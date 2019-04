Wind Smart 50 Flash a 6,99 euro al mese aperta a tutti gli MVNO. Attivabile anche da iliad

Nonostante i cambiamenti e gli aumenti dei giorni scorsi per il nuovo portafoglio standard di rete mobile e rete fissa di Wind, l’operatore di telefonia mobile Wind Tre ha deciso di continuare, per ora e fino a nuova comunicazione, l’attivazione dell’offerta ricaricabile Wind Smart 50 Flash a 6,99 euro al mese per chi proviene da alcuni determinati operatori in target.

Wind Smart 50 Flash, disponibile per tutti i clienti provenienti da tutti gli Operatori Virtuali e iliad, prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 2G/3G/4G al costo di 6,99 euro al mese a tempo indeterminato.

E’ previsto un costo di attivazione di 11,99 euro invece di 21,99 euro per sim attiva 24 mesi. In caso contrario i 10 euro saranno addebitati sul credito residuo (se è presente).

In precedenza l’offerta era attivabile solo da iliad e operatori virtuali escluso CoopVoce e ho. Invece adesso, da fonti verificate, viene specificato che l’offerta è attivabile da tutti gli MVNO (Operatori Virtuali).

L’offerta è attivabile nei rivenditori Wind aderenti. Il costo di una nuova sim ricaricabile Wind è di 10 euro con 1 centesimo di euro di credito incluso. In alcuni punti vendita le nuove sim, grazie ad alcune promo locali, possono costare anche 1 euro o 5 euro.

L’offerta prevede l’attivazione gratuita del servizio di reperibilità Sms My Wind che avvisa il cliente delle chiamate ricevute quando è il telefono è spento, non raggiungibile o occupato in altre chiamate. Secondo alcune indiscrezioni nelle prossime ore potrebbe partire anche una campagna sms winback dedicata ad alcuni ex clienti Wind Tre che avevano lasciato il consenso commerciale.

Nel caso in cui il cliente Wind Smart dovesse esaurire tutti i Giga previsti e non dovesse avere altre promozioni attive, la navigazione si bloccherebbe automaticamente fino alla successiva disponibilità.

Nel caso in cui il cliente Wind aderisse all’iniziativa Porta i tuoi Amici in Wind, potrebbe invece continuare a navigare a velocità ridotta fino a 128kbps. Porta i tuoi Amici in Wind permette anche di poter riceve Giga in più sulla propria offerta.

Secondo le informazioni raccolte da MondoMobileWeb, l’offerta Wind Smart 50 Flash è compatibile con l’iniziativa Porta i tuoi Amici e con la promo 100 Giga abbinata all’offerta Fibra e Internet da Fisso di Wind.

Il traffico voce delle offerte ricaricabili Wind non includono quello effettuato in roaming internazionale (escluso i Paesi dell’Unione Europea), le chiamate verso numerazioni a tariffa speciale e le chiamate dati/fax e verso numerazioni di gestori esteri. Il traffico dei bonus non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte. Per utilizzare le offerte Wind il credito principale non deve essere mai inferiore o uguale a 0 euro.

Il traffico è illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall’uso personale secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto di Wind. Per maggiori informazioni sulla copertura e altri dettagli dell’offerta è possibile visitare il sito ufficiale dell’operatore.

Le offerte a tempo indeterminato di tutti gli operatori telefonici possono essere modificate dallo stesso gestore come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

L’offerta tariffaria Wind Smart 50 Flash non è compatibile con il servizio di rateizzazione “Telefono Incluso Standard“ e le offerte autoricarica Pieno Wind e tutte le opzioni che includono un bonus valido in Italia e in roaming in Unione Europea di minuti, SMS e GB ad eccezione delle offerte Optional +Minuti, + SMS, + GIGA, Giga Max Now TV Edition, Giga International, Internet 5, 10, 20 e 30 GIGA e Giga per te. L’eventuale opzione non compatibile già attiva sulla SIM sarà disattivata automaticamente e si potrà iniziare a usare subito la nuova offerta.

L’offerta nazionale può essere sfruttata anche in Unione Europea. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, l’utilizzo del volume di dati, alle stesse condizioni nazionali, è consentito fino ad un quantitativo massimo nel mese di riferimento, consultabile sul sito ufficiale dell’operatore. Oltre tale tetto massimo, Wind può applicare il sovrapprezzo previsto ai sensi e con le modalità previste della regolamentazione 2016/2286, pari a 0,549 cent/MB, addebitato a KB, IVA inclusa fino al 31 dicembre 2019.

