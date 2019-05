Vodafone offerte speciali da 6 euro al mese. Continuano nei Negozi anche a Maggio 2019

Vodafone, anche per il mese di Maggio 2019, continua a proporre le proprie opzioni tariffarie speciali denominate anche “Operator attack“, rivolte ad alcuni clienti provenienti da altri gestori telefonici operanti sul territorio italiano.

Si tratta di particolari opzioni tariffarie sottoscrivibili esclusivamente da determinati clienti Vodafone consumer provenienti da specifici operatori mobili. Possono essere attivate, presso i Vodafone Store ed i Vodafone Point aderenti, soltanto in contestualità con la richiesta di portabilità del proprio numero di cellulare, su una nuova SIM dell’operatore rosso. Con alcune offerte solo attivando un nuovo numero.

Prima di procedere con l’elenco delle offerte operator attack disponibili, si premette che in aggiunta al costo di attivazione di ciascuna di queste, è previsto anche quello della nuova SIM Vodafone (che secondo il Servizio Clienti 190 ammonta a 5 euro) e l’obbligo di una prima ricarica (il cui valore economico può cambiare a discrezione del rivenditore) da effettuare contestualmente alla sottoscrizione.

In ogni caso è giusto specificare che il valore della prima ricarica può variare in base alle opzioni tariffarie presenti sulla stessa SIM e alla disponibilità dello Store. L’eventuale credito residuo rimanente sarà comunque utilizzabile per i futuri rinnovi della propria offerta.

Nello specifico, le offerte speciali disponibili (disattivabili in qualsiasi momento, ma poi non più riattivabili) sono le seguenti:

Vodafone Special Minuti 30 Giga a 6 euro al mese con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa e 30 Giga di traffico dati ad alta velocità 4G e 4.5G se si proviene da LycaMobile, FastWeb, PosteMobile Full, Digi Mobil, Erg Mobile, 1 Mobile e altri Operatori Virtuali (esclusi ho., iliad, Kena Mobile, Tiscali e CoopVoce). Il costo di attivazione è di 12 euro.

Vodafone Special Minuti 50 Giga a 6,99 euro al mese con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa e 50 Giga di traffico dati ad alta velocità 4G e 4.5G. Disponibile per chi proviene da LycaMobile, FastWeb, PosteMobile Full, Digi Mobil, Erg Mobile, 1 Mobile e altri Operatori Virtuali (esclusi ho., iliad, Kena Mobile, Tiscali eCoopVoce). Il costo di attivazione è di 12,01 euro.

Vodafone Special Minuti 50 Giga a 9,90 euro al mese con un bundle costituito da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa e 50 Giga di traffico dati ad alta velocità 4G e 4.5G se si proviene da Iliad e da Kena Mobile. Il costo di attivazione è di 12,01 euro.

Vodafone Special Minuti 20 Giga a 12 euro al mese, che offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa e 20 Giga di traffico dati ad alta velocità 4G e 4.5G se si proviene da Tre. Il costo di attivazione è di 12 euro.

Vodafone Special Minuti 10 Giga a 15 euro al mese con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa e 10 Giga di traffico dati ad alta velocità 4G e 4.5G per i nuovi clienti Vodafone che attivano un nuovo numero. Il costo di attivazione è di 3 euro.

Vodafone Special Minuti 20 Giga a 18,99 euro al mese, che offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa e 20 Giga di traffico dati ad alta velocità 4G e 4.5G se si proviene da Tim, Wind e CoopVoce. Il costo di attivazione è di 12,01 euro.

Vodafone Special Minuti 20 Giga a 19 euro al mese con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobile e rete fissa e 20 Giga di traffico dati ad alta velocità 4G e 4.5G se il nuovo cliente Vodafone attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da qualsiasi operatore. Il costo di attivazione è di 3 euro.

Contestualmente alla sottoscrizione di queste offerte, si attiverano in automatico anche 1GB di Riserva, Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+. Tutti disattivabili tramite l’App MyVodafone, l’assistente digitale Tobi oppure chiamando il numero gratuito 42070 o il servizio clienti al 190 dalla propria SIM ricaricabile Vodafone. Si specifica che Rete Sicura è disattivabile soltanto chiamando il numero 42070 o chiedendo all’assistente digitale Tobi.

