Wind Tre rete fissa: da domani aumenti di 2 euro al mese per alcuni clienti. Arrivano le fatture mensili

Da domani 1° Gennaio 2020, per alcuni clienti di rete fissa dei brand Wind e 3 dell’operatore congiunto Wind Tre entrerà in vigore una rimodulazione che comporta un aumento di 2 euro al mese su specifiche offerte. Inoltre cambia anche il periodo di fatturazione.

Come già raccontato, Wind Tre aveva pubblicato ad Ottobre 2019 una nota sui siti dei due brand per informare della nuova modifica unilaterale di contratto che sarebbe entrata in vigore con l’ingresso dell’anno nuovo.

Ecco la lista delle offerte Wind e 3 di rete fissa coinvolte dalla rimodulazione in vigore da domani 1° Gennaio 2020:

3 Internet, 3 ADSL, 3 FIBER, Absolute, Absolute ADSL 20 Mega, Absolute ADSL Affari, Absolute ADSL Affari 20 Mega, Absolute ADSL Mega, Absolute Affari, Absolute VoIP MB, Absolute+, All Inclusive, All Inclusive 120, All Inclusive 120 Affari, All Inclusive Affari, All Inclusive Unlimited, All Inclusive Unlimited Affari, INFOSTRADA TUTTO INCLUSO, TuttoIncluso, TuttoIncluso 20 MEGA, TuttoIncluso 20 Mega Affari, TuttoIncluso Affari, TuttoIncluso Gold Affari, TuttoIncluso Gold ISDN Affari, TuttoIncluso ISDN Affari, TuttoIncluso Mega e WIND Internet, in tutte le tecnologie (ADSL, FTTC, FTTH).

Come detto, con questa rimodulazione i clienti impattati subiranno un aumento di 2 euro al mese sul costo della propria offerta (per le offerte Affari andrà aggiunta l’IVA).

Oltre che tramite l’avviso sui rispettivi siti web, in alcuni casi i clienti Wind coinvolti erano stati avvisati anche tramite notifica su app MyWind, anticipando la comunicazione in fattura che sancisce se si è impattati o meno, dato che nonostante l’inserimento della denominazione dell’offerta non veniva specificata una data di sottoscrizione a partire dalla quale si sarebbe stati coinvolti.

In altri casi invece, anche senza la notifica in app, l’avviso della rimodulazione è apparso nelle fatture di Novembre e Dicembre 2019.

Oltre agli aumenti, Wind Tre aveva comunicato con un nota sui siti dei suoi due brand che avrebbe anche cambiato il periodo di fatturazione delle offerte di rete fissa, passando da bimestrale posticipato a mensile anticipato.

A differenza degli aumenti, la modifica del periodo di fatturazione coinvolge indistintamente tutti i clienti di rete fissa dei brand Wind e 3 Italia. Anche in questo caso molti clienti Wind erano stati avvisati con una notifica dell’app MyWind, nella sezione “Novità”.

I primi cambiamenti dovuti alla modifica sono stati applicati, in alcuni casi, già a partire dal 22 Dicembre 2019, quando per “ragioni tecnico operative” potrebbe essere stato emesso un conto telefonico di raccordo, di durata più breve e di importo inferiore rispetto a quanto si paga normalmente.

Invece, la modifica della temporalità della fatturazione entrerà effettivamente a regime a partire dal 12 Gennaio 2020, quando tutte le bollette di rete fissa Wind Tre passeranno definitivamente dal pagamento bimestrale posticipato a quello mensile anticipato.

La conseguenza di questa modifica per i clienti Wind Tre è data innanzitutto dal fatto che gli importi della bolletta faranno ora riferimento al mese successivo anziché a quello precedente, sostanzialmente pagando in anticipo per fruire del servizio, anziché in maniera posticipata come avveniva finora.

Tutto ciò riguarda chiaramente i canoni fissi ricorrenti, mentre i costi a consumo verranno sempre inseriti nella fattura del mese successivo.

In più, per i clienti Wind Tre che ricevono le proprie fatture in formato cartaceo, il cui costo con Wind Tre è pari a 2 euro ad invio, ci sarà un aumento del costo da pagare in un anno, passando da 12 euro a 24 euro l’anno.

Tuttavia, è sempre possibile attivare il servizio e-Conto by mail, per ricevere in modo gratuito la fattura in formato elettronico (PDF) direttamente nella propria casella e-mail, risparmiando sui costi di spedizione del cartaceo, oltre a contribuire alla tutela dell’ambiente.

