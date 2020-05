Open Fiber: investimento di 3,5 milioni di euro per portare la Fibra FTTH a Cassino

Open Fiber continua a espandere la sua infrastruttura di rete in fibra ottica nel territorio italiano, rispettando le dovute norme sanitarie previste dai DPCM emanati in merito alla pandemia dovuta al nuovo coronavirus, tutelando così i propri operatori e i cittadini.

Come affermato nel comunicato stampa dell’8 maggio 2020, Open Fiber ha siglato una convenzione con il comune di Cassino prevedendo un investimento, a carico della società di telecomunicazioni, di 3,5 milioni di euro per costruire una nuova infrastruttura in grado di collegare 11551 unità immobiliari su tutto il territorio comunale.

Il sindaco di Cassino Enzo Salera dichiara:

È un grande risultato per la Città di Cassino, è uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati dall’inizio del nostro mandato, riuscire a colmare il digital divide che a Cassino era ancora purtroppo presente. Siamo davvero molto soddisfatti di questa grande innovazione.

Cassino, città industriale e commerciale della Ciociaria e sede della storica Abbazia, sarà così dotata di una rete in fibra ottica in modalità FTTH, che si estenderà per circa 90 km e consentirà ai cittadini residenti di navigare alla velocità massima di 1 Gbps.

Il comune in provincia di Frosinone si unisce agli altri già collegati alla rete di Open Fiber nel territorio laziale, quali Latina, Rieti, Pomezia, Aprilia e Civitavecchia, dove si contano oltre 70 mila unità immobiliari interessate.

Roberto Moretti, Regional Manager di Open Fiber nel Lazio, spiega:

L’infrastruttura che Open Fiber costruirà a Cassino sarà lunga novanta chilometri. Nel realizzarla, dove possibile, eviteremo di scavare per strada privilegiando il riutilizzo delle infrastrutture esistenti in modo da recare il minor disagio possibile alla cittadinanza. Quando la nuova rete sarà a disposizione dei cittadini sarà un grande cambiamento per una città come Cassino perché il tipo di tecnologia che portiamo è lo stesso delle grandi città e la qualità delle prestazioni è molto elevata.

Inoltre Danilo Grossi, Assessore all’innovazione digitale, afferma:

Raggiungere questo risultato oggi è importante e lo dedichiamo a tutte le persone che a causa del Coronavirus stanno lavorando in smart working. E lo dedichiamo pure a tutti i bambini e le insegnanti che con la didattica a distanza hanno sempre più bisogno di connessioni adeguate, in tutte le zone della nostra città. Ecco cosa significa avere a cuore uno sviluppo intelligente e pulito

Open Fiber è un operatore wholesale only, ovvero che non si occupa direttamente di erogare e vendere i servizi ai clienti finali, bensì è attivo solo sul mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso agli operatori del settore.

