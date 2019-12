Vodafone, Tim, iliad, Wind, 3, ho. e Kena Mobile: ecco le offerte di fine 2019 sotto 10 euro al mese

In questi ultimi giorni del 2019, i principali operatori di telefonia mobile (Tim, Vodafone, Wind Tre) stanno continuando a darsi battaglia, proponendo delle offerte speciali non attivabili da tutti i nuovi clienti, ma solo se si proviene da determinati gestori.

Queste offerte speciali, denominate Operator Attack, vengono proposte per accaparrarsi nuovi clienti attualmente attivi con operatori concorrenti. Infatti, sono attivabili solo se si proviene da uno o più specifici gestori, esclusivamente con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero su una nuova SIM ricaricabile.

Di seguito verranno elencate le offerte Operator Attack dei principali operatori di telefonia mobile attivabili presso i punti vendita aderenti. Non è, comunque, escluso che la stessa offerta possa essere proposta, con target differenti, tramite canali di vendita diversi come call center o SMS winback.

L’elenco di offerte presente in questo articolo potrebbe essere oggetto di aggiornamento a causa di modifiche delle offerte adoperate dagli operatori. Si specifica, inoltre, che saranno elencate le offerte addebitabili su credito residuo.

Si inizia con Vodafone che propone, presso i propri store aderenti e fino a nuova comunicazione, diverse offerte Operator attack sotto i 10 euro al mese.

La più economia è la Vodafone Special Unlimited 7 che offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di internet mobile in 4G (fino a 600 Mbps in download) al costo di 7 euro al mese. E’ attivabile solo se si proviene da iliad, FastWeb e da alcuni operatori virtuali (escluso LycaMobile, Kena Mobile, CoopVoce e ho.). Il costo di attivazione è di 12 euro.

C’è anche la Vodafone Special Minuti 50 Giga che offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa oltre a 50 Giga di internet mobile in 4G (fino a 600 Mbps in download) al costo di 9,90 euro al mese. E’ attivabile se si proviene da Kena Mobile, LycaMobile e BT Enia Mobile. Il costo di attivazione è di 12,10 euro.

In abbinamento all’iniziativa convergente fisso-mobile Giga Family, le offerte speciali possono arrivare fino a 150 Giga al mese, mantenendo invariato il costo da corrispondere mensilmente.

Al contributo di attivazione, il nuovo cliente Vodafone dovrà aggiungere anche il costo di una nuova SIM con obbligo di una prima ricarica che può variare a discrezioni del rivenditore. Il costo standard della SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

La gamma delle offerte Vodafone Special Minuti non prevede un bundle di SMS inclusi. Dunque, se il cliente non attiverà dei pacchetti dedicati, come Vodafone Plus, ogni SMS sarà tariffato come previsto dal proprio piano base.

Attivando una delle offerte Vodafone sopra elencate, si usufruisce in automatico di Giga di Riserva, Vodafone Rete Sicura (1,49 euro al mese dopo il secondo mese) e Vodafone Smart Passport+. Tutti disattivabili tramite l’App MyVodafone, l’assistente digitale Tobi oppure chiamando il numero gratuito 42071 o il servizio clienti al 190 dalla propria SIM ricaricabile Vodafone.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, il servizio non viene bloccato, ma si potrà continuare a parlare e navigare senza limiti al costo di 99 centesimi di euro per 24 ore, per un massimo di 48 ore consecutive dall’esaurimento del credito. Non è, invece, previsto alcun costo finché è attivo il pagamento automatico del rinnovo dell’offerta.

Per informazioni più approfondite sulle offerte speciali di Vodafone, è possibile consultare l’approfondimento dedicato.

Il secondo brand di Vodafone, ho. mobile, propone anch’esso due offerte Operator Attack sotto i 10 euro al mese: ho. 5.99 e ho. 8.99.

