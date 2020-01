Barometro nPerf 2019 rete mobile: Vodafone mantiene il primato mentre Iliad e Wind Tre crescono

nPerf, l’omonima app che permette di effettuare test sulla connessione, ha da poco pubblicato il Barometro delle connessioni mobili in Italia del 2019, che vede ancora una volta Vodafone in testa alla classifica, seguita di poco da TIM, mentre Wind Tre e Iliad continuano a crescere.

Il report di nPerf, società che valuta le connessioni di rete mobile tramite gli speedtest effettuati, è stato pubblicato oggi, 27 Gennaio 2020, e si basa su un totale di 294.222 test (test di velocità, test di streaming e test di navigazione inclusi) che gli utenti hanno effettuato tramite l’omonima app per dispositivi mobili dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2019.

Il Barometro pubblicato oggi segue quello “parziale” del 2019, relativo al primo semestre dell’anno appena passato.

La somma dei dati del secondo semestre non ha fatto mutare il quadro generale, poiché anche in questo caso la rete mobile Vodafone ottiene complessivamente il punteggio migliore del test, seguita sempre a breve distanza da TIM, mentre Wind Tre e Iliad seguono un po’ più distaccate continuando però ad incrementare i loro punteggi, a differenza di TIM e Vodafone che invece rimangono tutto sommato stabili.

Si specifica che Wind Tre viene indicato come unico operatore, mentre non è esplicitato se nell’analisi rientrino anche i secondi brand di TIM e Vodafone, ovvero Kena Mobile e ho. Mobile.

I test presi in considerazione da nPerf sono effettuati solo con terminali compatibili con il 4G (nel documento completo è presente una lunga lista di varie marche e modelli) sulle reti 2G, 3G e 4G. nPerf controlla sempre i risultati in modo automatico e manuale per evitare elementi duplicati, ed escludere eventuali eccedenze.

Il punteggio totale, cioè il cosiddetto Score nPerf, è composto da test riguardanti diversi aspetti, tra cui il tasso di successo dei test, la velocità media di navigazione in download, velocità media di navigazione in upload, la latenza, il tasso di efficienza della navigazione e il tasso di efficienza di un video in streaming su YouTube.

In dettaglio, i 294.222 test accumulati da nPerf sono suddivisi in 140.199 test di velocità, 54.228 test di navigazione e 45.407 test di streaming. La percentuale dei test in base all’operatore è invece così suddivisa: Iliad 30%, Vodafone 25,6%, Wind Tre 24,5%, TIM 19,9%.

Il report dettagliato comincia guardando l’aspetto del tasso di successo sul numero dei test riusciti rispetto al numero dei test falliti, in cui TIM e Vodafone primeggiano per il 2019 ottenendo percentuali quasi identiche, rispettivamente il 93,57% e il 93,32%. Percentuali ancora più identiche per Wind Tre e Iliad, che ottengono rispettivamente il 90,02% e il 90,03%.

Passando poi alla velocità media di navigazione, così come era stato riportato nel Barometro del primo semestre del 2019, anche prendendo in considerazione tutto l’anno 2019 Vodafone ottiene le migliori velocità sia in download che in upload.

Se nel primo semestre del 2019 Iliad era riuscita a superare di pochissimo Wind Tre nelle velocità medie, il risultato complessivo del 2019 vede ritornare Wind Tre davanti ad Iliad nei risultati, con distacchi comunque minimi.

Per quanto riguarda il download, Vodafone si posiziona al primo posto con una velocità media pari a 36,10 Mbps, mentre TIM segue in seconda posizione con 29,70 Mbps, poi Wind Tre con 28,88% e infine Iliad con 27,84 Mbps.

Rispetto al 2018, Iliad ha aumentato la propria velocità del 45%, facendo registrare un incremento di 8 Mbps. Discorso simile per WInd Tre che fa registrare un aumento del 48%, pari a 9 Mbps in più. Di contro, TIM rimane invece stabile rispetto ai suoi precedenti risultati.

In generale, durante il 2019 gli operatori sono riusciti a garantire una velocità costante in download. Inoltre, dopo un inizio dell’anno stabile, il rendimento degli operatori è aumentato nuovamente nella seconda metà.

Il barometro di nPerf del 2019 presenta anche un grafico che mostra l’andamento delle velocità di connessione durante le 24 ore di una giornata tipo: si osserva come tutti gli operatori sono riusciti a mantenere una velocità costante, indipendentemente dal numero di persone online, anche se per tutti gli operatori si registra un calo di velocità comune nelle ore serali.

