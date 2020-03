su Tim regala Giga illimitati per 30 giorni e altre iniziative per il Coronavirus

In seguito all’estensione delle misure previste dal governo per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, l’operatore ex monopolista Tim ha deciso di estendere la validità della proprie promozioni a tutta la Penisola.

In realtà infatti, già da qualche giorno Tim regalava traffico dati illimitati (e non solo) ad alcuni clienti residenti nelle zone del Nord Italia maggiormente interessate dal contagio.

Adesso che il livello di allerta, con le relative misure di contenimento previste da Dpcm 9 Marzo 2020, è stato esteso a tutto il Paese, il gestore telefonico ha allargato la disponibilità della propria promo a tutte le regioni, pur applicando qualche piccolo cambiamento nel processo di attivazione.

Le iniziative promosse dall’operatore, cosi come quelle offerte da Vodafone, WindTre e Infinity, rientrano all’interno del programma Solidarietà digitale, promosso dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione con l’obiettivo di incentivare la permanenza in casa della popolazione e supportare lo smart working e la didattica digitale.

Nel dettaglio quindi, l’operatore offre gratuitamente un mese di Giga illimitati per la navigazione in internet da mobile a tutti i clienti possessori di un’opzione tariffaria con un bundle dati attivo, e chiamate illimitate da fisso fino al termine di Aprile 2020 per tutti i clienti che non hanno le chiamate senza limiti incluse nella propria offerta.

I clienti Tim possono sottoscrivere la promozione per il mobile accedendo alla pagina web dedicata del sito Tim Party, mentre per godere delle chiamate da rete fissa la richiesta va effettuata tramite telefonata al 187.

Questo significa che a differenza di quanto avveniva in precedenza, quando l’iniziativa era rivolta soltanto ai clienti residenti nelle ex zone rosse dell’Italia settentrionale, i Giga Illimitati per un mese non vengono più attivati in automatico, ma come detto è necessario abilitarli dal portale dedicato al programma di fidelizzazione Tim Party. Inoltre si specifica che non è più necessaria la ricezione dell’SMS comunicante la disponibilità della promozione.

L’opzione inerente il traffico dati illimitato è valida per un mese dall’attivazione e una volta terminata si disattiva in automatico senza alcun costo. La sua sottoscrizione comporta anche un incremento di 6 Giga utilizzabili in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea.

Si specifica inoltre, che in realtà essa prevede una soglia di 500 Giga per un uso conforme a buona fede e correttezza, superata la quale viene considerato non più conforme.

Come sottolineato dallo stesso operatore infatti, il cliente è “tenuto ad utilizzare il volume di Giga Illimitati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza astenendosi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dei Giga illimitati per uso strettamente personale”. L’uso non conforme a buona fede consiste proprio nel superamento dei 500 Giga.

Infine, si ricorda che l’operatore promuove anche altre iniziative dedicate alla propria clientela business e alla Pubblica Amministrazione, a prescindere dall’area geografica di residenza.

Aggiornamento: nonostante la fonte specifica “tutti i clienti TIM” secondo alcune segnalazioni la promozione non è attivabile da tutti. Inizialmente era prevista solo per la regione Lombardia e le 14 province coinvolte dal decreto dell’8 Marzo 2020.

