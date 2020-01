su Torna in Vodafone: ultimi giorni per attivare Special Unlimited con 50 Giga a 7 euro al mese

Vodafone ha inviato nei giorni scorsi un nuovo SMS winback ad alcuni ex clienti selezionati già oggetto della campagna in scadenza il 7 Gennaio 2020, ricordando loro che sono gli “ultimi giorni” per poter tornare in Vodafone con l’offerta Special Unlimited 7.

Come già raccontato, l’ultima campagna SMS winback di Vodafone con Special Unlimited 7 era partita il 28 Dicembre 2019, e la scadenza indicata nel messaggio per attivare l’offerta era il 7 Gennaio 2020.

Sabato 5 Gennaio 2020 l’operatore rosso ha inviato agli stessi ex clienti oggetto della campagna, i quali avevano lasciato il consenso commerciale alle comunicazioni, un nuovo SMS che in questo caso ricorda la presenza dell’offerta ma sottolinea come manchino pochi giorni per poterne usufruire.

Non è quindi escluso che dall’8 Gennaio 2020 possa partire una nuova campagna SMS winback con un’offerta diversa dalla Special Unlimited 7, anche se in passato era già successo che Vodafone inviasse un SMS simile ma senza cambiare l’offerta winback dopo la scadenza prevista.

Ecco il testo del messaggio inviato nelle scorse ore ad alcuni ex clienti Vodafone:

ULTIMI GIORNI per tornare in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Il costo di attivazione e’ GRATIS! Vieni nei nostri negozi entro il 07 Gennaio 2020 per attivare l’offerta. Dettagli e costi su voda.it/wb9

Dunque, fino al 7 Gennaio 2020, salvo cambiamenti, è possibile recarsi nei rivenditori aderenti per attivare Vodafone Special Unlimited 7, che comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di internet in 2G, 3G e 4G fino a 600 Mbps in download, al costo di 7 euro al mese.

Il nuovo cliente Vodafone avrà come piano base della SIM Vodafone 25, che dal 21 Ottobre 2019 prevede un canone mensile di 1,99 euro, il quale sarà addebitato solo se non è attiva un’offerta principale con almeno minuti e Giga inclusi. Dunque, finché rimane attiva Special Unlimited non sarà addebitato il canone di Vodafone 25.

Sarà comunque possibile, come raccontato da MondoMobileWeb, cambiare il piano base della SIM con Senza Scatto New, tariffa base che non prevede canoni mensili, in nessun caso.

Da qualche mese, le campagne SMS di Vodafone contengono anche un link di una pagina dedicata sul sito Vodafone che, oltre a riportare il nome e le caratteristiche dell’offerta, riepiloga i costi iniziali minimi da sostenere e permette anche di localizzare il negozio più vicino dove attivare l’offerta.

Il contributo di attivazione dell’offerta Special Unlimited 7 è in promozione a 0 euro anziché 6 euro per chi riceve il messaggio che contiene il link voda.it/wb9. Invece, chi riceve l’SMS con il link voda.it/wb8 può attivare l’offerta winback con un costo di attivazione di 6 euro.

Il costo della SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, quindi il costo iniziale minimo da sostenere è di 15 euro comprensivo di un prima ricarica obbligatoria di almeno 5 euro per coprire i 7 euro del primo mese anticipato. L’importo della prima ricarica è a discrezione del rivenditore e potrebbe essere di importo superiore.

Se non si dovesse ricevere l’SMS winback, nei Negozi Vodafone aderenti, è possibile attivare l’offerta Vodafone Special Unlimited 7 in versione Operator Attack a 7 euro al mese con un costo di attivazione di 12 euro, oltre il costo della SIM. In questo caso è attivabile fino a nuova comunicazione dai nuovi clienti che provengono da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (esclusi Lycamobile, CoopVoce, ho. Mobile e Kena Mobile).

In qualsiasi caso non è obbligatorio l’acquisto di uno smartphone a rate. Nella pagina non viene indicato l’obbligo di attivare il servizio di ricarica automatica. In alcuni casi, i rivenditori Vodafone potrebbero proporre l’attivazione automatica di Happy Black, anche questa non obbligatoria (ndr si invitano i lettori di MondoMobileWeb a raccontare la propria esperienza nei commenti).

Con l’addebito su credito residuo, in caso di credito negativo, il cliente riceverà chiamate e internet illimitati per 24 ore, ma pagherà 99 centesimi di euro in più dopo la prima ricarica utile. Se il credito rimane insufficiente per ulteriori 24 ore verranno addebitati ulteriori 0,99 euro, per un totale dunque di 1,98 euro. Non è, invece, previsto alcun costo finché è attivo il pagamento automatico del rinnovo dell’offerta.

Si ricorda che le offerte tariffarie dei gestori telefonici possono essere soggette a modifiche unilaterali nel corso del tempo. In questi casi, Vodafone avvisa il cliente un mese prima come previsto dalla normativa vigente.

I minuti inclusi sono verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, conteggiati sugli effettivi secondi di conversazione e senza alcuno scatto alla risposta. Il traffico dati incluso è conteggiato a singolo KB consumato.

I Giga non utilizzati al termine del mese non sono cumulabili con quelli attribuiti nel rinnovo successivo. L’offerta speciale si potrà disattivare in qualsiasi momento, ma non si potrà più riattivare. Si può utilizzare il proprio smartphone come hotspot senza costi aggiuntivi.

In caso di superamento della soglia del traffico dati incluso nella SIM la connessione si blocca solo quando si disattiva 1GB di Riserva; altrimenti, il cliente paga 2 euro anticipati ogni 200 Mega fino al rinnovo dell’offerta e fino ad un massimo di 10 euro per 1 Giga.

I clienti Vodafone che riescono ad attivare quest’offerta, avranno attivi in automatico anche i servizi aggiuntivi 1GB di Riserva, Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+.

In qualsiasi momento il cliente potrà disattivare questi servizi tramite l’App MyVodafone, l’assistente digitale Tobi oppure chiamando il numero gratuito 42070 o il servizio clienti al 190 dalla propria SIM ricaricabile Vodafone.

Il servizio Rete Sicura per i nuovi clienti Vodafone è gratuito per il primo mese, poi a 1,49 euro al mese. L’opzione roaming Vodafone Smart Passport+ offre 60 minuti, di cui 30 in entrata e 30 in uscita, e 500MB al giorno al prezzo di 3 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e Stati Uniti d’America solo in caso di utilizzo.

Secondo alcune testimonianze raccolte da MondoMobileWeb, la velocità massima che può raggiungere l’offerta ricaricabile Special Unlimited, salvo eventuali altre offerte dati attive, è di 600 Mbps in download se c’è copertura e se il dispositivo è compatibile. Questa velocità massima è stata inserita nelle offerte winback ed etniche attivate dal 16 Giugno 2019.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.