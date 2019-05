Dal 13 Maggio 2019 cambio piano della sim Vodafone 25 anche nei Negozi

Dal 13 Maggio 2019, fino a nuova comunicazione, i già clienti Vodafone potranno effettuare il cambio piano tariffario base verso Vodafone 25 anche in tutti i punti vendita Vodafone al costo di 5 euro con addebito sul credito residuo del cliente.

Il piano della SIM a consumo Vodafone 25 prevede la seguente tariffazione: 25 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali, tariffa a scatti anticipati di 60 secondi, con uno scatto alla risposta di 20 centesimi di euro verso tutti. Sms a 29 centesimi di euro verso tutti. Mms a 1,30 centesimi di euro verso tutti.

Il profilo tariffario base (denominato anche “Piano della Sim“) è la tariffa di riferimento della scheda prepagata, si applica se non ci sono altre offerte eventualmente attive sulla linea (esempio: Vodafone Special, Unlimited, Red, Special 1000, Special Minuti, etc.) o quando si esaurisce la quantità di Minuti, Sms o Giga prevista dalle offerte.

Molte attuali offerte tariffarie Vodafone prevedono ormai minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, quindi la tariffa a consumo non viene mai applicata.

Quando si attiva una nuova sim ricaricabile e si sceglie qualsiasi offerta tariffaria attualmente in commercio, in automatico si attiva il piano Vodafone 25, quindi non è necessario pagare il cambio piano. In caso di attivazione di un’offerta tariffaria della gamma C’All, dedicata a chi non è nato in Italia, il piano base attivato è C’All 25.

Il cambio piano verso Vodafone 25 su IVR 42070, Area Clienti del sito ufficiale dell’operatore e Assistente digitale Tobi, prevede già un costo di 5 euro addebitato su credito residuo. Se il cliente ha attivato il servizio di domiciliazione delle sue offerte tariffarie, avrà l’addebito di 5 euro su SEPA SDD o carta di credito associato.

In alternativa a Vodafone 25 il cliente può attivare gratuitamente Vodafone 19 (che prevede un canone mensile di 1,96 euro al mese) e Vodafone Senza Scatto New.

Quest’ultimo piano è attivabile compilando un modulo online dedicato all’interno del sito ufficiale di Vodafone. Non sono previsti, salvo eventuali cambiamenti, costi per cambiare piano per Vodafone Senza Scatto New.

Il piano della SIM a consumo Vodafone Senza Scatto New prevede chiamate a 29 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta verso tutti i numeri nazionali e 7,32 centesimi di euro per SMS inviato. La tariffazione è calcolata sugli effettivi secondi di conversazione e le frazioni vengono arrotondate per eccesso al secondo successivo.

ll link è valido in modalità desktop. Il modulo online (ecco il link diretto) si può compilare solo una volta per ogni numero di telefono. E’ possibile scrivere nei commenti di MondoMobileWeb la propria esperienza per aiutare gli altri consumatori.

Dopo aver compilato il modulo online, entro 72 ore il cliente Vodafone riceverà il seguente SMS: “Il tuo piano telefonico cambia nome e diventa Senza Scatto New, con condizioni tariffarie ancora piu’ vantaggiose! Info al numero gratuito 42594“.

Non è possibile cambiare piano in Vodafone Senza Scatto dall’App MyVodafone o dalla sezione principale “Cambio Piano” del sito ufficiale Vodafone.

Si conferma che il piano Vodafone Senza Scatto New, era nato grazie ad una delibera Agcom, non prevede il canone di 1,96 euro al mese. Se in futuro il piano avrà un canone aggiuntivo (ormai con gli operatori di telefonia tutto può succedere), MondoMobileWeb cercherà di informarvi come ha sempre fatto in questi anni.

Non si sa fino a quando si potrà cambiare piano tariffario in Vodafone Senza Scatto New e fino a quando il link ufficiale rimarrà disponibile.

Vodafone 25, C’All 25 e Vodafone Senza Scatto New non prevedono canoni aggiuntivi e/o ricorrenti. Per chi non è interessato ad avere una tariffa base con effettivi secondi di conversazione e con gli SMS a 7,32 centesimi di euro, o per chi non supera mai la soglia dei minuti della propria offerta, è possibile rimanere con il piano Vodafone 25.