L’offerta ho.5.99 prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet (fino a 30 Mbps in download e 30Mbps in upload su rete Vodafone 4G) a 5,99 euro al mese. E’ attivabile solo se si proviene da iliad, FastWeb e dagli operatori virtuali CoopVoce, PosteMobile, Digi Mobil, FastWeb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Noitel Mobile, Optima Mobile, Rabona Mobile, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Digitel, BT Italia, Withu.

In alternativa, i nuovi clienti ho. che decidono di attivare un nuovo numero o che provengono da Kena Mobile e Daily Telecom possono attivare l’offerta ho. 8.99 con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet (fino a 30 Mbps in download e 30Mbps in upload su rete Vodafone 4G) al costo di 8,99 euro al mese.

Il costo di attivazione è di 3 euro per l’offerta a 5,99 euro e 9 euro per quella a 8,99 euro, al quale bisogna aggiungere il costo minimo della SIM pari a 0,99 euro.

Le offerte sono attivabili recandosi presso rivenditori autorizzati o direttamente online (ecco il link diretto). In caso di attivazione online della ho. 5.99, indipendentemente dalla scelta di spedizione a domicilio o ritiro in edicola, il cliente dovrà sborsare un costo iniziale di 6,99 euro compreso di SIM, contributo di attivazione e primo mese anticipato dell’offerta.

Ambedue le offerte sono compatibili con l’iniziativa ho. Tanti Amici, che permette di ricevere fino a 150 euro di ricarica bonus se si rispettano alcune condizioni, e includono, senza costi aggiuntivi, i seguenti servizi accessori: SMS ho. chiamato, navigazione hotspot, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata. Non esiste la segreteria telefonica con ho. mobile.

Per informazioni più dettagliate in merito si consiglia la lettura dell’apposito approfondimento.

Anche Tim propone, salvo eventuali cambiamenti, diverse offerte speciali sotto i 10 euro al mese: Tim Supreme New, Tim Mercury, Tim Extra Go New, Tim Steel 50GB e Tim Special xTe.

Tim Supreme New offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet a 5,99 euro al mese in un unico bundle. E’ attivabile solo si proviene da iliad, Fastweb e qualsiasi Operatore Virtuale (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Lycamobile). Quest’offerta è attivabile esclusivamente su SIM dedicate, denominate Tim Card Limited Edition, disponibili solo in alcuni rivenditori aderenti.

Tim Mercury 50GB prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet a 7 euro al mese se si proviene da iliad, FastWeb e Operatori Virtuali (escluso Kena Mobile, ho., LycaMobile). E’ un’offerta attivabile solo se il rivenditore possiede dei CODICI PIN interni forniti dall’operatore.

Tim 7 Extra Go New prevede 30 Giga di traffico internet, minuti e sms illimitati verso tutti i numeri nazionali a 7 euro al mese se si proviene da FastWeb e Operatori Virtuali (escluso Kena Mobile, ho., LycaMobile). Tim Steel 50GB, invece, offre 50 Giga di traffico internet, minuti e sms illimitati verso tutti i numeri nazionali a 7,99 euro al mese se si proviene da iliad, FastWeb e Operatori Virtuali (escluso Kena Mobile, ho., LycaMobile);

Infine, Tim Special xTe offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet a 9,99 euro al mese se si proviene da iliad, FastWeb e Operatori Virtuali (escluso Kena Mobile). L’offerta è dedicata principalmente a chi proviene da ho. e LycaMobile.

Il costo consigliato di attivazione dovrebbe essere di 12 euro oltre il costo della nuova sim di 10 euro. Ogni rivenditore potrà però applicare costi di attivazione diversi. In alcuni corner il costo di attivazione e della sim non è previsto.

