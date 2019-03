Vodafone: come avere sim gratis a casa e le offerte Vodafone Special Minuti da 6,99 euro al mese

Vodafone Italia continua, salvo eventuali cambiamenti, ad attivare in alcuni casi le offerte ricaricabili Vodafone Special Minuti anche ad alcuni suoi ex clienti che ricevono un contatto telefonico da parte di un consulente telefonico (Call Center) che lavora per conto dell’operatore.

Le offerte della gamma Vodafone Special Minuti possono essere proposte in diversi canali di vendita. I minuti sono illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, invece il bundle dati disponibile alla massima velocità disponibile (4.5G) e il prezzo mensile possono essere proposti diversamente (alcuni esempi: Vodafone Special Minuti 50 Giga a 6,99 euro al mese o Vodafone Special Minuti 30 Giga a 15 euro).

Gli ex clienti Vodafone Italia saranno selezionati se hanno lasciato in precedenza il consenso commerciale. Questa modalità si chiama: contatto Telefonico con Ritiro SIM da rivenditore Vodafone autorizzato e/o spedizione SIM al domicilio dell’utente.

In alcuni casi, il cliente, può chiedere al consulente telefonico, di far contattare anche altri suoi amici con la stessa o altre offerte dedicate. Molte volte le offerte dedicate possono cambiare secondo l’operatore di provenienza e ci sono dei “target” da rispettare. Non è possibile contattare direttamente i consulenti telefonici dedicati alla vendita delle offerte WinBack di Vodafone.

Dal 21 Febbraio 2019 è cambiata la lista delle offerte disponibili. Ecco le offerte ricaricabili attualmente disponibili in alcuni call center:

Vodafone Special Minuti 50 Giga prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati alla massima velocità a 6,99 euro al mese da qualsiasi operatore Virtuale ( escluso ho.);

E’ sempre consigliato non rilasciare mai i dati sensibili e personali su internet, chi chiama deve comunicare il nome del call center ed effettuare una breve registrazione vocale chiedendo il consenso del trattamento dei dati personali.

Secondo testimonianze verificate e documentate da MondoMobileWeb, alcuni nuovi clienti Vodafone sono riusciti ad ottenere Vodafone Special Minuti 50GB a 6,99 euro al mese se si proveniva da iliad o da qualsiasi Altro Operatore Virtuale con spedizione a domicilio gratuita e il primo mese gratuito. Dal 12 Febbraio 2019 se si proviene da iliad il costo è passato a 7,99 euro al mese.

Dal 21 Febbraio 2019, salvo eventuali cambiamenti, secondo alcune voci raccolte dagli operatori di call center che lavorano per conto di Vodafone Italia, c’è stata la chiusura in commercializzazione dell’offerta ricaricabile winback Vodafone Special Minuti 50GB se si proviene dall’operatore virtuale ho. mobile.

Le offerte speciali degli operatori di telefonia mobile, sono soggette a variazioni di commercializzazione improvvise e non sono attivabili da tutti. Per conoscere in tempo reale tutte le novità, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Le offerte ricaricabili Vodafone Special Minuti in versione call center prevedono un costo di attivazione di 6 euro anzichè 12 euro, oltre l’eventuale costo di una nuova SIM ricaricabile. Le offerte si rinnovano ogni mese di default su credito residuo e non sono previsti vincoli contrattuali.

Secondo molte testimonianze raccolte da MondoMobileWeb, se il nuovo cliente Vodafone riesce ad avere la spedizione della SIM direttamente al domicilio il primo mese dell’offerta è completamente gratuito, si pagherà solo il prezzo mensile dell’offerta dal secondo mese.

Se il cliente accetta l’offerta concordata telefonicamente riceverà il seguente SMS: “Con questo SMS ti confermiamo l’acquisto dell’ offerta concordata telefonicamente. Da domani puoi andare in negozio a ritirare la tua nuova SIM. Il numero pratica è XXXXX. Info e dettagli su https://tracking.vodafone.it“

La SIM può essere ritirata in qualsiasi negozio Vodafone dopo aver ricevuto il numero di pratica. Il cliente Vodafone sostiene in negozio il costo di attivazione della SIM e la prima ricarica necessaria a coprire il costo di attivazione dell’offerta e del primo rinnovo anticipato.

