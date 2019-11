Tim Steel S contro Wind: minuti e 50 Giga a 7,99 euro al mese in alcuni call center

Da oggi 19 Novembre 2019, salvo eventuali cambiamenti, TIM ha deciso di aggiornare la sua lista di offerte ricaricabili operator attack attivabili in alcuni Call Center abilitati. Da oggi riapre Tim Steel S a 7,99 euro al mese se si proviene da Wind.

Alcuni ex clienti TIM che avevano lasciato in passato il consenso commerciale possono essere contattati da alcuni Call Center per attivare le offerte ricaricabili TIM Iron X 50GB a 6,99 euro al mese o Tim Steel S 50GB a 7,99 euro al mese o TIM Titanium 50GB a 9,99 euro al mese.



TIM Iron X 50GB prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G fino a 150Mbps al prezzo di 6,99 euro al mese se si proviene da iliad, FastWeb, 3 e Operatori Virtuali (escluso Kena Mobile). Il costo di attivazione di questa offerta è pari a 3 euro.

TIM Steel S 50GB offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps al costo di 7,99 euro al mese. L’offerta è dedicata ai clienti che provengono da Wind. In questo caso, il costo di attivazione è pari a 2 euro.

TIM Titanium 50GB offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta è dedicata ai clienti che provengono da Wind e Vodafone. In questo caso, il costo di attivazione è pari a 0 euro.

Le offerte speciali degli operatori vengono proposte ad alcuni ex clienti TIM tramite Call Center e non sono dunque attivabili da tutti; inoltre, le stesse possono subire delle variazioni di commercializzazione improvvise.

Alcuni clienti fuori lista potrebbero però essere contattati per fornire i propri dati e dare il consenso al trattamenti degli stessi, indicando nome, cognome, numero, residenza e email attraverso un form compilabile tramite un link dedicato. Così facendo, sarà possibile mettersi in attesa per un ricontatto con cui formalizzare l’offerta.

Per conoscere in tempo reale tutte le novità, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

In totale, la spesa iniziale da sostenere è di 10 euro per tutte le offerte, che comprendono il primo mese anticipato, il costo della SIM ed eventuali costi di attivazione. La cifra andrà corrisposta in contanti al corriere al momento della consegna della SIM.

Nello specifico, per queste offerte tramite contatto winback teleselling la SIM ha un costo di 10 euro con 10 euro di traffico incluso, invece di 25 euro con 20 euro di traffico incluso, come succede nel sito ufficiale o tramite il servizio “Passa a Tim con Operatore“

In dettaglio, TIM Iron X, Tim Steel S e TIM Titanium prevedono 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali e 3 Giga di internet, ma entro 5 giorni dall’attivazione vengono anche aggiunte le opzioni +47 Giga Free e Minuti Illimitati Free. Si sottolinea che le offerte non prevedono gli SMS inclusi nel bundle, che saranno quindi tariffati secondo il piano della SIM.

Queste offerte tariffarie possono essere utilizzate anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea, con un solo vincolo relativamente al traffico dati massimo utilizzabile in un mese senza sovrapprezzo: il cliente potrà infatti utilizzare 3 Giga dell’offerta base e 2,2 Giga dell’opzione Giga Free.

Si ricorda che senza l’opzione 5G ON o se non si attiva un’offerta abilitata al 4.5G, dal 24 Giugno 2019 tutte le offerte TIM di rete mobile hanno una velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Quando si attiva una nuova SIM ricaricabile TIM, in automatico, si attiva il profilo tariffario TIM Base e Chat con un costo di 2 euro al mese (per alcune offerte il canone non viene addebitato), gratuito il primo mese per i nuovi clienti. E’ possibile cambiare piano in TIM Base New e TIM Semplice che non prevedono canoni mensili, ma al contrario di TIM Base e Chat non offrono chat senza limiti nelle app di messaggistica più popolari.

Di solito, sottoscrivendo le offerte tariffarie dell’operatore vengono attivate, di default, TIM In Viaggio Full, quando si viaggia nei paesi fuori dall’Unione Europea, e l’opzione extrasoglia Giga di Scorta (dal 28 Ottobre 2019 non più disattivabile) che permette, in caso di superamento dei Giga inclusi, di continuare a navigare al costo anticipato di 1,90 euro ogni 200 MB (fino ad un massimo di 1GB ogni 30 giorni).

In alcuni casi, il cliente TIM potrebbe ritrovarsi anche l’attivazione del servizio SMS di reperibilità LoSai e ChiamaOra che prevedono un costo anticipato di 1,59 euro al mese, addebitato su credito residuo, e gratuito il primo mese per i nuovi clienti.

Ad eccezione del Giga di Scorta, tutti questi servizi aggiuntivi possono essere disattivati gratuitamente tramite il 40916, l’IVR 119 (senza parlare con un operatore) e l’Area Autenticata MyTIM Mobile dal sito ufficiale oppure al costo di 3,99 euro tramite un operatore del Servizio Clienti 119.

Si ringrazia Emanuele per la segnalazione. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, la notizia è da ritenersi esclusivamente un’indiscrezione senza alcun valore informativo e commerciale.



Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.