Il servizio Rete Sicura per i nuovi clienti Vodafone è gratuito per il primo mese, poi 1,49 euro al mese. L’opzione roaming Vodafone Smart Passport+ offre 60 minuti, di cui 30 in entrata e 30 in uscita, e 500MB al giorno al prezzo di 3 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e Stati Uniti d’America solo in caso di utilizzo.

Le suddette offerte non includono alcun bundle di SMS (anche se è incluso l’invio del primo SMS del mese senza costi aggiuntivi), ne consegue che non attivando dei pacchetti ad hoc, ciascun messaggio viene ovviamente tariffato alle condizioni previste dal proprio piano della SIM.

Tutte le opzioni tariffarie della gamma Vodafone Special Minuti prevedono di base, l’addebito dei costi su credito residuo, ma ciò non toglie che al momento della sottoscrizione il rivenditore Vodafone possa consigliare di optare per la modalità di pagamento automatica. Non è affatto necessaria la contestuale attivazione di SIM dati aggiuntive o la rateizzazione di prodotti (per la quale è prevista come forma di pagamento l’addebito su carta di credito o la domiciliazione su conto corrente).

I minuti inclusi sono verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, conteggiati sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta. Il traffico dati incluso è conteggiato a singolo KB consumato. I minuti di traffico e i GB non utilizzati al termine del mese non sono affatto cumulabili con quelli attribuiti nel rinnovo successivo e quindi si perdono defintivamente. E’ possibile utilizzare il proprio smartphone con hotspot senza costi aggiuntivi.

Superata la soglia dei minuti inclusi si applicano le condizioni del proprio piano tariffario, mentre per quanto riguarda la soglia del traffico dati inclusa nell’offerta, la connessione si blocca solo quando si disattiva 1GB di Riserva; altrimenti, il cliente paga 2 euro anticipati ogni 200 Mega fino al rinnovo dell’offerta e fino ad un massimo di 10 euro per 1 Giga.

Dal 15 Aprile 2019 in caso di esaurimento del credito il servizio non viene più bloccato immediatamente, ma si assicura la sua continuità per 48 ore. Si potrà parlare e navigare senza limiti sul territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione Europea per 48 ore al costo di 0,99 euro, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito e delle condizioni previste dal contratto. Non è, invece, previsto alcun costo finché è attivo il pagamento dell’offerta su carta di credito o conto corrente.

Le numerazioni speciali (892, 899, ecc), quelle brevi (4xxx), le numerazioni verso sistemi applicativi come quelle fornite da società che pubblicizzano concorsi o nel corso di trasmissioni radiotelevisive (3424, 34043 e 342311), il 414 (che viene tariffato secondo il piano base della propria SIM), gli altri numeri utili e servizi Vodafone, i trasferimenti di chiamate e le videochiamate. Ma anche gli SMS a numeri utili e a servizi Vodafone, gli MMS e gli SMS a numeri brevi e ricevute di ritorno SMS (Status Report), non sono inclusi all’interno delle opzioni tariffarie ricaricabili dell’operatore rosso.

Le offerte della gamma Vodafone Special che sono attivabili in alcuni call center in outsourcing possono essere acquistate anche con spedizione a domicilio. La lista delle offerte winback nei call center può essere diversa rispetto la lista delle offerte operator attack nei rivenditori Vodafone aderenti. Inoltre, dal 9 Aprile 2019 in tutti i call center le nuove SIM non si possono più richiedere gratuitamente, il nuovo cliente deve infatti richiedere la spedizione a domicilio dopo aver effettuato il pagamento con carta di credito.

Le offerte oggetto di questo approfondimento, rimangono disponibili fino a nuova comunicazione, ciò significa che non è assolutamente esclusa la possibilità che possano cambiare nel corso dello stesso mese di Maggio 2019.

Si rammenta infine, che le offerte a tempo indeterminato di tutti i gestori telefonici, cosi come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, sono soggette a possibili modifiche operate dallo stesso gestore telefonico che le promuove.