Secondo quanto riportato dal Servizio Clienti 190 il costo di una nuova sim Vodafone è di 5 euro, ai quali si deve aggiungere il valore della prima ricarica presente sulla SIM. Il prezzo può variare a seconda della disponibilità dello Store e dalle offerte tariffarie presenti sulla SIM stessa. L’eventuale credito residuo rimanente sarà fruibile per i futuri rinnovi della propria configurazione tariffaria scelta.

In alcuni casi il nuovo cliente Vodafone può scegliere anche la spedizione gratuita della sim direttamente a casa accedendo all’area riservata tracking, inserendo il numero di pratica e il proprio codice fiscale. E’ necessario sbloccare la pratica per richiedere la consegna a domicilio gratuita.

Questa procedura molte volte non è possibile, ma inserendo il numero di pratica e il proprio codice fiscale si può richiedere un contatto telefonico da parte del reparto di logistica che gestisce queste pratiche che permetterà, se è possibile, di ricevere la sim a domicilio gratuitamente. Secondo tante testimonianze verificate, all’inizio di Febbraio 2019 è stato possibile.

Se il cliente non ritira la SIM in negozio, dopo alcuni giorni potrà ricevere, in alcuni casi, una chiamata da un consulente di Vodafone che chiede al cliente se vuole far spedire la nuova sim a domicilio con 0 euro di credito e il primo mese già pagato dall’operatore.

Il nuovo cliente Vodafone dovrà consegnare una copia fronte e retro del proprio documento d’identità. La sim Vodafone si attiverà entro 72 ore dalla consegna. Il cliente riceverà un sms informativo con il numero provvisorio così, se vuole, potrà effettuare una prima ricarica.

Le offerte personalizzate sono attivabili esclusivamente su una nuova sim ricaricabile Vodafone con richiesta di portabilità del proprio numero. Ogni offerta non è attivabile da tutti i nuovi clienti, è importante anche il gestore di provenienza della sim mobile. Infatti Vodafone propone queste offerte verso un target specifico.

Vodafone Italia propone da mesi offerte speciali personalizzate in diverse modalità: Campagne Sms WinBack; Contatto Telefonico con Ritiro SIM da rivenditore Vodafone autorizzato e/o spedizione SIM al domicilio dell’utente; Codici Coupon, in edizione limitata, distribuiti ai rivenditori Vodafone.

In questi giorni, salvo eventuali proroghe, sono disponibili diverse campagne sms winback Vodafone Special Minuti 50 Giga con prezzi diversi (come ad esempio: 6,99 euro al mese, 7,99 euro al mese, 8,60 euro al mese, 8,99 euro al mese, …).

Per coloro che non hanno ricevuto alcun contatto telefonico o SMS informativo, fino a nuova comunicazione, l’offerta tariffaria Vodafone Special Minuti 50 Giga è attivabile al costo anticipato di 6,99 euro al mese, in versione Operator Attack, nei rivenditori Vodafone aderenti se si proviene da PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL.

Al costo anticipato di 7,99 euro al mese se si proviene da iliad o da Kena Mobile. In questi casi il costo di attivazione dell’offerta ricaricabile è di 12,01 euro, oltre il costo di una nuova sim.

La gamma delle offerte tariffarie Vodafone Special Minuti non prevedono un bundle di SMS inclusi. I clienti Vodafone che vogliono aggiungere gli sms, possono attivare fino a nuova comunicazione, l’opzione aggiuntiva Vodafone Plus con Sms a 2 euro al mese che prevede SMS illimitati verso tutti, l’ascolto gratuito della Segreteria Telefonia, i servizi di reperibilità Chiamami e Recall senza costi giornalieri e le chiamate gratuite al 414 per conoscere il credito residuo.

I clienti Vodafone Under 30, salvo eventuali cambiamenti, potranno attivare l’opzione aggiuntiva Vodafone Plus Under 30 a 1 euro al mese che prevede la possibilità di chattare senza pensieri nelle principali piattaforme (Whatsapp, Facebook, Messenger, Skype, Telegram, ecc.), l’ascolto gratuito della Segreteria Telefonia, i servizi di reperibilità Chiamami e Recall senza costi e le chiamate gratuite al 414 per conoscere il credito residuo. Le Vodafone Plus si rinnovano lo stesso giorno della propria offerta propedeutica attiva.

