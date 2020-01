Tim: promo e novità Mobile a Febbraio 2020 in occasione del Festival di Sanremo

A Febbraio 2020, anche con l’arrivo del Festival di Sanremo, TIM lancerà alcune nuove iniziative per la rete mobile che coinvolgeranno alcune offerte smartphone, offerte generazionali e offerte dedicate ai già clienti.

In occasione del Festival di Sanremo, TIM, ancora una volta sponsor unico, presenterà infatti un’offerta per il nuovo smartphone Samsung Galaxy S10 Lite che venderà in esclusiva fino al 16 Febbraio 2020: i clienti TIM potranno infatti decidere di rateizzare il device senza anticipo e con rate da 15 euro al mese ciascuna, risparmiando 200 euro rispetto al prezzo di listino. È possibile che l’operatore pubblicizzi lo smartphone nel corso del Festival.

Sempre nella cornice delle sue sponsorship, in questo caso con il programma televisivo Amici, TIM offrirà a Febbraio 2020 anche gli smartphone Xiaomi Redmi Note 8T e Huawei P Smart Z con le offerte TIM Young (anche nuovi clienti Under 30) con rate di, rispettivamente, 3 euro al mese e 5 euro al mese, in entrambi i casi senza anticipo.

A tal proposito, per i clienti con TIM Young Senza Limiti, il servizio TIMMUSIC Platinum sarà incluso per sei mesi dall’attivazione dell’offerta. La promozione in questione vale anche per chi acquista il Samsung Galaxy S10 Lite di cui sopra, e potrebbe essere proposta per chi attiva alcune offerte in portabilità. Si ricorda che le offerte Tim Young sono attivabili solo dai clienti Under 30.

Per gli altri clienti TIM, il servizio TIMMUSIC Platinum con 3 Giga in più al mese viene invece già proposto in offerta speciale Sanremo al prezzo di 2,99 euro al mese. Inoltre, sempre in occasione del festival, la Sezione Sanremo sull’App sarà aperta a tutti gli interessati, abbonati o meno, clienti TIM o meno.

Chiunque potrà così ascoltare sulla piattaforma musicale di TIM una selezione di brani di Sanremo, e il più ascoltato in assoluto dal 6 all’8 Febbraio 2020 vincerà il Premio TIMMUSIC 2020.

Per quanto concerne invece le offerte dedicate ai già clienti, secondo quanto dichiarato nella convenction con la forza vendita, TIM mirerà a gestire la sua clientela, proponendo nuove offerte.

A partire dal 3 Febbraio 2020, infatti, alcuni già clienti potrebbero attivare alcune offerte con Giga illimitati personalizzate. Le comunicazioni avverranno come sempre tramite SMS, dall’App MyTIM oppure direttamente nei rivenditori TIM.

In alternativa, alcuni clienti potrebbero ricevere, sempre dal 3 Febbraio 2020, delle proposte per attivare alcune rateizzazioni con rate scontate. A titolo esclusivamente esemplificativo, si segnalano i seguenti smartphone:

Apple iPhone 11 da 256GB con anticipo zero e rate da 30 euro al mese;

con anticipo zero e rate da 30 euro al mese; Samsung Galaxy S10 Lite con rate da 15 euro al mese;

con rate da 15 euro al mese; Huawei P30 Pro con rate da 17 euro al mese invece di 23 euro al mese;

con rate da 17 euro al mese invece di 23 euro al mese; Huawei P30 con rate da 13 euro al mese invece di 20 euro al mese;

con rate da 13 euro al mese invece di 20 euro al mese; Oppo Reno 2 oppure Samsung Galaxy A51 con rate da 10 euro al mese;

oppure con rate da 10 euro al mese; Oppo Reno 2Z, Huawei P Smart Z o Samsung Galaxy A40 con rate da 5 euro al mese.

Altre offerte smartphone saranno disponibili invece per tutti, non solo per alcuni clienti selezionati. Ad esempio, il Motorola Razr, esclusiva assoluta di TIM per adesso, sarà venduto senza anticipo e a rate di 49 euro al mese.

