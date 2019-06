Promo Online Kena Mobile: offerte da 4,99 euro senza costo di attivazione fino al 30 Giugno 2019

Da oggi, 13 Giugno 2019, i nuovi clienti Kena Mobile potranno attivare la nuova offerta Kena Voce 4,99 con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed un piccolo quantitativo di internet, ma le novità non finiscono qui.

Infatti, l’operatore virtuale di rete mobile Kena Mobile, con l’introduzione della nuova offerta Kena 4,99 sul suo sito ufficiale, ha deciso di proporre, solo online, tutte le sue offerte tariffarie senza alcun costo di attivazione fino al 30 Giugno 2019, salvo eventuali cambiamenti. Rimane invariato, invece, il contributo di attivazione per coloro che attivano le offerte presso i punti vendita Kena.

Kena 4,99 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 50MB di traffico internet 3G al costo mensile di 4,99 euro. La nuova offerta è attivabile (ecco link diretto) da tutti i nuovi clienti Kena Mobile che attivano un nuovo numero o richiedono contestualmente la portabilità del proprio numero.

Il costo iniziale da sostenere è di 10 euro, se si attiva online, o di 20 euro se si attiva nei negozi. La differenza tra i due prezzi è appunto il costo di attivazione di 9,99 euro, non previsto online fino al 30 Giugno 2019.

In particolare, i 10 euro iniziali comprendono il costo di una nuova SIM pari a 5 euro e il primo mese anticipato pari a 4,99 euro con 0,01 euro di credito residuo; mentre nei punti vendita il costo iniziale di 20 euro comprende anche il costo di attivazione pari a 9,99 euro con 0,02 euro di credito residuo.

Anche per tutte le altre offerte dell’operatore Kena Mobile è disponibile la promo online sul contributo di attivazione fino al 30 Giugno 2019.

Kena 6,99 Limited Edition New prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al costo mensile di 6,99 euro.

L’offerta è attivabile (ecco il link diretto) da tutti i nuovi clienti Kena Mobile che mantengono il proprio numero telefonico portandolo da qualsiasi Operatore Virtuale (escluso ho. mobile e gli operatori virtuali che utilizzano la stessa piattaforma di Kena Mobile).

Il costo iniziale da sostenere è di 15 euro, se si attiva online, o di 20 euro se si attiva nei negozi. In particolare, i 15 euro iniziali comprendono il costo di una nuova SIM pari a 5 euro e il primo mese anticipato pari a 6,99 euro con 3,01 euro di credito residuo; mentre nei punti vendita il costo iniziale di 20 euro comprende anche il costo di attivazione di 4,99 euro con 3,02 euro di credito residuo.

Kena 8,99 New prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al costo mensile di 6,99 euro.

L’offerta è attivabile (ecco il link diretto) da tutti i nuovi clienti Kena Mobile che mantengono il proprio numero telefonico portandolo da iliad o dal “semivirtuale” ho. mobile.

Il costo iniziale da sostenere è di 15 euro, se si attiva online, o di 20 euro se si attiva nei negozi. In particolare, i 15 euro iniziali comprendono il costo di una nuova SIM pari a 5 euro e il primo mese anticipato pari a 8,99 euro con 1,01 euro di credito residuo; mentre nei punti vendita il costo iniziale di 20 euro comprende anche il costo di attivazione di 4,99 euro con 1,02 euro di credito residuo.

Infine, tutti i nuovi e già clienti possono attivare (ecco il link diretto) l’offerta Kena 12.99 New con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al costo mensile di 12,99 euro.

Il costo iniziale da sostenere è di 20 euro, se si attiva online, o di 25 euro se si attiva nei negozi. In particolare, i 20 euro iniziali comprendono il costo di una nuova SIM pari a 5 euro e il primo mese anticipato pari a 12,99 euro con 2,01 euro di credito residuo; mentre nei punti vendita il costo iniziale di 25 euro comprende anche il costo di attivazione di 4,99 euro con 2,02 euro di credito residuo.

L’offerta Kena Voce 4,99 sarà attivabile entro il 30 Giugno 2019, così come Kena 6,99 entro il 31 Luglio 2019 oltre a Kena 8,99 e Kena 12,99 entro il 1° Luglio 2019, salvo eventuali cambiamenti.

Si ricorda che la promo online sul contributo di attivazione sarà disponibile fino al 30 Giugno 2019, salvo eventuali proroghe.

Le offerte Kena Mobile si rinnovano ogni mese e in qualsiasi momento sarà possibile richiedere la disattivazione del rinnovo automatico. Non hanno vincoli contrattuali e l’addebito avviene su credito residuo.

Le SIM dell’operatore possono essere acquistate nei punti vendita Kena, disponibili in tutta la penisola, o anche online nel sito ufficiale dell’operatore con spedizione gratuita e possibilità di prenotare e ritirare la nuova SIM nelle tabaccherie convenzionate con Banca 5.

I minuti sono validi verso tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta e ad effettivi secondi di conversazione. In caso di esaurimento dei Giga, in assenza di altre offerte dati attive, il traffico dati viene bloccato di default.

I Giga inclusi in tutte le offerte Kena (anche la Kena Voce 4,99) sono tariffati a scatti anticipati di 1 KB e validi per il traffico dati 4G (fino a 30 Mbps).

In qualsiasi momento, tutti i clienti Kena Mobile avranno la possibilità di attivare gratuitamente i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora. I minuti e gli SMS illimitati, ricorda l’operatore, dovranno essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza.

Nei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare in roaming i minuti e gli SMS previsti dal proprio bundle e navigare in internet fino a 3GB mensili con l’offerta Kena 6,99, fino a 4GB mensili con l’offerta Kena 8,99, fino a 5GB mensili con l’offerta Kena 12,99. Al traffico dati extrasoglia verrà applicato un sovrapprezzo pari a 0,0054 euro a MB.

L’utilizzo delle offerte nazionali in Europa senza alcun sovrapprezzo è consentito nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo N. 2016/2286.

Le offerte dell’operatore virtuale si rinnoveranno automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo verrà scalato dal credito residuo della SIM entro massimo 4 ore dall’orario e sarà confermato da un SMS.

Se il credito non dovesse essere sufficiente, la fruizione dell’offerta sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea. Se la ricarica del credito non viene effettuata entro 90 giorni, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta.

L’operatore di rete mobile virtuale (MVNO) Kena Mobile è gestito da Noverca, società controllata al 100% da TIM, ed utilizza la rete di quest’ultima in GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA ed LTE.

