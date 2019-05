Tre Free: da oggi è possibile cambiare smartphone anche con finanziamento Compass

Da oggi 6 Maggio 2019 i clienti Tre con l’opzione tariffaria FREE potranno cambiare il proprio smartphone e sceglierne uno nuovo acquistandolo anche con finanziamento Compass, oltre che con le altre modalità di pagamento.

Si ricorda che con FREE il cliente può esercitare la possibilità di cambio Smartphone dal 19° al 29° mese, sottoscrivendo un nuovo contratto di 30 mesi. Fino al 12 Maggio 2019, salvo eventuali proroghe, i nuovi clienti Tre possono decidere di comprare a rate un nuovo smartphone abbinandolo all’offerta Free Power o Super Power.

Free Power offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di internet a 11,99 euro al mese, mentre Free Super Power, al costo di 14,99 euro, aumenta il traffico internet a 100 Giga lasciando invariati minuti ed SMS.

In tutti i casi è necessario aggiungere 5,99 euro al mese per i servizi aggiuntivi garantiti dalle Free.

Sottoscrivendo le offerte della gamma Free il cliente, oltre ad un servizio prepagato e ad uno smartphone, acquista infatti anche i servizi Cambia, Restituisci e Tieni, ad un costo complessivo mensile, che varia a seconda dello smartphone scelto.

Nel dettaglio, il servizio Cambia permette all’utente di sostituire lo smartphone scegliendone uno nuovo tra quelli disponibili nel listino Free, presso un negozio 3, dopo 18 mesi dall’attivazione e senza senza costi aggiuntivi. In tal modo si rinnova l’offerta Free, sottoscrivendo un nuovo contratto, con un nuovo smartphone incluso per 30 mesi.

La possibilità di cambiare lo smartphone è esercitabile dal 19° al 29° mese, ed in base al listino in vigore il nuovo smartphone potrà prevedere un anticipo. Tutti coloro che non godono del servizio Cambia possono, soltanto durante il 29° mese (dal 60° al 30° giorno antecedente la scadenza del contratto), restituire lo smartphone ad un costo di 50 euro. Al termine della durata contrattuale il cliente mantiene la stessa offerta in versione solo SIM.

I clienti che non hanno effettuato ne il cambio, ne la restituzione dello Smartphone, al 30° mese rimarranno in possesso dello Smartphone pagando il costo Tieni e mantenendo la stessa offerta in versione solo SIM.

E’ inclusa anche l’assicurazione Kasko, che garantisce la protezione dello smartphone anche sui danni accidentali non coperti dalla garanzia legale, permettendo di usufruire di un intervento di riparazione ogni 12 mesi per un massimo di 2 interventi totali.

E’ previsto un vincolo di 30 mesi e l’acquisto del device mediante finanziamento Compass o Vendita a Rate 3 con addebito su carta di credito. Il costo mensile delle opzioni tariffarie è da intendersi a tempo indeterminato e non si può effettuare il pagamento dei rinnovi dell’offerta con Carte Prepagate e Carte Electron.

Il contributo di attivazione per Free Power e Free Super Power ammonta a 6,99 euro, invece di 55,99 euro, per i nuovi clienti (sia in portabilità che con nuovo numero) che rimangono attivi per tutto il periodo contrattuale. Mentre per i già clienti è previsto un contributo di cambio offerta di 9,99 euro, invece di 58,99 euro, ma soltanto per la Free Power. Free Super Power non è infatti attivabile dai già clienti.

In caso di disattivazione anticipata, in entrambi i casi verranno addebitati i restanti 49 euro del costo di attivazione, e anche il versamento in un’unica soluzione delle rate residue non ancora corrisposte relative all’acquisto del telefono. Il costo di una nuova SIM Tre è di 10 euro senza traffico incluso.

Per i clienti 3 che sono passati ad altro operatore da meno di 60 giorni e desiderano tornare in Tre richiedendo la portabilità del numero potrebbe essere addebitato un ulteriore importo di 19 euro come viene specificato nelle note legali delle due offerte Free attualmente in commercio. Non sarà possibile disattivare l’opzione senza recedere dall’offerta.

Sottoscrivendo le opzioni tariffarie il cliente 3 usufruisce gratuitamente dell’abbonamento semestrale ad Apple Music, del servizio Giga Bank che permette di accumulare i Giga non utilizzati nell’arco del mese, ma anche dell’adesione all’iniziativa Grande Cinema 3, con la quale si usufruisce di uno sconto pari al 50% del valore del biglietto acquistato dall’intestatario della Card 2×1 e di uno sconto pari al 50% del valore del biglietto acquistato dalla persona portata dall’intestatario della Card 2×1, utilizzabile per andare al cinema fino a 2 volte al giorno, festività incluse.

In più per tutti i nuovi clienti che attivano le offerte entro il 12 Maggio 2019, salvo proroghe, l’Opzione 4G LTE che permette di accedere alla rete dati ad alta velocità 4G di Tre, è inclusa gratuitamente. In caso di presenza o di sottoscrizione contestuale o successiva di un’offerta Fibra e Internet da Fisso, le due Free offrono Giga illimitati.

Free Power e Free Super Power sono attivabili soltanto con Power29, e sono incompatibili con le offerte Play ed All-in e con tutte le opzioni che prevedono un addebito automatico su carta di credito o conto corrente.

Si ringrazia Renato per la segnalazione.

