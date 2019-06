CoopVoce: ecco come attivare l’offerta ChiamaTutti Easy con i primi 3 mesi gratuiti

Entro il 9 Novembre 2019, coloro che prenoteranno un libro di testo in un punto vendita Coop o sul sito delle Cooperative aderenti all’iniziativa, avranno la possibilità di usufruire di 3 mesi gratis dell’offerta ricaricabile ChiamaTutti Easy.

La suddetta iniziativa, oltre a Coop Alleanza 3.0, da alcune settimane è stata estesa ad altre cooperative aderenti con una nuova scadenza, prevista per il 9 Novembre 2019, salvo eventuali cambiamenti.

Per usufruire dell’iniziativa Coop, bisognerà prenotare un libro di testo (tra testi dei compiti delle vacanze, i libri per le scuole medie inferiori, superiori o per l’università) in un punto vendita Coop o sul sito delle Cooperative aderenti, tra cui: Unicoop Firenze; Coop Alleanza 3.0; Coop Casarsa; Coop Reno; Coop Lombardia; Coop Liguria e Nova Coop.

Dopo aver prenotato almeno un libro di testo, si riceverà un codice di prenotazione da presentare in un punto vendita Coop al momento dell’attivazione di ChiamaTutti Easy, da effettuare entro il 9 Novembre 2019 su una nuova linea CoopVoce per poter usufruire di 3 mesi gratis dell’offerta.

Dunque, i clienti che passeranno a CoopVoce o attiveranno un nuovo numero, successivamente alla prenotazione dei libri di testo, usufruiranno dei primi 3 mesi gratuiti di ChiamaTutti Easy con conseguente pagamento a partire dal 4° mese in poi.

L’offerta ricaricabile ChiamaTutti Easy, che era rimasta attivabile per tutti fino al 10 Aprile 2019, prevede 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 300 SMS verso tutti i numeri mobili e 3 Giga di internet in 4G al costo di 4,50 euro al mese.

Il costo iniziale da sostenere prevede l’acquisto di una nuova SIM pari a 10 euro con 5 euro di credito residuo incluso. Non sono previsti costi di attivazione per i nuovi clienti, sia in portabilità che con attivazione di nuovo numero.

I minuti inclusi nell’offerta sono tariffati in base ai reali secondi di chiamate effettuate, così come il consumo di traffico dati a singolo KB utilizzato.

In caso di superamento dei minuti e degli SMS inclusi vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base, mentre in caso di esaurimento dei Giga inclusi nell’offerta, la navigazione verrà bloccata per poi essere ripristinata al momento del successivo rinnovo.

Se il cliente termina i minuti, gli SMS o i Giga disponibili entro la data di scadenza della soglia mensile, potrà rinnovare anticipatamente l’offerta, corrispondendo il canone mensile grazie al servizio Restart.

In caso di credito insufficiente, in fase di attivazione o di rinnovo, l’offerta verrà sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito. Per riattivare l’offerta sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 30 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla.

ChiamaTutti Easy è valida interamente anche nei Paesi dell’Unione Europea, mentre non è valida per il traffico internazionale, il traffico Roaming extra UE e le numerazioni a sovrapprezzo.

In più, l’offerta non è compatibile con le promo delle categorie ChiamaTutti, Top e Smart, con pacchetti Web nazionali e con altre iniziative che prevedono l’accredito di bonus. È compatibile, invece, con la promo Voce Casa e con le offerte per il traffico internazionale.

CoopVoce è un operatore di rete mobile virtuale (MVNO) attivo dal 2007 e nato dall’accordo tra Coop Italia e TIM, del quale utilizza la rete GSM/UMTS/LTE per l’erogazione del servizio. Le offerte sono disponibili esclusivamente in versione prepagata, sia per i privati che per i professionisti con partita IVA. Prossimamente diventerà operatore FULL MVNO.

