.

La Sardegna resta invece ancora con quattro corner Iliad, a Cagliari, Sassari, Olbia e Nuoro. Situazione immutata anche per il Sud Italia. In Calabria sono presenti sei centri commerciali con corner Iliad, mentre la Basilicata resta ancora sprovvista. Si ricorda infatti che a Marzo 2019 è scomparso l’unico corner della regione, situato nel capoluogo, presso il Centro Commerciale Mongolfiera Matera Venusio. Da quel momento, osservando la lista ufficiale di Iliad, non si nota alcun punto d’interesse in Basilicata.

In Puglia le simbox si trovano presso i Centri Commerciali Mongolfiera di Lecce, Taranto, Molfetta e Foggia e all’interno dei Centri Commerciali Le Colonne di Brindisi e Bariblu a Bari.

In Campania, invece, i corner sono dislocati tra Salerno, Benevento, Avellino, Napoli e Caserta.

Nessuna novità da segnalare anche per il Molise e l’Abruzzo, con corner, rispettivamente, a Campobasso e Termoli e a Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Nel Lazio, si ricorda la recente introduzione dell’ipermercato Carrefour di Frosinone, che era stato annunciato in passato tramite comunicato stampa. Inoltre, era stato introdotto a Roma un nuovo corner, presso l’Università La Sapienza, in Piazzale Aldo Moro.

Nelle Marche, i corner Iliad si trovano nei centri commerciali delle città di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Urbino e Macerata, mentre in Umbria i corner con le Simbox sono a Perugia e a Terni.

In Toscana, i corner si trovano a Firenze, a Livorno, a Pisa, a Siena, ad Arezzo, a Massa Carrara, a Pistoia e a Grosseto.

Novità invece per l’Emilia Romagna. Dal confronto con la mappa di Marzo 2019, si nota la presenza di un corner presso il Centro Commerciale Il Melograno di Valsamoggia, comune in provincia di Bologna. Inoltre, dal confronto emerge un secondo punto di interesse: si tratta dell’Università degli Studi di Bologna, in Piazza Vittorio Puntoni.

Tali punti si aggiungono a quelli già attivi presso alcuni centri commerciali delle città di Bologna, Ferrara, Rimini, Modena, Ravenna, Parma e Reggio Emilia.

Le novità continuano nel Nord Italia: è di recente aggiunta anche il Centro Commerciale La Certosa di Collegno, in provincia di Torino, il Carrefour Il Rondò di Borgosesia, in provincia di Vercelli e il Carrefour Sempione, di Domodossola.

Fatta eccezione per queste nuove aggiunte, in Liguria restano il Centro Commerciale e il Centro Unieuro di La Spezia, in Piemonte si contano le Simbox nei corner di Torino, Alessandria, Biella, Novara e Asti; il Trentino ha due corner a Trento e a Bolzano, mentre Il Friuli-Venezia Giulia dispone di corner a Udine, Fiume Veneto, Gorizia e Trieste.

Per finire, in Veneto i corner si trovano a Venezia, a Padova, a Verona, a Vicenza, a Treviso, a Rovigo e a Belluno; in Lombardia sono presenti centri commerciali con corner Iliad a Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Como, Sondrio, Mantova, Cremona e Varese e in Valle D’Aosta è presente ancora il corner dell’ipermercato Carrefour Pollein.

Per maggiori dettagli su tutti gli Iliad corner presenti in tutte le città italiane, con precisa ubicazione, si rimanda all’approfondimento dedicato.

Si ricorda che le Simbox di Iliad permettono l’attivazione di un’offerta con immediata disponibilità della SIM per mezzo di un processo di identificazione video.

Nella lista fin qui evidenziata, non si sono considerati gli Iliad Store dell’operatore, che sono attualmente dodici, nelle città di Milano, Venezia, Torino, Genova, Roma, Catania, Napoli e Torino.