Le offerte della gamma Vodafone Special Minuti prevedono l’addebito su credito residuo. Il rivenditore Vodafone potrà comunque consigliare, in fase di vendita, la scelta di utilizzare la modalità di pagamento automatica per non dimenticarsi di ricaricare ogni mese. Non è obbligatorio attivare SIM dati aggiuntive o rateizzare prodotti.

Nel caso in cui il cliente Vodafone desideri acquistare uno smartphone o tablet a rate, occorrerà, contestualmente all’attivazione della SIM, scegliere come modalità di metodo di pagamento Carta di Credito o Domiciliazione.

Le offerte a tempo indeterminato possono essere modificate dallo stesso gestore di telefonia come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

I minuti inclusi sono verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, conteggiati sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta. Il traffico dati incluso è conteggiato a singolo KB consumato. E’ possibile utilizzare l’offerta, se c’è copertura, anche in tecnologia 2G, 3G, 4G+ e 4.5G senza costi aggiuntivi.

I minuti di traffico e i GB non utilizzati al termine del mese non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel rinnovo successivo. L’offerta speciale si potrà disattivare in qualsiasi momento, ma non si potrà più riattivare. E’ possibile utilizzare il proprio smartphone con hotspot senza costi aggiuntivi.

L’offerta tariffaria è valida in tutto il territorio italiano, ma anche nei Paesi dell’Unione Europea, secondo il regolamento “Roaming Like at Home“. Sono previsti dei limiti mensili per il traffico dati in Roaming UE.

Dopo l’attivazione di una nuova sim ricaricabile Vodafone, dopo aver inserito la SIM nel proprio smartphone, il nuovo cliente Vodafone potrà disattivare alcuni servizi accessori che si attivano in automatico.

Contestualmente a qualsiasi opzione tariffaria principale Vodafone consumer che il cliente riesce ad attivare, si attiverà in automatico anche 1GB di Riserva, Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+.

Il servizio Rete Sicura è gratuito per il primo mese, poi 1,49 euro al mese. L’opzione roaming Vodafone Smart Passport+ offre 60 minuti, di cui 30 in entrata e 30 in uscita, e 500MB al giorno al prezzo di 3 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e Stati Uniti d’America solo in caso di utilizzo.

MondoMobileWeb consiglia di contattare il Servizio Clienti 190 o l’assistente digitale Tobi di Vodafone per chiedere di attivare il blocco dei servizi a sovrapprezzo per evitare sorprese con servizi digitali a pagamento non richiesti.

Sono esclusi dalle offerte ricaricabili Vodafone le numerazioni speciali (892, 899, ecc); numerazioni brevi (4xxx), numerazioni verso sistemi applicativi come numerazioni fornite da società che pubblicizzano concorsi o nel corso di trasmissioni radiotelevisive (3424, 34043 e 342311);Il numero 414, tariffato secondo il piano base della propria SIM; altri numeri utili e servizi Vodafone, trasferimenti di chiamate e videochiamate; SMS a numeri utili e a servizi Vodafone, MMS, SMS a numeri brevi e ricevute di ritorno SMS (Status Report).

In caso di superamento della soglia dei minuti inclusi si applicano le condizioni del proprio piano tariffario. In caso di superamento della soglia del traffico dati incluso nella SIM la connessione si blocca se si disattiva 1GB di Riserva. Altrimenti, si paga 2 euro anticipati ogni 200 Mega fino al rinnovo dell’offerta e fino ad un massimo di 10 euro (1 Giga).

Tutti i servizi e le opzioni aggiuntive 1 Giga di riserva, Rete Sicura e Smart Passport, potranno essere disattivate dal cliente in qualsiasi momento. Per farlo, il cliente Vodafone dovrà chiamare il numero gratuito 42071 o dovrà disattivare direttamente dall’App MyVodafone. Il cliente Vodafone può disattivare il servizio Rete Sicura, in qualsiasi momento, solo chiamando il numero 42071.

Dal 15 Aprile 2019 in caso di esaurimento del credito il servizio non verrà più bloccato immediatamente, ne verrà assicurata la continuità per 48 ore. Si potrà parlare e navigare senza limiti sul territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione Europea per 48 ore, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito e delle condizioni previste dal contratto, al costo di 0,99 euro. Non è invece previsto alcun costo finchè è attivo il pagamento dell’offerta su carta di credito o conto corrente.

Aggiornamento. Si ringraziano Anna, Chiara, Davide e Simone per le prime segnalazioni. Senza ufficializzazioni da parte dell'operatore, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo e commerciale.

