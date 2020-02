su Torna in Vodafone: minuti, SMS e 50 Giga a 7 euro al mese con prezzo bloccato per 36 mesi

Nessun commento su Torna in Vodafone: minuti, SMS e 50 Giga a 7 euro al mese con prezzo bloccato per 36 mesi

In queste ore, Vodafone ha avviato una ennesima campagna SMS winback, rivolta ad alcuni ex clienti, che li invita ad attivare Special Unlimited a 7 euro al mese, ma in questo caso con il prezzo bloccato per 36 mesi.

Dunque, dopo la nuova campagna winback con l’offerta Special 50 Digital Edition, e quella per Special Unlimited con l’inserimento del numero verde per le informazioni, Vodafone sta inviando dei nuovi SMS, ad alcuni ex clienti Vodafone che avevano lasciato il consenso commerciale alle comunicazioni, che questa volta si concentrano sulla durata temporale della promozione.

Di seguito il testo del messaggio inviato ad alcuni ex clienti Vodafone:

Torna in Vodafone, PREZZO BLOCCATO PER 36 MESI! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese; costo SIM e attivazione a 10 euro. Rete Sicura gratis il primo mese e poi 1,49 euro/mese (salvo disattivazione) e per ulteriori dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo vai su voda.it/wb11 o chiama il numero verde 800 034 663. Vieni nei nostri negozi entro il 24 Febbraio 2020 per attivare l’offerta.

Fino al 24 Febbraio 2020, salvo proroghe, recandosi nei negozi Vodafone aderenti è quindi possibile attivare l’offerta Special Unlimited, che prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di internet in 2G, 3G e 4G, il tutto al costo di 7 euro al mese.

Come si può notare dal testo del messaggio, la novità introdotta con questa campagna SMS consiste nel fatto che Vodafone specifica che l’offerta avrà il prezzo bloccato per 36 mesi. Dunque, l’operatore garantisce per la prima volta nelle offerte winback un periodo di tempo entro cui non si dovrebbero subire aumenti di prezzo.

Tuttavia, si ricorda che le offerte tariffarie dei gestori telefonici possono comunque essere soggette a modifiche unilaterali nel corso del tempo, come previsto dall’articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche.

In questo caso l’operatore si impegna a mantenere il canone dell’offerta principale invariato per il tempo indicato, altrimenti potrebbe risultare una pubblicità ingannevole.

Per conoscere le novità degli operatori di telefonia, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Oltre alla versione con il prezzo bloccato per 36 mesi, non è escluso che possano essere inviati anche altri messaggi in cui si specifica che il prezzo dell’offerta sarà bloccato per 12 mesi. Inoltre potrebbero esserci anche altre versioni di Vodafone Special Unlimited con prezzo bloccato per 12 o 36 mesi ma a 9 euro al mese.

Nell’editoriale di ZioTel del 15 Febbraio 2020 e anche in quelli precedenti pubblicati su MondoMobileWeb veniva scritto: “In tutti i messaggi informativi non si ricorda però che le offerte tariffarie dei gestori telefonici possono essere soggette a modifiche unilaterali nel corso del tempo (anche se non è obbligatorio ricordarlo). In questi casi, l’operatore dovrebbe garantire, secondo il sottoscritto, un prezzo bloccato per X mesi. Ma questa è un’altra storia”.

Adesso Vodafone ha quindi deciso di lanciare nuove promozioni con prezzo bloccato di 12, 24 e 36 mesi. Infatti, anche alcuni già clienti Vodafone selezionati in queste ore hanno ricevuto il seguente SMS: “Grandi novità in esclusiva per te: 50 Giga al mese gratis per 1 anno e il prezzo della tua offerta Special bloccato per 24 mesi. Rispondi SI entro il 1 Marzo 2020!”.

Anche in questo caso, come in tutte le recenti campagne SMS winback di Vodafone, è presente anche un link ad una pagina dedicata sul sito dell’operatore che, oltre a riportare il nome e le caratteristiche dell’offerta, riepiloga i costi iniziali minimi da sostenere e permette anche di localizzare il negozio più vicino dove attivare l’offerta.

Come già raccontato, oltre al link con la pagina web dedicata, ultimamente Vodafone sta inserendo nei messaggi winback anche il Numero Verde 800034663, grazie al quale si possono chiedere ulteriori informazioni sull’offerta e sui suoi servizi aggiuntivi (come Rete Sicura e Smart Passport+).

Il contributo di attivazione dell’offerta Special Unlimited è in promozione a 0 euro anziché 6 euro per chi riceve il messaggio che contiene il link voda.it/wb11. Come detto, dato che potrebbero essere proposte altre versioni con prezzo bloccato, potrebbero esserci anche short link diversi.

Il costo della SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, dunque il costo iniziale minimo da sostenere è di 15 euro comprensivo di un prima ricarica obbligatoria di almeno 5 euro per coprire i 7 euro del primo mese anticipato. L’importo della prima ricarica è a discrezione del rivenditore e potrebbe essere di importo superiore.

In qualsiasi caso non è obbligatorio l’acquisto di uno smartphone a rate. Nella pagina web dei dettagli non viene indicato l’obbligo di attivare il servizio di ricarica automatica. In alcuni casi, i rivenditori Vodafone potrebbero anche proporre l’attivazione automatica di Happy Black, anche questa non obbligatoria (ndr, si invitano i lettori di MondoMobileWeb a raccontare la propria esperienza nei commenti).

Con l’addebito su credito residuo, in caso di credito negativo, il cliente riceverà chiamate e internet illimitati per 24 ore, ma pagherà 99 centesimi di euro in più dopo la prima ricarica utile. Se il credito rimane insufficiente per ulteriori 24 ore verranno addebitati ulteriori 0,99 euro, per un totale dunque di 1,98 euro. Non è, invece, previsto alcun costo finché è attivo il pagamento automatico del rinnovo dell’offerta.

I minuti inclusi sono verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, conteggiati sugli effettivi secondi di conversazione e senza alcuno scatto alla risposta. Il traffico dati incluso è conteggiato a singolo KB consumato.

I Giga non utilizzati al termine del mese non sono cumulabili con quelli attribuiti nel rinnovo successivo. L’offerta speciale si potrà disattivare in qualsiasi momento, ma non si potrà più riattivare. Si può utilizzare il proprio smartphone come hotspot senza costi aggiuntivi.

Poiché, come già raccontato, dal 9 Febbraio 2020 non viene più attivato in automatico il servizio 1GB di Riserva, in caso di superamento della soglia del traffico dati incluso nella SIM la connessione verrà bloccata senza costi aggiuntivi.

Il servizio Rete Sicura viene attivato in automatico gratis per 1 mese, poi si rinnova a 1,49 euro al mese, salvo disattivazione da parte del cliente.

Nelle offerte è sempre inclusa l’opzione roaming Vodafone Smart Passport+ che offre 60 minuti, di cui 30 in entrata e 30 in uscita, e 500MB al giorno al prezzo di 3 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e Stati Uniti d’America solo in caso di utilizzo.

Come viene riportato nella pagina dei dettagli dell’offerta, è presente il servizio di ascolto della Segreteria telefonica, che ha un costo di 1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo, salvo disattivazione.

Servizi di questo tipo, nel caso fossero attivati, si possono comunque disattivare in qualsiasi momento tramite l’app My Vodafone, l’assistente digitale Tobi oppure chiamando il numero gratuito 42070 o il servizio clienti al 190 dalla propria SIM ricaricabile Vodafone.

Si ringraziano Davide, Dino, Emanuele, Matilde, Simone, Stefano e l’utente “Dr. Troione” per le segnalazioni.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.