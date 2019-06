su Wind All Inclusive Young Io Studio con 60GB a 11,99 euro per i possessori della carta dello studente

Fino al 21 Luglio 2019, salvo eventuali cambiamenti, tutti i possessori della carta dello studente “IoStudio” rilasciata dal MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca), potranno attivare l’offerta convenzionata di Wind denominata All Inclusive Young Io Studio, che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 60 Giga in 4G al costo di 11,99 euro al mese.

La Carta dello Studente IoStudio viene consegnata a tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, ed è una tessera che certifica lo status di studente in Italia e all’estero e da qualche anno, in collaborazione con PostePay, è possibile utilizzarla anche come carta prepagata PostePay, oltre che per vari tipi di vantaggi ed agevolazioni.

L’offerta Wind All Inclusive Young Io Studio è valida per tutti i possessori della tessera IoStudio di età compresa tra 14 e 30 anni. Non è la prima volta che Wind e il MIUR collaborano per offrire agli studenti delle offerte convenzionate.

Per attivare l’offerta dedicata lo studente dovrà scaricare il coupon all’interno del portale IoStudio, stamparlo e portarlo al Negozio Wind più vicino, presentando anche la propria tessera.

Il costo di attivazione per tutti i nuovi clienti che attivano una nuova SIM o effettuano la portabilità da altro operatore è di 4,99 euro anziché di 19,99 euro se si mantiene la SIM attiva per 24 mesi, in caso contrario è previsto l’addebito dei restanti 15 euro sul credito residuo. L’offerta è attivabile anche dai già clienti Wind, ed in questo caso il costo di attivazione è pari a 19,99 euro una tantum.

L’addebito è su credito residuo. Il costo di una nuova SIM ricaricabile è di 10 euro con 1 centesimo di euro di credito incluso, salvo eventuali promozioni locali.

Superati i Giga disponibili la velocità di navigazione sarà ridotta ad un massimo di 128 kbps e il cliente continuerà a navigare senza costi aggiuntivi.

All Inclusive Io Studio è compatibile per la condivisione con la SIM da 100 Giga inclusa con le offerte di rete fissa, e anche con l’iniziativa “Porta i tuoi Amici“.

Non è invece compatibile con Telefono Incluso, le offerte Pieno Wind e tutte le opzioni che includono un bonus valido in Italia e in roaming in Unione Europea di minuti, SMS e Giga ad eccezione degli Optional +Minuti, + SMS, + GIGA, Giga International, Internet 20 e 50 GIGA e Giga per te. L’eventuale opzione non compatibile già attiva sulla SIM sarà disattivata automaticamente e si potrà iniziare ad usare la nuova offerta.

L’offerta nazionale può essere sfruttata anche in Unione Europea. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, l’utilizzo del volume di dati, alle stesse condizioni nazionali, è consentito fino ad un quantitativo massimo nel mese di riferimento, consultabile sul sito ufficiale dell’operatore. Oltre tale tetto massimo, Wind può applicare il sovrapprezzo previsto ai sensi e con le modalità previste della regolamentazione 2016/2286, pari a 0,549 cent/MB, addebitato a KB, IVA inclusa fino al 31 dicembre 2019.