Dal punto di vista delle velocità di upload, Vodafone ottiene il primo posto con una velocità media di 12,47 Mbps, a cui segue TIM con 11,79 Mbps, poi Wind Tre con 10,01 Mbps e infine Iliad con 9,93 Mbps.

Anche in questo caso Iliad e Wind Tre ottengono dei miglioramenti significativi rispetto ai risultati del 2018, con aumenti rispettivamente del 19% e del 24%, per un incremento di 2 Mbps. I risultati di TIM e Vodafone rimangono invece stabili rispetto all’anno precedente.

Passando ai dati relativi alla latenza media, i test di nPerf vedono Vodafone e TIM ottenere i risultati migliori, con valori rispettivamente di 46,10 ms e 46,89 ms. In terza posizione è presente Wind Tre con 70,33 ms e infine Iliad con una media di 84,52 ms.

Come viene mostrato nel grafico dedicato all’andamento della latenza nei 12 mesi del 2019, gli operatori sono riusciti a garantire una latenza costante, indipendentemente dal numero di persone online.

Si segnala inoltre come Iliad abbia migliorato considerevolmente la sua latenza nell’ultimo trimestre del 2019, raggiungendo quella di Wind Tre. Il report di nPerf fa comunque notare come “i due operatori sono ancora molto indietro rispetto alle latenze fornite da Vodafone e TIM”.

Il Barometro si focalizza poi sul test di navigazione, il quale permette di misurare il tempo di caricamento dei 5 siti web più frequentati dagli internauti italiani (escluso YouTube che fa parte del test successivo).

Così come avvenuto nel primo semestre del 2019, anche il dato complessivo dell’intero anno conferma TIM in prima posizione con una percentuale di successo nella navigazione pari al 73,19%, mentre Vodafone segue a breve distanza con il 72,45%. In terza posizione si trova Wind Tre con il 66,01%, mentre Iliad ottiene una percentuale pari al 61,53%.

Il documento di nPerf riporta come gli operatori siano riusciti a garantire una esperienza di browsing costante per tutto il 2019, con prestazioni molto stabili a partire dal mese di Aprile 2019, indipendentemente dal numero di persone online.

Il successivo test sull’efficienza della navigazione guarda invece alla qualità di visualizzazione di un video in streaming su YouTube.

TIM e Vodafone mantengono il loro primato del primo semestre del 2019: nel dato riguardante tutto l’anno appena trascorso ottengono rispettivamente una percentuale di performance media pari all’84,25% e all’84,06%. Seguono poi Wind Tre e Iliad, anche qui con risultati quasi identici, con percentuali rispettivamente pari all’80,97% e all’80,87%.

Guardando il grafico dell’andamento su base mensile, il report di nPref fa notare come le prestazioni dei quattro operatori sembrano convergere nell’ultimo trimestre.

Un altro test del report di nPerf riguarda il tasso di connessione in 4G, con cui viene calcolato per ogni operatore il numero di test eseguiti in 4G o 4G+ sul numero totale di test (sono esclusi preventivamente tutti i terminali non dotati di 4G). In questo test non è stato possibile escludere le offerte commerciali che non utilizzano il 4G, che pertanto sono stati incluse.

Sul totale di 227.945 test effettuati su smartphone 4G, Vodafone conferma i dati del primo semestre e si posiziona al primo posto con un tasso di connessione 4G pari al 92,35%, segue TIM con l’89,80%, poi Iliad con l’86,31% e per ultimo Wind Tre con il 79,73%.

In generale, nel corso dell’anno 2019, guardando al grafico dell’andamento mensile, si può vedere un costante aumento di questo parametro e a questo proposito il report fa notare come “lo sviluppo del 4G degli operatori sta maturando, ciò che spiega la convergenza alla fine del 2019 del tasso di connessione 4G”.

Con la somma di tutti questi test appena descritti, si ottiene il punteggio finale, ossia lo Score nPerf, che fa risultare Vodafone come l’operatore con la miglior rete mobile italiana del 2019 con 74.027 nPoints. Al secondo posto si posiziona TIM con 71.473 nPoints, seguita al terzo posto da Wind Tre con 60.781 nPoints e per finire Iliad con 56.712 nPoints.

Si ricorda che lo Score nPerf viene espresso in nPoints e prende in considerazione i 2/3 sulla velocità di download più 1/3 della velocità di upload, e la latenza. Tutto è influenzato per i test QoE (Quality of Experience) allo stesso modo (navigazione/streaming).

Se l’evoluzione dello Score nPerf durante il 2019 vede sempre Vodafone e TIM saldamente ai primi posti, si nota come Wind Tre e Iliad stiano entrambe gradualmente aumentando le loro prestazioni, anche se non impensieriscono ancora gli altri due principali operatori di rete mobile italiani.

