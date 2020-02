Wind offre sconti in attesa di San Valentino con WinDay. Ecco le iniziative della settimana

In attesa dell’arrivo di San Valentino, Wind ha deciso di cominciare questa nuova settimana di iniziative WinDay offrendo oggi, Lunedì 3 Febbraio 2020, degli sconti su prodotti a tema in alcuni casi. La settimana continuerà poi con nuovi sconti su smartphone o auricolari, concorso e sconti cinema.

Si ricorda che WinDay è il programma fedeltà, ancora disponibile fino al 31 Marzo 2020, creato in occasione del ventesimo anniversario dalla nascita di Wind, propone sconti e regali per ogni giorno della settimana, così composta: il Lunedì è la giornata dedicata ai premi e ai regali; il Martedì è la giornata dedicata agli sconti da riscattare nei negozi Wind; il Mercoledì si tiene invece un concorso settimanale in modalità instant win, che permette immediatamente di scoprire se si è vinto o meno il premio messo in palio di volta in volta; da Giovedì a Domenica è possibile riscattare un voucher Cinema 4×2.

Come detto, oggi, Lunedì 3 Febbraio 2020, verrà offerta la possibilità di scegliere tra alcuni sconti per San Valentino, ossia fra prodotti Durex e cofanetti Boscolo, oppure in altri casi ci sarà uno sconto per il noleggio di attrezzatura da scii su Rent and Go.

Per quanto riguarda la coppia di sconti per San Valentino, entro le 23:59 di oggi, i clienti Wind iscritti a WinDay potranno quindi scegliere di riscattare il premio Durex per ottenere sconti a partire dal 40% insieme a spese di spedizione gratuite in tutta Italia su una vetrina di prodotti dedicati al benessere di coppia, oppure uno sconto del 15% sui cofanetti della collezione “Passion” e le altre proposte di viaggi, esperienze gourmet o soggiorni relax e benessere con Boscolo Gift.

Entrambi gli sconti, una volta riscattati, saranno validi fino al 16 Febbraio 2020, salvo cambiamenti.

Dopo aver scelto il regalo del Lunedì desiderato, per riscattarlo si dovrà cliccare su “Richiedi il Regalo” nella sezione WinDay dell’app ufficiale MyWind, e successivamente si riceverà un codice coupon via SMS o nella mail indicata in fase di registrazione al programma.

Si ricorda che se non si dovesse riscattare il proprio premio WinDay del Lunedì, per alcuni clienti sarà comunque possibile richiederlo nuovamente il Sabato, in questo caso l’8 Febbraio 2020.

A partire da Martedì 4 Febbraio 2020 sarà invece disponibile un nuovo sconto da riscattare nei negozi Wind per l’acquisto di un prodotto.

Secondo fonti verificate, dopo gli sconti su Oppo A90 2020 e Samsung Galaxy A10, da domani verranno resi disponibili i nuovi sconti per lo smartphone ZTE Blade A5 2019 a 59,90 euro invece di 99,90 euro (sconto di 40 euro) oppure per gli auricolari SBS Ear Buds al costo promozionale di 24,90 euro invece di 59,90 euro (sconto di 35 euro).

Lo sconto, di cui al momento non si conosce la data di scadenza, è riservato ai clienti Wind iscritti a WinDay con SIM attiva. Basterà recarsi nel punto vendita più vicino e richiedere l’acquisto di uno dei due prodotti con lo sconto WinDay.

Mercoledì 5 Febbraio 2020 sarà invece la giornata dedicata al concorso settimanale di WinDay che, come già raccontato, in questo caso metterà in palio un Weekend 2 stelle Michelin a Villa Crespi, un hotel 5 stelle sul lago d’Orta, in Piemonte.

Per partecipare si dovrà accedere dall’app MyWind alla sezione dedicata al programma WinDay, cliccando sull’apposito tasto riportante la dicitura GIOCA, presente all’interno della sezione CONCORSO, attivo esclusivamente dalle ore 00.00 alle ore 23.59 di ogni Mercoledì.

Una volta correttamente effettuata la giocata, il cliente Wind visualizzerà, entro pochi istanti, un messaggio automatico con l’esito vincente o non vincente della giocata stessa. Per ogni sessione di gioco, ogni partecipante avrà un unico tentativo di vincita.

Infine, da Giovedì 6 a Domenica 9 Febbraio 2020 i clienti Wind registrati al programma potranno sempre richiedere un voucher per l’acquisto di quattro biglietti al prezzo di due per andare al cinema.

Per ottenerlo sarà necessario selezionare un cinema tra quelli aderenti, indicando il film desiderato. Fatto ciò, si potrà richiedere il voucher, che può essere utilizzato fino al Mercoledì successivo in qualsiasi giorno della settimana, inclusi i weekend.

