Vodafone Red Unlimited Smart con 40 Giga anche online fino al 6 Agosto 2019

Vodafone Italia sta proponendo, in queste ultime ore, la sua offerta 5G Red Unlimited Smart con 40 Giga, anziché 20 Giga, di traffico dati, recandosi sul sito ufficiale dell’operatore entro il 6 Agosto 2019.

In questo modo, i clienti potranno attivare la Red Unlimited Smart direttamente online (ecco il link diretto) alle stesse condizioni previste dalla promo Raddoppia Giga, disponibile nei Negozi Vodafone, che permette, come si evince dal nome stesso, di raddoppiare i Giga della propria offerta senza alcun costo aggiuntivo.

In questo modo, attivando l’offerta online, entro il 6 Agosto 2019, oppure in uno dei negozi Vodafone, entro il 28 Luglio 2019, salvo eventuali proroghe, il cliente potrà ottenere 40 Giga mensili anziché i 20 Giga standard.

Rispetto all’attivazione nei rivenditori Vodafone, però, sottoscrivendo la Red Unlimited Smart online, è possibile addebitare il canone mensile dell’offerta solo su carta di credito o conto corrente (SEPA SDD), sia se si clicca su pulsante Attiva Online o Ti chiamiamo gratis.

In più, attivando l’offerta online, il cliente riceverà la SIM gratis direttamente a casa senza costi di spedizione. Il costo iniziale da sostenere sarà dunque di 21,99 euro, di cui 18,99 euro come primo mese anticipato e 3 euro come contributo di attivazione.

L’offerta Vodafone Red Unlimited Smart, oltre ad essere già abilitata alla tecnologia 5G, offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati dall’Italia verso i paesi dell’Unione Europea, Giga illimitati su Chat, Mappe, Social e Musica più popolari insieme a 40 Giga di internet in 4G, 4.5G e 5G, tutto compreso al costo mensile di 18,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente (SEPA SDD) anziché 24,99 euro con addebito su credito residuo.

Per i nuovi clienti, è previsto un contribuito di attivazione di 29 euro in promo a 3 euro, che sarà addebitato insieme al costo del primo mese. La promo è valida se durante la permanenza in Vodafone viene effettuato traffico per almeno 269 euro, altrimenti verranno addebitati i restanti 26 euro. I già clienti, invece, dovranno pagare un contribuito una tantum di 22,50 euro in caso di cambio offerta o passaggio da abbonamento a ricaricabile.

L’offerta include, senza costi aggiuntivi: i servizi SMS di reperibilità Chiamami e Recall, l’ascolto gratuito della Segreteria Telefonica, le chiamate verso il 414 e Hatch Premium incluso 3 mesi, se si intende attivarlo, che poi eventualmente si rinnova a 6,99 euro al mese.

L’offerta tariffaria Red Unlimited Start include anche Smart Passport +, che permette di avere fino a 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 500 Mega a 3 o 6 euro al giorno nei Paesi extra UE e in USA, solo in caso di utilizzo. Attivato, di default, il piano tariffario a consumo Vodafone 25 con servizio Rete Sicura non preattivato, a differenza di altre offerte Vodafone.

I minuti illimitati in Italia sono inclusi verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, conteggiati sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta. Il traffico dati incluso è conteggiato a singolo KB consumato. I minuti di traffico e i GB non utilizzati al termine del mese non sono cumulabili con quelli attribuiti nel rinnovo successivo.

I minuti illimitati UE si intendono verso: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guadalupa, Irlanda, Islanda, Isola Man, Isole Faroe, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvergia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Reunion, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

L’offerta può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito, con 10 Giga di traffico dati, indipendentemente dal metodo di pagamento scelto. In caso di esaurimento dei Giga in Roaming UE, il cliente riceverà un SMS di notifica e continuerà a navigare al costo aggiuntivo di 0,55 centesimi di euro a Mega.

Se si decide di addebitare la propria offerta su ricaricabile, in caso di esaurimento del credito, si potrà parlare e navigare senza limiti sul territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione Europea per 48 ore al costo di 0,99 euro, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito e delle condizioni previste dal contratto. Non è, invece, previsto alcun costo finché è attivo il pagamento dell’offerta su carta di credito o conto corrente.

A partire dal 27 Luglio 2019, in caso di credito negativo, il cliente avrà comunque la possibilità di usufruire di chiamate ed internet senza limiti, ma con la differenza che, se il credito rimane negativo 24 ore, verranno addebitati 0,99 euro, mentre se il credito continua ad essere insufficiente per altre 24 ore, verranno addebitati ulteriori 0,99 euro per un totale di 1,98 euro.

La Red Unlimited Smart è già abilitata alla connessione 5G, ma per sfruttare la Giga Network 5G di Vodafone sarà necessario essere in una delle città coperte dal servizio, avere uno smartphone 5G ed una SIM da almeno 128K.

I Giga illimitati sono disponibili, solo in presenza di traffico dati sulla propria SIM, per chattare, utilizzare mappe, navigare sui social e ascoltare musica in streaming sulle seguenti app:

Chat : WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangout, We Chat , Call+, Message+, iMessage, Imo;

: WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangout, We Chat , Call+, Message+, iMessage, Imo; Mappe : Sygic, Copilot, Genius Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Google maps, Maps app, TomTom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, ATM Milano Official App, Roma Bus, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation(be-on-road), Probus, Via Michelin e yandex-maps;

: Sygic, Copilot, Genius Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Google maps, Maps app, TomTom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, ATM Milano Official App, Roma Bus, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation(be-on-road), Probus, Via Michelin e yandex-maps; Social : Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Tumblr, Pinterest, happn, Tinder, ASKfm;

: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Tumblr, Pinterest, happn, Tinder, ASKfm; Musica: Apple Music, Tidal, Spotify, Deezer Music, iTunes, Radio Deejay, RTL 102.5, Radio 105, Radio Italia, RDS, R101, SoundCloud.

In caso di superamento del traffico dati previsto, la connessione si blocca se si disattiva 1GB di Riserva. Altrimenti, si pagano 2 euro anticipati ogni 200 Mega fino al rinnovo dell’offerta e fino ad un massimo di 10 euro (1 Giga).

