3 internet da casa: continuano fino al 6 Gennaio 2020 le offerte standard con Giga illimitati

L’operatore 3 Italia ha deciso di continuare a proporre ancora, anche nel mese di Novembre 2019, le sue offerte standard per la rete fissa a partire da 25,99 euro al mese, che includono anche la possibilità di attivare Giga illimitati sulle proprie SIM 3.

Tutte le offerte standard di 3 Italia, fra cui quelle di rete fissa, sono state prorogate senza novità fino al 6 Gennaio 2020, salvo eventuali cambiamenti.

L’offerta standard di rete fissa di 3 prevede internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC (anche Bitstream NGA) o Fibra FTTH (by Open Fiber) fino a 1000 Mega, chiamate a consumo, modem in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi e Giga illimitati su un massimo di tre SIM 3, a partire da 25,99 euro al mese. L’offerta in ADSL fino a 7 Mega, INTERNET7, ha invece un costo di 27,99 euro al mese.

In questo caso, le chiamate sono tariffate a consumo a 0 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 23 centesimi di euro verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, USA e CANADA.

Dunque, con il costo delle rate del modem il canone mensile dell’offerta standard sarà pari a 31,98 euro al mese per 48 mesi, mentre se si aggiungo le chiamate illimitate con l’opzione Voce Unlimited a 5 euro al mese, il canone sale a 36,98 euro al mese.

Invece, grazie all’attuale promozione online (ecco il link diretto) disponibile entro le 23:59 del 19 Novembre 2019, salvo proroghe, il canone dell’offerta è pari a 26,98 euro al mese, ed include sia il costo delle rate del modem che il costo delle chiamate illimitate.

In questo caso, quindi, le chiamate sono illimitate senza ulteriori costi aggiuntivi verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, USA e CANADA.

La stessa promozione potrà essere proposta anche nei 3Store aderenti, sempre entro il 19 Novembre 2019, e in questo caso il negoziante dovrà semplicemente inserire il codice “PROMOWEB”.

Si ricorda che in tutti i casi per sapere chi chiama è necessario aggiungere il servizio InVista al costo di 2 euro in più al mese IVA inclusa.

Il modem è incluso in vendita abbinata a rate (a 5,99 euro ciascuna) e prevede un vincolo di 48 mesi; in caso di recesso anticipato dalle offerte di rete fissa 3 è previsto solo il pagamento delle rate residue (non è prevista la rata finale). Dal 13 Maggio 2019 è anche possibile scegliere di rateizzare il costo del modem in 24 rate mensili da 11,98 euro.

Per ADSL e FTTC, terminate le scorte del D-Link DVA-5592, sarà possibile ritirare in negozio o inviare a casa esclusivamente il nuovo modem unico Home&Life Hub (Zyxel VMG8825-B); dal 10 Gennaio 2019, il modem unico per la Fibra FTTH viene esclusivamente consegnato a domicilio dal tecnico al momento dell’installazione della linea.

Si ricorda che, in ottemperanza alla delibera AGCOM sul modem libero, è disponibile online e nei negozi anche l’offerta senza modem incluso denominata 3Absolute. L’offerta è disponibile in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC (fino a 100 e 200 Mega) e, dal 18 Marzo 2019, anche in Fibra FTTH tramite la fornitura gratuita di un modulo SFP.

Dal 13 Maggio 2019 è stato ufficialmente introdotto anche in negozio un costo di attivazione per la rete fissa Wind Tre pari a 120 euro, che sarebbe rateizzato in 24 rate mensili da 5 euro ciascuna. Con la promo online le rate mensili non verranno addebitate se l’offerta rimane attiva per almeno 24 mesi, mentre in caso di recesso anticipato andranno corrisposte le rate mancanti.

Dunque, ad esempio, se si dovesse recedere nel corso del tredicesimo mese, bisognerà corrispondere le restanti 11 rate da 5 euro, per un totale di 55 euro. Si tratta di un nuovo costo di uscita in caso di recesso anticipato, che si aggiunge a quello relativo al modem in vendita abbinata.

In caso di attivazione in ADSL è incluso il servizio Fibra Pass, il quale permette di attivare l’offerta in ADSL con la garanzia da parte di 3 di poter passare, non appena disponibile, alla connessione in Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH senza alcun costo aggiuntivo. Si ricorda che nel caso di passaggio a tecnologia superiore (come Fibra FTTH), se sarà necessario cambiare il modem in dotazione, verrà chiusa la precedente rateizzazione senza l’addebito delle rate rimanenti, e si riceverà il modello di modem adatto con l’attivazione di una nuova rateizzazione.

Il pagamento si può effettuare tramite Carta di Credito, con addebito su Conto Corrente Bancario/Postale o Bollettino Postale. In quest’ultimo caso è previsto il pagamento di un deposito cauzionale di 60 euro, che sarà restituito nell’ultima fattura a compensazione del totale.

I rinnovi avvengono ogni mese solare, mentre al momento le fatture sono emesse ogni 2 mesi: dal 12 Gennaio 2020 la fattura verrà emessa con cadenza mensile anticipata.

Il costo di invio delle fatture tramite sito o email è gratuito, mentre se si sceglie l’invio cartaceo, questo ha un costo di 2 euro ad ogni bolletta inviata. Se si disattiva il dettaglio delle chiamate allegate al conto telefonico, che ha un costo di 60 centesimi di euro ad invio, non ci saranno ulteriori costi fissi extra.

Come anticipato, la componente mobile dell’offerta 3 di rete fissa prevede la possibilità di ottenere Giga illimitati su un massimo di 3 SIM Tre (dal 24 Settembre 2018) con la stessa anagrafica del contratto di linea fissa con il piano ALL-IN/FREE Power se nuovo cliente 3, mentre per i già clienti mobili su una SIM con offerta bundle prepagata attiva che rispetti le incompatibilità.

Si possono attivare anche delle SIM aggiuntive con l’offerta denominata All-In Super Power, che se attivata in convergenza comprende minuti, SMS e Giga illimitati al prezzo scontato e bloccato di 7,99 euro al mese anziché 14,99 euro. Il costo scontato è vincolato al contratto di casa e rimarrà valido finché rimane attiva la linea fissa, altrimenti ritorna a 14,99 euro con 100 Giga anziché illimitati.

Si ricorda che con Tre l’opzione 4G LTE è inclusa a tempo indeterminato solo per i nuovi clienti (Privati o Professionisti) dal 1° Aprile 2019, salvo eventuali cambiamenti. Per i già clienti ha invece un costo di 1 euro al mese.

Le offerte a tempo indeterminato di tutti i gestori telefonici possono essere modificate dallo stesso gestore come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

