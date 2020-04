Fastweb Casa: promo online con 12 mesi gratis di PlayStation Plus incluso a 25,95 euro al mese

Fastweb, a partire da oggi, 1 Aprile 2020, propone online, sul suo sito ufficiale, una nuova promo sull’offerta di rete fissa Fastweb Casa, che include gratuitamente anche 12 mesi di abbonamento a PlayStation Plus.

Dunque, la nuova promozione è disponibile online (ecco il link diretto) fino al 7 Aprile 2020, salvo eventuali proroghe, e include quindi 12 mesi gratis di PlayStation Plus, il servizio con 2 giochi PS4 da scaricare ogni mese, inclusi senza costi aggiuntivi, accesso al multiplayer online su PS4 e sconti esclusivi su PlayStation Store.

L’attuale promo online sull’offerta Fastweb Casa prevede un prezzo di 25,95 euro al mese, grazie all’applicazione di uno sconto di 4 euro ogni mese a tempo indeterminato sul costo standard della promo online (29,95 euro al mese), aggiuntivi rispetto ai 5 euro di sconto sull’offerta standard (34,95 euro al mese).

Una volta attivata la promozione online, per attivare l’abbonamento PlayStation Plus di 12 mesi incluso nell’offerta sarà necessario attendere le credenziali di accesso all’Area Clienti MyFastweb, recuperare il codice sconto di 12 cifre entro 30 giorni dall’attivazione del servizio e accedere al PlayStation Store dalla propria PS4 o dal sito. A questo punto basterà selezionare la voce “Riscatta codici” e inserire il codice sconto recuperato in MyFastweb.

L’offerta di rete fissa Fastweb Casa, introdotta dal 1° Luglio 2019, prevede nel dettaglio Internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s (a seconda della tecnologia), chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta con i servizi Chi Chiama, Avviso di Chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione Chiamate e Trasferimento di chiamate inclusi nel prezzo, e il modem Wi-Fi FASTGate incluso.

L’operatore precisa che il cliente è tenuto ad utilizzare i minuti illimitati nazionali inclusi nell’offerta secondo criteri di buona fede e correttezza e comunque con un traffico mensile uscente non superiore a 5.000 minuti.

Sarà anche possibile aggiungere 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali al costo di 5 euro in più al mese.

Si ricorda che le offerte di rete fissa Fastweb sono disponibili soltanto per chi paga con carta di credito o addebito bancario. Il contributo di attivazione è gratuito e non sono previsti vincoli contrattuali.

Oltre a PlayStation Plus incluso, come già raccontato, all’offerta Fastweb Casa è possibile aggiungere l’opzione DAZN con i primi 3 mesi gratuiti del servizio di streaming sportivo, successivamente si rinnova a 9,99 euro al mese. Esauriti i 3 mesi gratuiti inclusi, o anche dopo aver provato alcuni mesi a pagamento, il servizio si potrà attivare e disattivare direttamente dall’area clienti MyFastweb.

Sarà ancora possibile abbinare alle offerte Fastweb anche il ticket Intrattenimento di NOW TV, il servizio streaming di Sky, a 9,99 euro al mese. In più gratis per 12 mesi anche il ticket Cinema, dal valore di 5 euro al mese. Al termine dei 12 mesi, il ticket Cinema di disattiverà automaticamente.

Nell’offerta è inclusa anche la NOW TV Smart Stick, la chiavetta HDMI portatile dall’interfaccia facilitata, che consente di usufruire del servizio collegandolo ad un qualsiasi TV.

NOW TV ha un vincolo di 24 mesi al termine dei quali l’offerta verrà automaticamente rinnovata ogni mese, salvo disdetta. Nel caso di recesso anticipato durante questi primi 2 anni, verranno addebitati 19,98 euro una tantum, che corrispondono al costo della NOW TV Smart Stick. La cessazione dell’intera offerta Fastweb comporta anche la cessazione del servizio NOW TV.

Nelle offerte Fastweb è sempre possibile abbinare anche il servizio WOW Space, uno spazio Cloud illimitato per tutti i clienti fissi e mobili Fastweb, al costo di 9,95 euro all’anno, con il primo mese in prova gratuita.

