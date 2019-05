Tim nei negozi: offerte speciali di Maggio 2019 con 50 Giga da 7 euro al mese

Anche per il mese di Maggio 2019, per il momento, Tim continua ad offrire, nei suoi negozi fisici, le stesse offerte Operator Attack e WinBack del mese precedente, in cui è stata introdotta la nuova Tim 7 ExtraGo New 30 Giga.

Nello specifico, le offerte speciali di Maggio 2019, attivabili nei negozi Tim, salvo eventuali cambiamenti sono: Tim 7 Extra Go New; Tim 4 Win; Tim Special; Special x Te e Special Top.

Tim 7 Extra Go New offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali oltre a 30 Giga (3+27GB) di traffico dati al costo mensile di 7 euro con addebito su credito residuo. L’offerta speciale è attivabile dai nuovi clienti Tim provenienti da qualsiasi Operatore Virtuale ad esclusione di ho. e Kena Mobile.

Tim Special x Te offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali oltre a 50 Giga di traffico dati al costo mensile di 9,99 euro con addebito su credito residuo. E’ attivabile dai nuovi clienti Tim provenienti da iliad, ho. e qualsiasi Operatore Virtuale (escluso Kena).

Tim 4 Win offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 3 Giga di traffico dati al costo mensile di 9,99 euro con addebito su credito residuo. L’offerta è sottoscrivibile dai nuovi clienti che attivano contestualmente un nuovo numero (no portabilità).

Tim Special Top prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali oltre a 40 Giga di traffico dati al costo mensile di 19,99 euro con addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. E’ attivabile dai nuovi clienti Tim provenienti da qualsiasi Operatore, Vodafone e Wind inclusi.

Infine, Tim Special prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali oltre a 20 Giga di traffico dati al costo mensile di 19,99 euro con addebito su credito residuo. E’ attivabile dai nuovi clienti Tim provenienti da qualsiasi Operatore, Vodafone e Wind inclusi.

Il costo iniziale da sostenere prevede il costo di una nuova SIM Tim pari ai 10 euro, salvo eventuali promozioni locali, al quale aggiungere il costo di una prima ricarica per il pagamento del primo mese anticipato dell’offerta ed il contributo di attivazione variabile in base all’opzione tariffaria selezionata: 12 euro per Tim 4 Win, 7 Extra Go New e Special x Te oppure 6,99 euro per Tim Special e Special Top.

Le offerte speciali degli operatori di telefonia mobile, sono soggette a variazioni di commercializzazione improvvise e non sono attivabili da tutti, bensì da un target ben preciso di nuovi clienti. Non è escluso che, durante il mese, possano dunque cambiare. Per conoscere in tempo reale tutte le novità, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Nelle tre offerte della gamma Special (Tim Special, Special x Te e Special Top) sono inclusi l’ascolto della segreteria telefonica ed il costo del piano tariffario Tim Base e Chat (per chattare nelle app più popolari senza consumare i Giga) senza costi aggiuntivi anziché rispettivamente 1,50 euro a chiamata o 2 euro al mese.

Il costo del piano tariffario Tim Base e Chat, invece, è previsto per Tim Extra Go New e Tim 4 Win. Se il cliente, non vuole pagare 2 euro al mese in più, può cambiare piano gratuitamente tramite gli strumenti automatizzati (IVR 119, IVR 40916 e Area Clienti MyTIM) oppure al costo di 3,99 euro (una tantum) tramite l’operatore del Servizio Clienti 119.

I Giga contenuti nelle offerte elencate sono fruibili liberamente senza soglie settimanali. Il traffico Internet incluso nell’offerta è conteggiato a scatti anticipati da 1 KB ed è valido per l’utilizzo di Internet e mail da telefonino, in Italia, su APN wap.tim.it (per BlackBerry è blackberry.net). Le offerte sono valide per l’utilizzo dello smartphone anche in hotspot e per l’utilizzo di applicazioni VoIP e Peer to Peer.

I minuti e gli SMS inclusi nelle offerte sono validi per il traffico nazionale ed il traffico generato in Roaming dai Paesi UE verso tutti i numeri nazionali. Mentre, per riguarda i Giga in Roaming UE, il bundle dati potrebbe variare in base all’importo mensile sborsato dal cliente, come previsto dalla normativa, anche se alcune offerte, come Tim 7 Extra Go New e Tim Special x Te con 5 Giga in UE, prevedono uno specifico limite di traffico dati.

Nelle offerte che prevedono chiamate e/o messaggi illimitati, il consumatore è tenuto ad utilizzarli secondo buona fede e correttezza per un totale di 10.000 minuti di chiamate e di 10.000 SMS al mese, secondo l’operatore telefonico.

In tutte queste offerte, verranno attivate, di default, Tim In Viaggio Full, quando si viaggia nei paesi fuori dall’Unione Europea, e dell’opzione extrasoglia Giga di Scorta. Quest’ultima, consente, in caso di superamento dei Giga inclusi, di continuare a navigare al costo anticipato di 1,90 euro ogni 200 MB (fino ad un massimo di 1GB ogni 30 giorni).

Se il cliente ha disattivato Giga di Scorta e non ha altre opzioni dati attive, in caso di esaurimento dei Giga disponibili, allora la navigazione viene inibita fino al successivo rinnovo.

E’ possibile disattivare i suddetti servizi aggiuntivi gratuitamente tramite il 40916, l’IVR 119 (senza parlare con un operatore) e l’Area Autenticata MyTim Mobile dal sito ufficiale oppure al costo di 3,99 euro tramite un operatore del Servizio Clienti 119.

In caso di esaurimento del credito residuo, si attiverà in automatico l’opzione Tim Sempre Connessi che permetterà, solo in caso di utilizzo, di continuare a parlare, inviare SMS e navigare senza limiti al costo di 0,90 euro al giorno (fino ad un massimo di 1,80 euro per 2 giorno). Finiti i due giorni di validità dell’opzione, il servizio sarà bloccato.

Non è, invece, previsto alcun costo aggiuntivo finché è attivo il servizio Tim Ricarica Automatica, che viene automaticamente attivato in caso di pagamento dell’offerta su carta di credito o conto corrente.

MondoMobileWeb ricorda che le offerte a tempo indeterminato di tutti i gestori telefonici possono essere modificate dallo stesso gestore come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