In automatico si attiva il piano tariffario Tim Base & Chat che, se non cambiato entro il mese, prevede un costo di 2 euro al mese; Tim In Viaggio Full, quando si viaggia nei paesi fuori dall’Unione Europea, e l’opzione extrasoglia Giga di Scorta che consente, in caso di superamento dei Giga inclusi, di continuare a navigare al costo anticipato di 1,90 euro ogni 200 MB (fino ad un massimo di 1GB ogni 30 giorni). In caso di esaurimento dei Giga di scorta, se non si possiedono altre opzioni dati attive, la navigazione viene bloccata fino al successivo rinnovo.

Tutti i clienti TIM ricaricabili con un’offerta addebitata su credito residuo, avranno attivo, in automatico, l’opzione Sempre Connessi che, in caso di esaurimento del credito principale, permette di effettuare chiamate, inviare SMS e navigare senza limiti (solo in caso di utilizzo giornaliero) al costo di 90 centesimi di euro al giorno (fino ad un massimo di 1,80 euro in 2 giorni). Non sarà previsto alcun costo aggiuntivo in caso di domiciliazione dell’offerta.

Per info più dettagliate sulle offerte proposte da Tim si consiglia la lettura dell’apposito approfondimento dedicato.

Il secondo brand di Tim, Kena Mobile, propone una sola offerta operator attack sotto i 10 euro al mese, ovvero Kena 5.99 Flash.

L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati (fino a 30Mbps in download e 5,76Mbps in upload di velocità su rete TIM 4G) al costo di 5,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito.

E’ attivabile, fino a nuova comunicazione, online (ecco il link diretto) e presso i punti vendita Kena se si proviene da iliad e Operatori Virtuali (esclusi ho. mobile e gli operatori virtuali che utilizzano il seriale ICCD che inizia con 893907). Il costo iniziale da sostenere è pari a 5 euro, se si attiva online o nei negozi, con 5 di credito residuo.

Il cliente Kena ha la possibilità di attivare gratuitamente i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora.

Per maggiori dettagli sulle offerte Kena Mobile è possibile visitare l’approfondimento dedicato.

Il brand Wind dell’operatore congiunto Wind Tre prevede anch’esso delle offerte speciali della gamma Wind All Inclusive 50.

Nello specifico:

Wind All Inclusive 50 Fire prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile a a 6,99 euro al mese se si proviene da iliad, Fastweb ho. Mobile, Kena Mobile, PosteMobile e da altri Operatori Virtuali (escluso LycaMobile).

Non è attivabile se si proviene da Tim, Vodafone e 3. Esiste anche la variante Easy Pay (metodo di pagamento automatico) con il doppio dei Giga allo stesso prezzo.

Wind All Inclusive Special 50 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile a 9,90 euro al mese se si proviene da LycaMobile. Esiste anche una versione winback ed una variante Easy Pay con il doppio dei Giga allo stesso prezzo.



E’ previsto un costo di sottoscrizione di 11,99 euro invece di 26,99 euro, se la SIM rimane attiva per 24 mesi dall’attivazione, in caso contrario verranno addebitati i restanti 15 euro, solo se è presente credito residuo.

Il costo di una nuova SIM ricaricabile Wind è di 10 euro con 1 centesimo di euro di credito incluso. In alcuni punti vendita le nuove SIM, grazie ad alcune promo locali, possono costare anche 1 euro o 5 euro.

E’ disponibile online, salvo eventuali cambiamenti, anche Wind All Inclusive 50 Flash+ con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile a 6,99 euro al mese.

L’offerta è attivabile online, con spedizione a domicilio, se si proviene da iliad e da qualsiasi Operatore Virtuale (escluso ho. Mobile e Kena Mobile) senza pagare il costo di attivazione se la sim rimane attiva per 24 mesi (ecco il link diretto).

Non è disponibile direttamente nei negozi Wind, ma è possibile prenotarla online per poi attivarla recandosi presso un punto vendita Wind sostenendo un costo di attivazione di 11,99 euro invece di 26,99 euro se la sim rimane attiva 24 mesi. In caso contrario i 15 euro saranno addebitati sul credito residuo (se è presente).

