Iliad Simbox: installati 13 nuovi Corner in centri Unieuro, Esselunga e Ipercoop

Negli scorsi giorni, Iliad ha installato nuove Simbox in alcuni punti vendita Unieuro, Esselunga e in un centro Ipercoop in diverse regioni.

Nel complesso, sono state effettuate nuove installazioni in 11 punti vendita Unieuro e un punto vendita Esselunga, a cui si aggiunge un corner in galleria presso un Ipercoop.

I punti vendita Unieuro in cui Iliad ha effettuato l’installazione delle sue Simbox sono i seguenti:

Unieuro Germignana di Via Alessandro Volta, 59, a Germignana, in provincia di Varese ;

di Via Alessandro Volta, 59, a Germignana, in provincia di ; Unieuro Schio , in Via Veneto, 19, a Schio, in provincia di Vicenza ;

, in Via Veneto, 19, a Schio, in provincia di ; Unieuro Jesolo , in Via Monsignore Giovanni Mercato, 24, a Jesolo, in provincia di Venezia ;

, in Via Monsignore Giovanni Mercato, 24, a Jesolo, in provincia di ; Unieuro San Pietro in Legnano , in Via Luciano Lama, a Legnano, in provincia di Verona ;

, in Via Luciano Lama, a Legnano, in provincia di ; Unieuro Paese , in Viale Sante Biasuzzi, a Paese, provincia di Treviso ;

, in Viale Sante Biasuzzi, a Paese, provincia di ; Unieuro Casale Monferrato , in Viale dello Sport, 2, a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria ;

, in Viale dello Sport, 2, a Casale Monferrato, in provincia di ; Unieuro Lugo , in via Piratello, a Lugo, in provincia di Ravenna ;

, in via Piratello, a Lugo, in provincia di ; Unieuro Cento Loves , in Via Matteo Loves, 11, a Cento, in provincia di Ferrara ;

, in Via Matteo Loves, 11, a Cento, in provincia di ; Unieuro Parma Eurosia , in Strada Traversetolo, a Parma ;

, in Strada Traversetolo, a ; Unieuro Nardò , in Via Kennedy, 33, a Nardò, provincia di Lecce ;

, in Via Kennedy, 33, a Nardò, provincia di ; Unieuro Surano, sulla SS 275 al chilometro 13,4, a Surano, provincia di Lecce.

A questi punti Unieuro si aggiunge un centro Esselunga di Milano Losanna, in Via Losanna 20 e 22, a Milano, e l’Ipercoop Terni di Via Antonio Gramsci 27, a Terni.

Le nuove installazioni coprono dunque province site in Umbria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Puglia.

Si ricorda che quelli sopra citati sono Corner di Iliad, con Simbox per l’acquisto in autonomia di una SIM con una delle offerte dell’operatore.

Nel periodo di lockdown per la riduzione dei contagi, gli Iliad Store presenti in Italia, incluso l’ultimo aperto a Bologna, potevano rimanere aperti in quanto negozi di telefonia. Nonostante ciò, Benedetto Levi ha dichiarato che nel momento di picco gli Store sono stati chiusi per poi essere riaperti il mese scorso.

Adesso, comunque, tutti gli Store sono allestiti secondo i protocolli di sicurezza per clienti e dipendenti.

Inoltre, all’interno si troveranno gel igienizzanti e altri strumenti per limitare i contagi. Come ha sottolineato l’azienda, i locali sono sanificati ogni giorno e i distributori vengono igienizzati dopo ogni singolo utilizzo.

Anche per gli Iliad corner, come quelli recentemente installati, Iliad ha pensato a interventi specifici come il rispetto delle distanze e gel igienizzante tramite apposito dispenser touchless.

Nelle Simbox presenti su tutto il territorio italiano, sia negli Store che nei corner, è possibile acquistare in autonomia le attuali offerte proposte da Iiliad.

Queste sono la Iliad Giga 50 (ecco il link diretto) con 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese, la Iliad Giga 40 con 40 Giga, minuti ed SMS illimitati a 6,99 euro al mese e la Iliad Voce (ecco il link diretto) con 40 Mega, minuti ed SMS illimitati a 4,99 euro al mese.

Il costo di attivazione è pari a 9,99 euro e a questo occorre aggiungere in fase d’acquisto il costo del primo mese anticipato, variabile in base all’offerta scelta. Il pagamento va effettuato nelle Simbox tramite carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard e tramite carta prepagata (PostePay, Bancomat etc.) e il cliente può attivare l’offerta con o senza contestuale richiesta di portabilità del proprio numero.

Comunque, sarà possibile eventualmente richiedere la portabilità in seguito, su SIM attiva, direttamente dalla propria area clienti e senza la necessità di recarsi nuovamente in un punto vendita.

Inoltre, le offerte Giga 40 e Giga 50 prevedono anche minuti illimitati verso alcuni numeri internazionali, ovvero verso numeri di rete fissa e mobile di Canada e USA e verso numeri di rete fissa di Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

Le offerte Iliad possono essere utilizzare anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea alle stesse condizioni nazionali ma con un limite al volume di traffico dati, pari a 4 Giga al mese per le Iliad Giga 50 e Giga 40 e 40MB (ovvero l’intero bundle offerto anche in Italia) per la Iliad Voce.

Si segnala che è adesso nuovamente disponibile per l’acquisto sul sito Iliad anche la colorazione rossa dell’iPhone SE da 64GB, precedentemente indisponibile, che si aggiunge alla colorazione nera recentemente tornata disponibile. L’acquisto può essere completato in 30 rate mensili o in un’unica soluzione.

