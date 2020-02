Iliad Simbox: installati 27 nuovi corner nei supermercati Esselunga

Iliad ha esteso i suoi accordi con Esselunga per l’installazione di nuovi Simbox all’interno di altri centri in Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Emilia Romagna e Toscana.

I corner sotto elencati sono stati installati solo recentemente, negli ultimi giorni, e permetteranno ai clienti di acquistare una nuova SIM in autonomia con una delle offerte dell’operatore. Di seguito, la lista delle nuove Simbox Iliad installate in 27 centri Esselunga del Centro-Nord a partire dal 17 Febbraio 2020 e fino alla giornata odierna.

Esselunga di Pantigliate Via Vecchia Paullese, 15 Pantigliate MI 20090 Lombardia;

Via Vecchia Paullese, 15 Pantigliate MI 20090 Lombardia; Esselunga di Segrate Via Olgia, 4 Segrate MI 20090 Lombardia;

Via Olgia, 4 Segrate MI 20090 Lombardia; Esselunga di Vimercate Via Falcone e Borsellino, 6 Vimercate MB 20871 Lombardia;

Via Falcone e Borsellino, 6 Vimercate MB 20871 Lombardia; Esselunga di Milano Certosa Via Filippo Palizzi, 69 Milano MI 20157 Lombardia;

Via Filippo Palizzi, 69 Milano MI 20157 Lombardia; Esselunga di Milano Rubattino Via Riccardo Pitteri, 84 Milano MI 20134 Lombardia;

Via Riccardo Pitteri, 84 Milano MI 20134 Lombardia; Esselunga di San Giuliano Milanese Via L. Tolstoi San Giuliano Milanese MI 20098 Lombardia;

Via L. Tolstoi San Giuliano Milanese MI 20098 Lombardia; Esselunga di Milano Ripamonti Via Carlo De Angeli, 1 Milano MI 20141 Lombardia;

Via Carlo De Angeli, 1 Milano MI 20141 Lombardia; Esselunga di Milano Lorenteggio Via Lorenteggio, 219 Milano MI 20147 Lombardia;

Via Lorenteggio, 219 Milano MI 20147 Lombardia; Esselunga di Gallarate Via A. Pegoraro, 2/C Gallarate VA 21013 Lombardia;

Via A. Pegoraro, 2/C Gallarate VA 21013 Lombardia; Esselunga di Olgiate Olona Via Busto Fagnano, 10 Olgiate Olona VA 21057 Lombardia;

Via Busto Fagnano, 10 Olgiate Olona VA 21057 Lombardia; Esselunga di Varedo Via Pastrengo, 111 Varedo MB 20814 Lombardia;

Via Pastrengo, 111 Varedo MB 20814 Lombardia; Esselunga di Como Ca Merlata Via Pasquale Paoli, 6 Como CO 22100 Lombardia;

Via Pasquale Paoli, 6 Como CO 22100 Lombardia; Esselunga di Rho Corso Europa Rho MI 20017 Lombardia;

Corso Europa Rho MI 20017 Lombardia; Esselunga di Settimo Milanese Via Antonio Gramsci, 115 Settimo Milanese MI 20019 Lombardia;

Via Antonio Gramsci, 115 Settimo Milanese MI 20019 Lombardia; Esselunga di Biella Via Alfonso Lamarmora, 5/A Biella BI 13900 Piemonte;

Via Alfonso Lamarmora, 5/A Biella BI 13900 Piemonte; Esselunga di Vigevano Via Santa Maria Vigevano PV 27029 Lombardia;

Via Santa Maria Vigevano PV 27029 Lombardia; Esselunga di Torino Traiano Corso Traiano, 131 Torino TO 10127 Piemonte;

Corso Traiano, 131 Torino TO 10127 Piemonte; Esselunga di Bergamo Celadina Via Borgo Palazzo, 217 Bergamo BG 24125 Lombardia;

Via Borgo Palazzo, 217 Bergamo BG 24125 Lombardia; Esselunga di Desenzano Via Mantova, 1 Desenzano Del Garda BS 25015 Lombardia;

Via Mantova, 1 Desenzano Del Garda BS 25015 Lombardia; Esselunga di Verona Fincato Via Colonnello Giovanni Fincato, 296 Verona VR 37131 Veneto;

Via Colonnello Giovanni Fincato, 296 Verona VR 37131 Veneto; Esselunga di Brescia Volta Via della Volta Brescia BS 25100 Lombardia;

Via della Volta Brescia BS 25100 Lombardia; Esselunga di Roma Prenestino Viale Palmiro Togliatti, 1021 Roma RM 00155 Lazio;

Viale Palmiro Togliatti, 1021 Roma RM 00155 Lazio; Esselunga di Firenze Novoli Via di Novoli, 61 Firenze FI 50127 Toscana;

Via di Novoli, 61 Firenze FI 50127 Toscana; Esselunga di Firenze Gignoro Via del Gignoro, 19 Firenze FI 50135 Toscana;

Via del Gignoro, 19 Firenze FI 50135 Toscana; Esselunga di Camaiore Viale J. F. Kennedy Camaiore LU 55041 Toscana;

Viale J. F. Kennedy Camaiore LU 55041 Toscana; Esselunga di Parma Emilia Ovest Via Napoleone Colajanni Parma PR 43126 Emilia Romagna;

Via Napoleone Colajanni Parma PR 43126 Emilia Romagna; Esselunga di Prato Leonardo Via Fiorentina, 1 Prato PO 59100 Toscana.

A questi, si aggiunge un nuovo Corner presso il Grand’Affi Shopping Center di Affi, in provincia di Verona.

Tutti i corner sono quindi già disponibili per permettere agli interessati di effettuare l’acquisto delle loro SIM con una delle offerte di Iliad: Iliad Giga 50 (ecco il link diretto) con 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese; Iliad Giga 40 con 40 Giga, minuti ed SMS illimitati a 6,99 euro al mese; Iliad Voce (ecco il link diretto) con 40 Mega, minuti ed SMS illimitati a 4,99 euro al mese.

Si evidenzia che le due offerte Giga 50 e Giga 40 prevedono anche minuti illimitati verso alcuni numeri internazionali. Nel dettaglio, sono previste chiamate illimitate verso i numeri di rete fissa e mobile di Canada e USA e minuti illimitati verso i numeri di rete fissa di Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

Dalle Simbox possono essere attivate SIM con o senza contestuale richiesta di portabilità del proprio numero. Sarà comunque possibile attivare un nuovo numero e chiedere solo in seguito la portabilità dalla propria area clienti Iliad, senza recarsi in un punto vendita.

Il costo di attivazione delle offerte in questione è di 9,99 euro e a questi va aggiunto il costo del primo mese anticipato, per un prezzo complessivo di 17,98 euro per Giga 50, 16,98 euro per Giga 40 e 14,98 euro per Voce.

Il pagamento nelle Simbox può essere effettuato tramite carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard e tramite carta prepagate (PostePay, Bancomat etc.).

