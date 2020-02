Vodafone Happy Black: 6 mesi di Ticket Serie TV di NOW TV a prezzo scontato

Vodafone ha recentemente aggiornato il suo catalogo di iniziative per i clienti che aderiscono al programma a pagamento Happy Black, aggiungendo anche uno sconto per i primi sei mesi del Ticket Serie TV di Now TV.

Il Ticket Serie TV del servizio in streaming on-demand di Sky sarà infatti disponibile per i clienti Happy Black al prezzo di 5 euro al mese invece di 9,99 euro al mese, per i primi sei mesi, permettendo di usufruire dell’intero catalogo a un prezzo sostanzialmente dimezzato.

A partire dal settimo mese, l’offerta si rinnoverà al prezzo di listino (appunto 9,99 euro al mese), ma il cliente potrà disattivare il rinnovo in qualsiasi momento, entro 24 ore dalla scadenza del periodo di visione incluso.

Come sempre, per ottenere lo sconto di Happy Black sarà sufficiente attivarlo dalla pagina dedicata all’iniziativa: si riceverà infatti un SMS con un link che indirizzerà alla pagina del sito di Now TV in cui andrà inserito il codice fornito da Vodafone.

Il cliente dovrà quindi creare un nuovo account oppure accedere con le sue credenziali per usufruire dello sconto per i primi sei mesi, che risulta cumulabile con eventuali altre promozioni già attive sull’account e quindi è disponibile per tutti gli interessati.

Il codice può essere riscattato fino al 31 Marzo 2020 ed è attivabile entro il 30 Aprile 2020. I primi sei mesi del Ticket Serie TV a prezzo scontato sono però soggetti alla permanenza in Happy Black per l’intero periodo dell’offerta.

Si segnala inoltre la recente introduzione di una nuova iniziativa su Happy Black, che permette di ricevere un albero di Cacao in regalo su Treedom se si acquistano o regalano uno o più alberi.

Il sito Treedom permette di piantare un albero a distanza e seguirne la crescita, anche tramite geolocalizzazione e prova fotografica. Anche l’albero di Cacao offerto in regalo con Vodafone Happy Black sarà piantato a distanza per conto del cliente e potrà essere monitorato online dal sito stesso.

Il codice richiesto va inserito nel campo “Hai un codice promozionale” entro il 29 Febbraio 2020 prima di procedere con il pagamento, ed è utilizzabile su un solo ordine, per qualsiasi albero.

Con le due nuove aggiunte al programma Vodafone Happy Black si aggiorna dunque la lista delle iniziative, divise in quattro categorie: Tempo libero (Tiqets, Cinema 2×1, Ristoranti 2×1, Parchi e Attrazioni 2×1, Treedom), Intrattenimento (Hatch, Infinity, Tidal Premium, Now TV), Viaggio (Lastminute.com, Autogrill, Costa Crociere, Eni Station, Europcar) e Shopping (Privalia, Marionnaud, Purina, VisionOttica, Facile.it, Leroy Merlin).

Aderendo al programma a pagamento, il cliente ha inoltre a disposizione traffico illimitato sulle principali mappe, ovvero sulle App Google Maps, Sygic, Copilot, Genis Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Maps app, Tom Tom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, ATM Milano Official App, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation (be on the road) e Probus. L’elenco potrà comunque variare nel corso del tempo.

Vodafone Happy Black con rinnovo mensile ha un costo di 1,99 euro al mese, attualmente senza il primo mese gratuito. Si segnala che quando si attiva una nuova SIM ricaricabile, i rivenditori Vodafone potrebbero proporre l’attivazione automatica di Happy Black, che per tutte le offerte non è obbligatoria ma solo opzionale.

Inoltre, dal 4 Novembre 2019 i nuovi clienti ricaricabili che scelgono come metodo di pagamento per l’offerta la domiciliazione bancaria o la carta di credito potrebbero attivare, in maniera opzionale, Happy Black 6 mesi al prezzo scontato di 8,99 euro invece che 11,94 euro ogni 6 mesi.

L’attivazione di Happy Black 6 mesi è invece automatica per i già clienti Vodafone che decidono di acquistare un device a rate, con rinnovo automatico ogni sei mesi, ma disattivabile in qualsiasi momento.