Lo smartphone in questione, come noto, utilizza esclusivamente le eSIM, la SIM virtuale già integrata nel dispositivo, che TIM ha già lanciato, unico operatore in Italia, alla fine dell’anno scorso.

Oltre al nuovo Razr, verranno proposti diversi smartphone ad anticipo zero e con rate variabili, come ad esempio:

LG K50S e Xiaomi Redmi Note 8T con rate di 5 euro al mese;

con rate di 5 euro al mese; Huawei P Smart Z e Samsung Galaxy A40 con rate di 8 euro al mese;

con rate di 8 euro al mese; Huawei Nova T5, P30 Lite New Edition e Oppo Reno 2Z con rate di 10 euro al mese;

con rate di 10 euro al mese; Samsung Galaxy A51 con rate di 12 euro al mese;

con rate di 12 euro al mese; Xiaomi Mi Note 10 e Oppo Reno 2 con rate di 15 euro al mese;

con rate di 15 euro al mese; Samsung Galaxy A80 con rate di 20 euro al mese;

con rate di 20 euro al mese; Apple iPhone XS da 512GB con rate di 25 euro al mese.

Chiaramente, TIM potrebbe proporre diversi altri modelli sempre con anticipo zero e rate scontate.

I clienti con le offerte TIM Advance 5G TOP potranno continuare ad abbinare smartphone a rate a partire da 0 euro al mese. Nello specifico, è possibile abbinare con anticipo di 199 euro e a rata zero gli smartphone Apple iPhone 11 da 128GB, Huawei P30, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10 e Oppo Reno 5G.

Con un anticipo di 199 euro e una rata di 10 euro al mese è invece possibile abbinare l’Apple iPhone 11 Pro da 64GB, il Huawei P30 Pro, il Samsung Galaxy S10+, il Galaxy Note 10+ e il Galaxy S10 5G.

Rateizzazioni disponibili anche per i clienti con TIM Advance 4.5G e 5G, che potranno aggiungere smartphone come ad esempio il Huawei P30 e il Samsung Galaxy S10 con anticipo di 199 euro e rate di 10 euro al mese, o l’iPhone 11 da 64GB, il Galaxy S10+ e il Huawei P30 Pro con rata da 15 euro al mese.

Per concludere con gli smartphone, si segnala che dal 3 Febbraio 2020 l’iniziativa Smart Cash anche con addebito su conto corrente permette di ottenere smartphone di fascia più bassa a partire da 69 euro. Si tratta ad esempio dello Xiaomi Redmi 7A, dell’Alcatel 1S e dell’Onda T7 Pro a 69 euro e del Samsung Galaxy A10, Huawei Y6 2019, Honor 8A e LG K40S a 99 euro.

Si ricorda che la formula Smart Cash prevede una rateizzazione su conto corrente o carta di credito per i clienti con offerta dati attiva, con sconto sull’anticipo e rate di zero euro. Il vincolo è di 30 mesi e nel caso in cui questo non venga rispettato, il cliente dovrà restituire lo sconto.

Per la Smart Cash non è previsto il costo di attivazione della rateizzazione pari a 9,99 euro, che i clienti devono pagare indipendentemente dal prodotto acquistato e dalle condizioni di vendita.

Chiaramente, tutti i prezzi indicati per i device si riferiscono solo all’acquisto a rate dei prodotti e non includono il canone mensile relativo all’offerta abbinata.

Si segnala che continuano ancora tutte le altre offerte e promo TIM, mentre chiude in commercializzazione la TIM International Senza Limiti Promo, sostituita dalla nuova TIM International Super Promo Limited Edition che offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 8,88 euro al mese.

Inoltre, l’offerta etnica in questione prevede anche minuti internazionali, e nello specifico 888 minuti verso la Cina, 300 minuti verso India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro, Nigeria e Pakistan, 60 minuti verso Egitto, Filippine, Marocco, Moldavia, Ucraina e il servizio Lo Sai e Chiama Ora incluso e gratuito invece di 1,59 euro al mese, così come il piano base TIM Base e Chat gratuito.

L’attivazione è gratuita e l’offerta è dedicata a tutti i clienti con codice fiscale straniero, senza particolari requisiti di nazionalità.

