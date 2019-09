Vodafone: ecco le offerte a rate per i top di gamma Samsung Galaxy Note 10

Dopo tanta attesa, anche Vodafone, in ritardo rispetto agli altri operatori telefonici, ha finalmente svelato i prezzi a rate per i nuovi top di gamma Samsung Galaxy Note 10, inclusa la versione 5G.

Da ieri, 5 Settembre 2019, insieme all’iniziativa Smartphone Edition, l’operatore rosso ha aggiornato anche il proprio listino smartphone nei Vodafone Store, aggiungendo i prezzi a rate dei Galaxy Note 10.

In particolare, il Samsung Galaxy Note 10 è acquistabile in 30 rate mensili da 21,99 euro con Red Unlimited Ultra o Black, da 23,99 euro con Red Unlimited Smart, da 24,99 euro con Vodafone One Pro o Shake it Easy oppure da 25,99 euro con qualsiasi altra offerta ricaricabile.

Il contributo iniziale è di 99,99 euro, indipendentemente dall’offerta abbinata, mentre l’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo è di 200 euro con Red Unlimited Ultra o Black, di 150 euro con Red Unlimited Smart oppure di 100 euro con qualsiasi altra offerta ricaricabile.

Il Samsung Galaxy Note 10+, invece, è acquistabile in 30 rate mensili da 22,99 euro con Red Unlimited Ultra o Black, da 25,99 euro con Red Unlimited Smart, da 26,99 euro con Vodafone One Pro o Shake it Easy oppure da 27,99 euro con qualsiasi altra offerta ricaricabile.

Il contributo iniziale è di 149,99 euro, indipendentemente dall’offerta abbinata, mentre l’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo è di 250 euro con Red Unlimited Ultra, di 200 euro con Red Unlimited Black, di 150 euro con Red Unlimited Smart oppure di 100 euro con qualsiasi altra offerta ricaricabile.

Prezzi maggiori per acquistare a rate il Samsung Galaxy Note 10+ 5G, disponibile in 30 rate mensili da 25,99 euro con Red Unlimited Ultra o Black, da 29,99 euro con Red Unlimited Smart, da 31,99 euro con Vodafone One Pro o Shake it Easy oppure da 32,99 euro con qualsiasi altra offerta ricaricabile.

Il contributo iniziale è di 199,99 euro, indipendentemente dall’offerta abbinata, mentre l’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo è di 250 euro con Red Unlimited Ultra, di 100 euro con Red Unlimited Black, di 60 euro con Red Unlimited Smart oppure di 50 euro con qualsiasi altra offerta ricaricabile.

Tutti i prezzi relativi ai Note 10 sono disponibili, fino a nuova comunicazione e salvo esaurimento scorte, nei Vodafone Store autorizzati.

Tutti i dispositivi Galaxy Note 10 prevedono l’addebito delle rate mensili esclusivamente su carta di credito. In caso di abbinamento alle offerte Red Unlimited Ultra o Black, il servizio di assistenza Vodafone Red Care è incluso.

Indipendentemente dal metodo di pagamento e dallo smartphone scelti, è previsto un costo di attivazione per nuova rateizzazione di 9,99 euro, da pagare insieme alla prima rata prevista.

Il servizio Vodafone che permette di rateizzare uno smartphone è denominato Telefono Facile o Telefono No Problem. Quest’ultimo prevede il pagamento di 30 rate mensili, un contributo iniziale, un costo di attivazione ed un eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo (addebitato solo in caso di cessazione anticipata), che decresce di una quota costante man mano che ci si avvicina al termine della rateizzazione.

I Galaxy Note 10 e 10+ sono degli smartphone di fascia alta Dual SIM, dotati di un display Dynamic AMOLED Infinity-O con HDR10+ rispettivamente da 6,3 pollici (risoluzione Full HD+) e 6,8 pollici (risoluzione Quad HD+). Montano entrambi un processore Octa-core Samsung Exynos 9825, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna con possibilità di espanderla fino a 1TB.

Entrambi i device presentano sostanzialmente lo stesso comparto fotografico con tre fotocamere posteriori da 16MP + 12MP + 12MP rispettivamente Ultra Wide, standard e Telephoto oltre ad una camera frontale, integrata nel display dei dispositivi, da 10 MP. Il Note 10+ dispone anche di una camera di profondità 3D ToF per un totale di quattro fotocamere posteriori.

La batteria integrata è di 3500 mAh per il Note 10 e di 4300 mAh per la variante Plus con tecnologie di ricarica veloce Super Fast Charging e Wireless Fast Charging 2.0. Il sistema operativo supportato, in entrambi i casi, è Android Pie 9.0.

Il Samsung Galaxy Note 10+ è disponibile anche nella variante 5G che, rispetto alla versione Standard, prevede in più un modem 5G di tipo NSA (Non-Standalone), dipendente dalla connessione 4G. Un’altra differenza è che il Note 10+ 5G è utilizzabile solo in mono-SIM.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.