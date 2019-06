Tre Play Power 60 Digital: minuti illimitati, 200 sms e 60 Giga da 6,99 euro al mese

Dal 17 Giugno 2019, salvo eventuali cambiamenti, l’operatore di telefonia mobile Wind Tre per il brand 3 consumer ha deciso di aggiornare le condizioni dell’offerta tariffaria ricaricabile operator attack Play Power 60 Digital per le nuove attivazioni.

Rispetto all’edizione precedente non è più presente l’abbonamento Apple Music che era incluso, se si voleva, per i primi 6 mesi. L’offerta Play Power 60 Digital prevede due varianti: 6,99 euro al mese o 11,99 euro al mese.

In entrambi casi il bundle è identico: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile, 200 sms verso tutti i numeri nazionali, 60 Giga di traffico internet con addebito su credito residuo e senza vincoli contrattuali.

Queste offerte tariffarie sono disponibili, salvo eventuali cambiamenti, esclusivamente da alcuni canali di vendita online e per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero di telefono (MNP) da determinati operatori.

Nel dettaglio l’offerta a 6,99 euro al mese è sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero portandolo da FastWeb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali Mobile, 1Mobile, BT Mobile Full, Daily Telecom, Digi Mobil, Welcome Italia, Green ICN, Intermatica, LycaMobile Full, Mundio, NetValue, Rabona Mobile e Optima Mobile.

Per chi proviene da Tim, Vodafone, Wind, iliad, ho. e Kena Mobile è disponibile l’offerta a 11,99 euro al mese.

Il costo di una nuova sim 3 acquista online è di 20 euro con 20 euro di traffico incluso, salvo eventuali cambiamenti. Non sono previsti costi di attivazione aggiuntivi.

Le soglie non sono cumulabili. È previsto il rinnovo in automatico a pagamento ogni mese su credito residuo, salvo disdetta. Il giorno del primo addebito su base mensile corrisponderà alla data fissa di rinnovo. In caso di credito insufficiente l’opzione andrà in sospensione per un massimo di 180 giorni, decorsi i quali verrà disattivata. In caso di sospensione dell’opzione si applica la tariffazione del piano Power29.

I minuti di conversazione inclusi nell’offerta sono calcolati su effettivi secondi di conversazione e non concorrono al raggiungimento di soglie sconto e bonus legati ad altre offerte. Il traffico dati incluso è conteggiato a singolo KB consumato.



In caso di superamento dei Giga disponibili, l’operatore 3 applica una tariffa a consumo di 20 centesimi di euro per ogni 20MB senza scatto di apertura sessione. Il traffico Internet extrasoglia acquistato non potrà essere utilizzato in sessioni separate. Superate le soglie di traffico SMS si applica la tariffa di 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato.

L’opzione è disponibile soltanto sul piano tariffario Power29 ed è incompatibile con tutte le opzioni ALL-IN, FREE e le altre PLAY. Per tutti i nuovi Clienti non è previsto un costo di attivazione. Il piano tariffario Power 29 prevede un costo di 2,17 euro al mese solo se si disattiva l’opzione Play Power Digital e non si attivano altre offerte principali ricaricabili.

Le offerte comunicate includono la navigazione Internet sotto rete 3G. E’ possibile navigare con l’Opzione 4G LTE. Per i nuovi clienti l’opzione 4G LTE, che consente di accedere alla rete dati ad alta velocità 4G LTE di 3, è inclusa in tutte le offerte consumer e partita IVA attivate dal 1° Aprile 2019. Per i già Clienti l’opzione LTE è al costo di 1 euro al mese.

La chiamata alla segreteria telefonica è a pagamento ed il suo costo è di 20 centesimi di euro per ogni chiamata indipendentemente dalla durata della chiamata o dall’ascolto dei messaggi. Gli SMS Ricevuta di Ritorno è abilitato all’attivazione della Sim. Il costo è di 15 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Gli SMS di ricevuta di ritorno non eroderanno le soglie SMS disponibili in base al piano tariffario, ma verranno addebitati come costi extra. È possibile disabilitare il servizio attraverso il menù del cellulare a seconda del modello di telefono in possesso. Gli MMS prevedono un costo di 1,12 euro per ogni invio, indipendentemente dal volume dei dati trasmessi.

Il servizio di reperibilità “Ti ho cercato” è abilitato all’attivazione della Sim. Il costo è di 1,50 euro al mese, addebitati solo alla ricezione del primo SMS di notifica nel mese solare. L’addebito è effettuato solo nei mesi di effettiva fruizione del servizio. Per disattivarlo in qualsiasi momento il cliente dovrà digitare la stringa *112# e premere “Invio” o il simbolo verde del telefono.

Queste offerte si possono utilizzare anche nei Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, l’utilizzo del volume di dati, alle stesse condizioni nazionali, è consentito fino ad un quantitativo massimo nel mese di riferimento, consultabile sul sito ufficiale dell’operatore. Oltre tale tetto massimo, Wind Tre può applicare il sovrapprezzo previsto ai sensi e con le modalità previste della regolamentazione 2016/2286, pari a 0,549 cent/MB, addebitato a KB, IVA inclusa fino al 31 dicembre 2019.

Le offerte a tempo indeterminato di tutti i gestori telefonici, cosi come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, sono soggette a possibili modifiche operate dallo stesso gestore telefonico che le promuove.

Anche le offerte Tre Play Power 60 daranno diritto anche ad utilizzare la Card di Grande Cinema 3, con la quale il cliente Tre avrà a disposizione per tutto il 2019 due ingressi al prezzo di uno, nei cinema aderenti all’iniziativa, fino a una volta al giorno, tutti i giorni (festivi compresi).

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.