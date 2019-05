Tre: nuova 3Cube XL fino a 80 Giga e altre novità dal 13 Maggio 2019

Con l’arrivo del nuovo canvass commerciale, il brand Tre dell’operatore congiunto Wind Tre proroga molte delle proprie offerte fino al 16 Giugno 2019, salvo ulteriori proroghe, e annuncia alcune novità in partenza da Lunedì 13 Maggio 2019.

Si specifica sin dall’inizio che in questo approfondimento ci si concentra su tutto ciò che riguarda il mondo consumer, non si scenderà infatti nel dettaglio dei clienti professionisti.

Oggetto di novità sono le condizioni economiche di alcuni smartphone molto ricercati in questo momento, come il Huawei P30 Lite disponibile con anticipo zero (se acquistato mediante finanziamento Compass) e rate da 3,99 euro al mese in abbinamento all’offerta All-in Super Power.

Altra importante novità da segnalare è il fatto che a partire dal 15 Maggio 2019, salvo eventuali cambiamenti, i prezzi al minuto e lo scatto alla risposta delle chiamate internazionali da rete mobile e fissa verso i paesi UE verranno ridotti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Eu 2018/1971.

Nello specifico, ad essere interessati dalle nuova tariffe sono tutti i Paesi dell’ Unione Europea al quale si aggiungo quelli dell’Area Economica Europea (EEA): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (con inclusi Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte, Martinica, Saint-Martin), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (incluse Isole Canarie), Svezia e Ungheria.

Le tariffe massime al minuto e i costi degli SMS verso tali paesi non supereranno rispettivamente, i 23,18 centesimi di euro (IVA inclusa) per le telefonate voce effettuate dall’Italia verso le numerazioni di rete fissa e mobile degli operatori Europei, e i 7,32 centesimi di euro (IVA inclusa) per ciascun SMS inviato dall’Italia verso numerazioni di rete mobile degli operatori Europei.

Tre informa che tutti i piani tariffari e le offerte di Tre, per privati da rete mobile e fissa, sia per i nuovi che per i già clienti, verranno adeguati (ove necessario) per rispettare il prezzo massimo previsto dal regolamento. In caso di offerte con costi già inferiori a tale limite, non sono previste delle modifiche.

Nel dettaglio del portafoglio voce, rimane tutto invariato, ma prorogato fino al 16 Giugno 2019. Continueranno quindi ad essere attivabili le offerte con metodo di pagamento automatico su carta di credito, conto corrente o carta conto, All-in Power e All-in Super Power costituite da minuti ed SMS illimitati ed un bundle di traffico dati che, per la prima ammonta a 60 Giga e per la seconda a 100 Giga. I costi mensili sono pari a 11,99 euro per la Power e a 14,99 euro per la Super Power. In entrambi i casi esiste la possibilità di abbinare uno smartphone.

Lo stesso vale per quanto riguarda le opzioni tariffarie della gamma Free, che mantengono gli stessi bundle e le medesime condizioni economiche, ma che richiedono un ulteriore contributo aggiuntivo di 5,99 euro al mese per i servizi aggiuntivi Cambia, Restituisci e Tieni.

A proposito delle Free, si ricorda che da qualche giorno è possibile cambiare il proprio smartphone e sceglierne uno nuovo acquistandolo anche con finanziamento Compass, oltre che con le altre modalità di pagamento. Nel dettaglio, il cliente può esercitare la possibilità di cambio Smartphone dal 19° al 29° mese, sottoscrivendo un nuovo contratto di 30 mesi.

Prorogata anche l’offerta Play Power, che offre minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 30 Giga di traffico dati a 11,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Ritornando agli smartphone acquistabili a rate, sono stati introdotti i nuovi terminali Oppo Reno, Samsung Galaxy A20e, Huawei P Smart Z e Honor 20 Lite.

Si arricchisce invece l’ambito delle offerte dati, arriva infatti il nuovo 3Cube Pack abbinato al piano 3Cube XL, che con un anticipo di 9,99 euro include i dispositivi WebCube4. 4G LTE e Xiaomi Mi Home 360°. Inoltre in abbinamento ad un’offerta della gamma All-in, 3Cube diventa Special con 80 Giga a 9,99 euro al mese.

Per essere più chiari, l’abbonamento 3Cube XL offre 80 Giga al mese di traffico internet di giorno e navigazione Internet illimitata la notte al costo di 12,99 euro al mese. Idem per l’abbonamento 3Cube Special per il quale il prezzo mensile scende a 9,99 euro.

Per quanto riguarda le offerte di rete fissa Tre, che prevedono di base chiamate a consumo, internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH (by Open Fiber) fino a 1000 Mbps, modem in vendita abbinata a 5,99 euro in più al mese per 48 mesi e Giga illimitati su un massimo di 3 SIM Tre, il tutto al costo di 25,99 euro al mese, verranno prorogate fino al 16 Giugno 2019, salvo cambiamenti.

Unica novità riguarda il nuovo costo di attivazione di 120 euro, che come raccontato da MondoMobileWeb, era stato introdotto qualche giorno fa per le promo online (scontato a 0 euro in caso di permanenza per 24 mesi) e che sarà dunque inserito anche per le attivazioni in negozio a partire dal 13 Maggio 2019.

In negozio si potrà scegliere di pagare il costo di attivazione di 120 euro in un’unica soluzione oppure in 24 rate mensili da 5 euro ciascuna. In caso di rateizzazione, come per le promo online, le rate mensili non verranno addebitate se l’offerta rimane attiva per almeno 24 mesi, mentre in caso di recesso anticipato andranno corrisposte le rate mancanti.

Dunque, ad esempio, se si dovesse recedere durante il tredicesimo mese, bisognerà corrispondere le restanti 11 rate da 5 euro, per un totale di 55 euro. Si tratta quindi di un nuovo costo di uscita in caso di recesso anticipato, che si aggiunge a quello relativo al modem in vendita abbinata.

Confermata ancora una volta la possibilità, per tutti i clienti 3 di rete fissa con un’offerta ADSL, FTTC e Fibra FTTH attiva o da attivare, di attivare l’offerta All-In Super Power con minuti ed SMS e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese anziché 14,99 euro al mese. Il costo scontato sarà vincolato al contratto di casa e rimarrà valido finché sarà attiva la linea fissa.

Infine, dal 21 al 31 Maggio 2019, sarà disponibile un nuovo concorso Ciak si Gioca, con il quale, attraverso l’app My3, i clienti potranno aggiudicarsi svariati premi tra cui uno Xiaomi Mi Electric Scooter.

Si ringraziano Davide, Renato e Simone per le prime segnalazioni. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo e commerciale.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.