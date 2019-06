CoopVoce: ChiamaTutti Easy con 3 mesi gratis per chi prenota i libri scolastici

A partire da oggi, 10 Giugno 2019, è disponibile una nuova iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che permette a tutti i clienti e soci della cooperativa di prenotare i libri scolastici e di ritirarli nei supermercati e ipermercati affiliati, ottenendo sconti e punti socio Coop. Inoltre, si potrà avere anche l’offerta tariffaria CoopVoce ChiamaTutti Easy con i primi 3 mesi gratis, poi a 4,50 euro al mese.

L’iniziativa denominata “Missione Scuola” è disponibile da oggi, 10 Giugno 2019, fino al 30 Settembre 2019, e prevede la prenotazione dei testi dei compiti delle vacanze, i libri per le scuole medie inferiori, superiori o per l’università nei punti vendita aderenti o tramite l’apposito sito dedicato (www.librochevuoitu.it) scegliendo fra nuovi e usati.

I libri prenotati verranno consegnati dal 24 Giugno 2019 fino al 31 Dicembre 2019, e si potranno ritirare, dopo aver ricevuto apposito SMS, direttamente nei punti vendita Coop Alleanza 3.0, negli Ipercoop di Afragola e Quarto, e nel Coop Superstore di Trento, pagando anche in contanti alla cassa.

Per tutti i soci Coop Alleanza 3.0, i possessori di Coop Card Sicilia, i possessori della carta InCooperazione (solo nel Coop Superstore di Trento) e i soci Unicoop Tirreno (solo negli Ipercoop di Afragola e Quarto), al momento del ritiro dei libri scolastici riceveranno un buono spesa pari al 25% del prezzo di copertina, utilizzabile su una spesa qualsiasi fino al 31 Dicembre 2019.

Inoltre, questi stessi soci, avranno l’opportunità di ricevere 200 punti socio Coop sulla propria carta per la Raccolta 2019, solo prenotando online i libri spendendo almeno 100 euro, anche in più scontrini, al momento della consegna dei libri.

Invece, tutti i clienti Coop Alleanza 3.0 (anche chi non è socio) che prenotato i libri scolastici tramite l’apposito sito potranno recarsi in uno dei punti vendita aderenti (negozi Coop Alleanza 3.0, Ipercoop di Afragola e Quarto e Coop Superstore di Trento) per richiedere l’offerta di telefonia mobile di CoopVoce denominata ChiamaTutti Easy con i primi 3 mesi gratuiti.

L’offerta si potrà richiedere entro il 9 Novembre 2019, salvo cambiamenti, al momento della prenotazione dei libri o presentando il foglio della prenotazione effettuata online, ed è valida per chi richiede un nuovo numero ma anche per decide di effettuare contestualmente la portabilità da altro operatore.

L’offerta ricaricabile ChiamaTutti Easy, che era rimasta attivabile per tutti fino al 10 Aprile 2019, prevede 300 minuti verso tutti i numeri nazionali, 300 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 Giga di internet in 4G al costo di 4,50 euro al mese.

Grazie a questa promozione di Coop Alleanza 3.0 per chi prenota i libri scolastici i primi 3 mesi dell’offerta sono gratuiti, e si inizierà a pagare solo dal 4° mese.

Solitamente, il costo di attivazione dell’offerta ChiamaTutti Easy era di 0 euro per i nuovi clienti, anche in portabilità, ma non è dato sapere, al momento, se anche in questo caso sarà così. Il costo di una nuova SIM ricaricabile CoopVoce è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

I minuti inclusi nell’offerta sono tariffati in base ai reali secondi di chiamate effettuate, mentre il consumo di traffico dati a singolo KB utilizzato. Per poter navigare su internet, va selezionato il punto di accesso (APN) web.coopvoce.it.

Al superamento dei minuti e degli SMS inclusi vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base. Se si finiscono tutti i Giga inclusi nell’offerta, la navigazione verrà bloccata per poi essere ripristinata al momento del rinnovo dell’offerta.

Se il credito non è sufficiente, in fase di attivazione o di rinnovo, l’offerta verrà sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito. Per riattivare l’offerta sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 30 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla.

C’è tempo però altri 7 giorni, dopo i primi 30, per richiedere, tramite il Servizio Clienti 188, la riattivazione dell’offerta senza costi aggiuntivi. La riattivazione si potrà richiedere anche se l’offerta tariffaria non è più in commercio. La data di riattivazione della promozione, notificata da un SMS di conferma, coinciderà con la data di ricarica e il cliente CoopVoce potrà usufruire dell’offerta per un mese da tale data.

Una nuova SIM CoopVoce è attivabile esclusivamente per chi ha raggiunto almeno 18 anni. L’offerta è valida anche nei Paesi dell’Unione Europea. Non è valida per il traffico internazionale, il traffico Roaming extra UE e le numerazioni a sovrapprezzo, non è compatibile con altre promo a pacchetto come “ChiamaTutti“.

CoopVoce è un operatore di rete mobile virtuale (MVNO) attivo dal 2007 e nato dall’accordo tra Coop Italia e TIM, del quale utilizza la rete GSM/UMTS/LTE per l’erogazione del servizio. Le offerte sono disponibili esclusivamente in versione prepagata, sia per i privati che per i professionisti con partita IVA. Prossimamente diventerà operatore FULL MVNO.

Le sue offerte sono disponibili esclusivamente in versione prepagata, sia per i privati che per i professionisti con partita IVA, e sono attivabili nei punti vendita Coop che aderiscono all’iniziativa.

Per maggiori informazioni sull’offerta si invita a recarsi in uno dei punti vendita Coop aderenti.

