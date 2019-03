TIM Senza Limiti Silver attivabile solo per i già clienti dal 18 Marzo 2019

A partire dal 18 Marzo 2019, le offerte TIM Senza Limiti Silver, sia su credito residuo che su carta di credito o conto corrente, saranno attivabili solo dai clienti già TIM. Mentre, continueranno ad essere attivabili, anche dai nuovi clienti, le offerte Gold e Platinum del portafoglio TIM Senza Limiti.

Quindi, dal 18 Marzo 2019, l’offerta TIM Senza Limiti Silver sarà attivabile solo dai già clienti TIM, indipendentiste dal metodo di pagamento scelto.

TIM Senza Limiti Silver prevede minuti illimitati verso tutti, 5 Giga di traffico dati oltre a Chat e Social senza limiti dalle App più popolari a 15 euro al mese. In caso di addebito su carta di credito, conto corrente o carta Tim Pay, il traffico dati passa a 20 Giga, mantenendo il costo mensile invariato. Il costo di attivazione, nonché di cambio offerta, è pari a 15 euro.

Per quanto riguarda, invece, i tagli Gold e Platinum del portafoglio ricaricabile TIM Senza Limiti non subiranno alcuna modifica, di conseguenza continueranno ad essere attivabili anche dai nuovi clienti TIM.

Nello specifico, TIM Senza Limiti Gold offre minuti illimitati verso tutti, 18 Giga di traffico dati oltre a Chat, Social e musica in streaming senza limiti dalle App più popolari a 18 euro in caso di pagamento con carta di credito, conto corrente o carta Tim Pay oppure a 21 euro in caso di addebito su credito residuo.

Mentre, TIM Senza Limiti Platinum offre minuti illimitati verso tutti, 50 Giga di traffico dati alla massima velocità, Internet Illimitato a 32kbps oltre a Chat, Social e musica in streaming senza limiti dalle App più popolari a 49 euro in caso di pagamento con carta di credito, conto corrente o carta Tim Pay oppure a 59 euro in caso di addebito su credito residuo.

Inoltre, per tutti coloro che attivano l’offerta Tim Senza Limiti Platinum, sono previsti 60 minuti al mese per chiamare dall’Italia i numeri fissi e mobili dei seguenti paesi: Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Israele, Kenya, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Malta, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela.

Per le offerte Gold e Platinum, il costo di attivazione sarà, con addebito su credito residuo, di 39 euro, in promozione a 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti; mentre con addebito su carta di credito o conto corrente, il costo di attivazione è di 5 euro per i nuovi clienti TIM e di 9 euro per i già clienti.

Per tutte e tre le offerte, attualmente attivabili nei negozi TIM e online fino al 24 Marzo 2019, (salvo eventuali cambiamenti), è possibile aggiungere 5 Giga in più al mese se si è anche clienti fissi Tim. In caso di addebito su carta di credito o conto corrente, è prevista l’attivazione di TIM Ricarica Automatica sullo stesso metodo di pagamento dell’offerta. In tal caso, le eventuali promo collegate al servizio di TIM Ricarica Automatica non sono incluse.

A partire dal 28 Aprile 2019, come già anticipato, i clienti TIM ricaricabili che prevedono qualsiasi addebito su credito residuo, in caso di esaurimento del proprio credito principale avranno in automatico, fino a 2 giorni consecutivi, l’attivazione dell’opzione Tim Sempre Connessi che permetterà di avere chiamate, inviare sms e navigare senza pensieri solo in caso di utilizzo giornaliero. Il costo sarà di 0,90 euro al giorno (fino ad un massimo di 1,80 euro in 2 giorni) che saranno addebitato dopo la prima ricarica utile e solo in caso di utilizzo.

Il traffico voce incluso nelle offerte è valido in italia e nei Paesi dell’Unione Europea verso tutti i numeri mobili e di rete fissa italiani ed europei. Per le opzioni tariffarie che prevedono chiamate illimitate, Tim ricorda che il consumatore è tenuto ad utilizzare l’offerta secondo buona fede e correttezza e deve astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale; si presume un uso non conforme a buona fede il superamento di 10000 minuti di chiamate ogni rinnovo.

L’attivazione della gamma Tim Senza Limiti, comporta la contemporanea attivazione, senza costi ulteriori, dell’opzione denominata Tim In Viaggio Full, utile per parlare, inviare messaggi e navigare da smartphone, PC e tablet ogni volta che si va all’Estero e, soltanto per Tim Senza Limiti Silver e Gold, dell’opzione extra soglia Giga di Scorta.

Quest’ultima permette, infatti, di continuare a navigare, in caso di esaurimento dei Giga disponibili, al costo di 1,90 euro ogni 200 MB (fino a un massimo di 1 GB ogni 30 giorni). Se il cliente non avrà altre opzioni dati attive e avrà disattivato Giga di Scorta, Internet verrà bloccato fino al successivo rinnovo. I contenuti non utilizzati al termine del periodo andranno definitivamente persi.

Le app senza limiti per le Chat sono Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat e per i Social sono, oltre a quelle elencate precedentemente, Instagram, Twitter, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder e ASKfm. Quelle per l’ascolto della musica, invece, sono: Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes streaming, SoundCloud Google Play Music, Xbox live e Microsoft Groove e le principali radio italiane come Radio Deejey, Radio 105, RTL 102.5, Radio Medio, RDS, 101, Radio Italia, Radio RAI, MTV Music.

L’ascolto della musica e l’utilizzo delle chat senza limiti saranno consentiti solo sul territorio italiano con traffico dati disponibile nella SIM.

Tutte le offerte prevedono la navigazione 4G e sono abilitate, gratuitamente, alla navigazione 4.5G fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload fino al 31 Marzo 2019. Dopo tale data, salvo eventuali proroghe, le offerte saranno abilitate alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Anteprima MondoMobileWeb. Si ringrazia Alessandro per la segnalazione. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo e commerciale.