Con le offerte Fastweb di rete fissa si continua a ricevere ancora il modem proprietario Fastweb FASTGate, che possiede un Wi-Fi dual band (2,4 e 5 GHz) a 6 antenne, 4 porte Gigabit Ethernet e 2 porte USB 3.0. Inoltre il modem può fungere da hotspot WOW FI, la rete di hotspot gratuita per i clienti Fastweb. Il Modem FASTGate viene fornito fino ad esaurimento scorte. In questo caso, Fastweb fornirà un modem dalle caratteristiche tecniche equivalenti.

Tuttavia, come raccontato da MondoMobileWeb, in ottemperanza alla delibera AGCOM n. 348/18/CONS sul modem libero, Fastweb ha provveduto ad attivare una pagina dedicata sul suo sito web, nella sezione “Tecnologia e Digital Life”, in cui vengono esplicitate tutte le informazioni necessarie al collegamento di un modem alternativo a quello fornito dall’operatore, anche per la fonia VoIP.

Grazie al sesto episodio dell’iniziativa #nientecomeprima denominato “Speed”, l’operatore aveva introdotto anche la Velocità Trasparente: al momento dell’attivazione di un nuovo contratto, Fastweb comunicherà al cliente l’esatta velocità stimata con cui potrà navigare grazie alla propria connessione di casa.

Una volta avvenuta l’attivazione, si riceverà una chiamata da parte di un operatore Fastweb, con il quale verrà effettivamente testata la velocità e, nel caso in cui non corrispondesse a quella comunicata dal contratto, il cliente potrà decidere di recedere dal contratto senza vincoli né penali.

Insieme alla velocità massima raggiungibile, sul sito la tecnologia di connessione viene identificata con il bollino colorato corrispondente, così come imposto dall’AGCOM:

Bollino Verde, con dicitura “Fibra” (F) : utilizzato solo in caso di connessione in FTTH (Fiber To The Home) o FTTB (Fiber To The Building) , cioè quando la rete è interamente in fibra ottica e ed arriva fino a casa del cliente o alla base dell’edificio. Velocità di connessione fino ad 1 Gigabit/s in download e a 200 Megabit/s in upload nelle oltre 100 città coperte da GPON (fra cui Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio di Reno, Catania, Firenze, Genova, Martellago (VE), Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, San Lazzaro di Savena (BO), Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona ) e fino a 100 Megabit/s in Download e a 50 Megabit/s in Upload nelle altre città coperte (fra cui Milano, Genova, Bologna, Torino, Roma, Bari e Napoli) da FTTH (rete proprietaria Fastweb);

: utilizzato solo in caso di connessione in , cioè quando la rete è e ed arriva fino a casa del cliente o alla base dell’edificio. Velocità di connessione in download e a 200 Megabit/s in upload nelle oltre da (fra cui ) e fino a 100 Megabit/s in Download e a 50 Megabit/s in Upload nelle altre città coperte (fra cui Milano, Genova, Bologna, Torino, Roma, Bari e Napoli) da (rete proprietaria Fastweb); Bollino Giallo, con dicitura “Misto Fibra Rame” (FR) : adoperato solo in caso di connessione in FTTC (Fiber To The Cabinet) , ossia quando la rete di connessione è in fibra solo fino all’armadio in strada (cabinet) e poi prosegue in rame fino all’abitazione del cliente . Velocità di connessione fino a 200 o 100 Megabit/s in download e a 20 Megabit/s in upload in oltre 1500 città italiane con le tecnologie VULA (TIM) e FTTS (Fiber To The Street, ossia rete in fibra fino al cabinet di proprietà Fastweb) e in alcune anche con tecnologia Bitstream NGA .

: adoperato solo in caso di connessione in , ossia quando la rete di connessione è (cabinet) e poi prosegue . Velocità di connessione in download e a 20 Megabit/s in upload in oltre 1500 città italiane con le tecnologie (TIM) e (Fiber To The Street, ossia rete in fibra fino al cabinet di proprietà Fastweb) e in alcune anche con tecnologia . Bollino Rosso, con dicitura “Rame” (R): utilizzato solo in caso di connessione in ADSL interamente in rame. Velocità di connessione fino a 20 Megabit/s in download e fino ad 1 Megabit/s in upload (ADSL ULL, Unbundling Local Loop). Nel caso in cui il cliente si trovi in aree coperte da ADSL fuori rete Fastweb (ADSL WHS, Wholesale) potrà navigare fino a 6 Mbit/s in download e fino ad 1 Megabit/s in upload.

MondoMobileWeb ricorda che le offerte a tempo indeterminato di tutti i gestori telefonici possono essere modificate dallo stesso operatore come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

