Vodafone Happy Black: ecco la lista degli smartphone acquistabili con lo sconto del 10%

Dall’8 Aprile 2019, tutti i clienti Vodafone che si iscrivono al programma a pagamento di sconti e vantaggi denominato Vodafone Happy Black, possono richiedere ogni mese un codice sconto da utilizzare nei Vodafone Store per acquistare alcuni smartphone con lo sconto del 10%.

Vodafone Happy Black è il programma che riserva degli sconti e dei vantaggi a fronte di un costo di 1,99 euro al mese. Oltre al traffico dati illimitato sulle mappe, i vantaggi (che possono variare nel corso dei mesi) sono suddivisi in quattro categorie: Tempo libero (Corriere della Sera, Cinema 2×1, Ristoranti 2×1, Parchi e Attrazioni, Leroy Merlin), Intrattenimento (Infinity, Tidal Premium, NOW TV), Viaggio (Booking.com, Eni Station, Alitalia, Europcar, Rentalcars.com) e Shopping (Nike, Privalia, Mondadori Store, sconto smartphone nei negozi Vodafone).

Come raccontato da MondoMobileWeb, è possibile attivare Happy Black con il primo mese gratuito ancora entro il 31 Maggio 2019, salvo cambiamenti.

Come detto, uno dei vantaggi per i clienti che aderiscono ad Happy Black è quello che permette di ricevere uno sconto del 10% su una selezione di smartphone da utilizzare nei negozi Vodafone.

Il codice sconto potrà essere richiesto una solo volta per ogni mese di adesione al programma Happy Black. Lo sconto si può utilizzare nei limiti della giacenza del prodotto disponibile nei singoli punti vendita.

Attualmente, nel mese di Maggio 2019, si potranno acquistare in un’unica soluzione in negozio, con lo sconto del 10%, i seguenti modelli di smartphone:

Vodafone Smart E9 al costo di 62,99 euro anziché 79,99 euro;

al costo di anziché 79,99 euro; Xiaomi Redmi 5A al costo di 80,99 euro anziché 119,99 euro;

al costo di anziché 119,99 euro; Xiaomi Redmi 6A al costo di 89,10 euro anziché 129,99 euro;

al costo di anziché 129,99 euro; LG K11 al costo di 170,10 euro anziché 219,99 euro;

al costo di anziché 219,99 euro; Doro 8040 al costo di 170,99 euro anziché 219 euro;

al costo di anziché 219 euro; Huawei P Smart 2019 al costo di 197,99 euro anziché 249,99 euro;

al costo di anziché 249,99 euro; Huawei P20 Lite al costo di 215,99 euro anziché 299,99 euro;

al costo di anziché 299,99 euro; Huawei Mate 20 Lite al costo di 269,99 euro anziché 349,99 euro;

al costo di anziché 349,99 euro; LG G7 Fit al costo di 314,10 euro anziché 399,99 euro;

al costo di anziché 399,99 euro; Samsung Galaxy A9 al costo di 476,99 euro anziché 629,99 euro;

al costo di anziché 629,99 euro; Huawei P20 Pro al costo di 539,99 euro anziché 749,99 euro;

al costo di anziché 749,99 euro; Apple iPhone XR 64GB al costo di 809,99 euro anziché 899,99 euro;

al costo di anziché 899,99 euro; Huawei Mate 20 Pro al costo di 836,99 euro anziché 1099,99 euro;

al costo di anziché 1099,99 euro; Apple iPhone XR 128GB al costo di 863,99 euro anziché 959,99 euro;

al costo di anziché 959,99 euro; Apple iPhone XR 256GB al costo di 962,99 euro anziché 1069,99 euro.

Come indicato nei dettagli sul sito dell’operatore, questi lista di smartphone potrà variare nel corso dei mesi, dunque potrebbero essere inseriti nuovi modelli con lo sconto del 10%.

Per utilizzare lo sconto, al momento dell’acquisto nel Vodafone Store, andrà mostrato il codice ricevuto via SMS o presente nella sezione Storico dell’app My Vodafone. La validità del codice è indicata nell’SMS inviato al numero con il quale il cliente ha aderito al programma.

Si ricorda che Vodafone Happy è un programma gratuito di fidelizzazione dedicato ai clienti Vodafone intestatari di una carta SIM dell’operatore rosso, in stato attivo con piano telefonico per servizi “voce” o “voce e dati” ad uso privato ricaricabile o in abbonamento.

Inoltre, dal 5 Marzo 2019 tutti i nuovi clienti Vodafone consumer, sia ricaricabile che abbonamento, che acquistano una SIM Voce, si iscrivono a Vodafone Happy e scaricano l’app My Vodafone entro 7 giorni dall’acquisto della SIM, potranno attivare Happy 20 Giga (denominata anche “Vodafone ti dà il benvenuto”) valida per una settimana. Happy 20 Giga regala 20 Giga per una settimana alla massima velocità disponibile.

Venerdì 10 Maggio 2019 sarà disponibile un nuovo appuntamento con Happy Friday per tutti i clienti Vodafone iscritti all’iniziativa gratuita Vodafone Happy, che secondo le informazioni pubblicate in anteprima da MondoMobileWeb, questo Venerdì dovrebbe regalare, in base al target, uno sconto sul sito di Levi’s, uno sconto presso i negozi e il sito di Bialetti, oppure per alcuni clienti sconti presso i negozi del Sicilia Outlet Village e del Torino Outlet Village.

Dal 29 Aprile 2019 è disponibile anche la nuova iniziativa denominata Happy Ricarica, che permette ai clienti iscritti a Vodafone Happy, che ricaricano un qualsiasi importo da qualsiasi canale di vendita, di ricevere alcuni regali.

Per maggiori dettagli sulle altre iniziative di Vodafone Happy Black si invita a consultare l’approfondimento dedicato.