In caso di credito insufficiente per l’attivazione e il rinnovo delle opzioni attive sulla SIM, i clienti Wind possono disporre in anticipo del traffico incluso della propria offerta al costo di 99 centesimi di euro fino alle 23:59 dello stesso giorno.

Qualora il giorno successivo il credito fosse ancora insufficiente, il traffico incluso sarà nuovamente disponibile ad un costo ulteriore di 99 centesimi di euro. Non è previsto alcun costo in caso di Easy Pay.

Il brand 3 dell’operatore congiunto Wind Tre, invece, propone una sola offerta Operator Attack nei negozi: Play 50 Unlimited.

Quest’ultima prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet al costo di 6,99 euro al mese se si proviene da Iliad, FastWeb e da qualsiasi Operatore Virtuale (escluso Lycamobile). E’ previsto un costo di attivazione di 6,99 euro. E’ attivabile anche online se il cliente possiede un codice coupon dedicato.

Al contributo di attivazione, il nuovo cliente deve aggiungere anche il costo di una nuova SIM di 10 euro, ed una prima ricarica per coprire l’attivazione. Il prezzo può variare a seconda della disponibilità dello Store e dalle offerte tariffarie presenti sulla SIM stessa.

Solo tramite Web, è possibile attivare l’offerta Play Power Digital 60GB con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico internet a 6,99 euro al mese.

E’ attivabile se si proviene da Fastweb Mobile e dagli Operatori Virtuali PosteMobile, CoopVoce, Tiscali Mobile, 1Mobile, BT Mobile Full, Daily Telecom, Digi Mobil, Welcome Italia, Green ICN, Intermatica, LycaMobile Full, Mundio, NetValue, Rabona Mobile e Optima Mobile.

Si tratta di un’offerta disponibile esclusivamente online, salvo eventuali cambiamenti, per i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero di telefono (MNP) da determinati operatori. Il costo di una nuova SIM 3 acquistata online è di 20 euro con 20 euro di traffico incluso. Non sono previsti costi di attivazione aggiuntivi.

Dal 1° Aprile 2019 al 6 Gennaio 2020, salvo proroghe, per i nuovi clienti 3 è inclusa senza costi aggiuntivi (anzichè ad 1 euro) a tempo indeterminato, l’opzione 4G LTE che permette di accedere ad una più alta velocità di navigazione.

Si finisce con Iliad che, a differenza degli altri operatori nazionali, propone offerte attivabili da chiunque lo desideri, con o senza richiesta di portabilità del numero e senza distinzione in base all’operatore di provenienza. Non si tratta, dunque, di offerte speciali, ma di offerte standard.

Attualmente, iliad propone tre offerte standard: iliad Voce con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico dati in 4G al costo di 4,99 euro al mese (ecco il link diretto); iliad Giga 40 con minuti ed SMS illimitati e 40 Giga di internet in 4G al prezzo di 6,99 euro al mese e iliad Giga 50 con minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di internet in 4G al costo di 7,99 euro al mese (ecco il link diretto). Le ultime due offerte prevedono anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali.

In tutti e tre i casi al costo di attivazione della nuova SIM Iliad, pari a 9,99 euro, va comunque aggiunto l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta scelta per un costo totale di 14,98 euro per l’offerta Voce, di 17,98 euro per l’offerta con 50 Giga e di 16,98 euro per quella con 40 Giga, da pagare esclusivamente con carta di credito o carta prepagata. Le tre offerte proposte da quarto operatore nazionale, si possono approfondire attraverso la lettura dell’apposito approfondimento.

Tutte le offerte iliad includono, senza ulteriori costi aggiuntivi, i servizi accessori: Segreteria telefonica, Mi richiami, Hotspot, Controllo Credito Residuo, Segreteria visiva, visualizza numero chiamante, avviso di chiamata, controllo consumi, blocco numeri nascosti, chiamate rapide, filtro chiamate e SMS, inoltre verso segreteria telefonica all’estero.

