su Tim lancia le nuove offerte Tim Advance 4.5G e 5G e l’opzione 5G ON per tutti i clienti

Nessun commento su Tim lancia le nuove offerte Tim Advance 4.5G e 5G e l’opzione 5G ON per tutti i clienti

Da oggi 24 Giugno 2019 tutti i clienti TIM potranno attivare le nuove offerte ricaricabili standard della nuova gamma Tim Advance che permetteranno di navigare in 4.5G e in alcuni casi anche sulla nuova rete 5G dove c’è copertura. Si parte con TIM Advance 4.5G a 19,99 euro al mese, poi ci sono Tim Advance 5G a 29,99 euro al mese e Tim Advance 5G Top a 49,99 euro al mese.

Tim Advance 4.5G ha un costo mensile anticipato di 19,99 euro al mese e prevede ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, 40 Giga di traffico dati in Velocità 4.5G fino a 700 Mbps, priorità di rete, Video HD/UHD e i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora inclusi. E’ previsto un costo di attivazione di 15 euro, oltre il costo della nuova sim per i nuovi clienti. E’ possibile abbinare un nuovo smartphone a partire da 3 euro al mese.

Tim Advance 5G ha un costo mensile anticipato di 29,99 euro al mese e prevede ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico dati in Velocità 5G fino a 2 Gbps, priorità di rete, Video HD/UHD e i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora inclusi. E’ previsto un costo di attivazione di 9 euro, oltre il costo della nuova sim per i nuovi clienti. E’ possibile abbinare un nuovo smartphone a partire da 3 euro al mese.

Tim Advance 5G Top ha un costo mensile anticipato di 49,99 euro al mese e prevede ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga di traffico dati in Velocità 5G fino a 2 Gbps, 250 minuti di chiamate internazionali dall’Italia verso Europa, Usa e Canada, Roaming Extra UE, priorità di rete, Tim Games 5G, Video HD/UHD, Assistenza dedicata e i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora inclusi. E’ previsto un costo di attivazione di 0 euro, oltre il costo della nuova sim per i nuovi clienti. E’ possibile abbinare un nuovo smartphone senza costi aggiuntivi.

Le offerte sono valide con addebito su carta di credito o conto corrente o carte conto prepagate. Tim Advance 4.5G è disponibile anche su credito residuo con 20 Giga al mese.

Per chi ha già un’offerta e vuole navigare in 5G potrà attivare l’opzione 5G ON per navigare in 5G a 10 euro al mese. Il costo del primo mese è anticipato l’addebito dell’offerta è con credito residuo, carta di credito o conto corrente.

TIM ADVANCE 5G TOP prevede 100 Giga di cui 20 Giga fruibili anche nei Paesi UE nel mese di riferimento. L’offerta Top include anche 3 Giga, 125 minuti in uscita, 125 minuti in entrata, 250 sms in caso di Roaming in Monaco, Svizzera, Usa e Canada.

TIM ADVANCE 5G prevede 50 Giga di cui 12 Giga fruibili anche nei Paesi UE nel mese di riferimento. Al superamento dei GB disponibili in roaming nei Paesi UE il costo è di 0,549 centesimi di euro.

I 250 minuti verso l’estero sono verso i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Faroee Finlandia, Francia, Principato di Monaco, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kazakistan, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldovia Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, USA e Canada.

Le offerte includono la visione dei video ultra HD 4K e la priorità di rete che consente di avere una navigazione garantita anche in movimento o in caso di congestione di rete.

Si ringraziano A. e S. per le segnalazioni.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.