Tim Complete: nuova Passa a Tim con minuti e sms illimitati, fino a 40GB e servizi accessori inclusi

Dal 18 Marzo 2019, salvo eventuali cambiamenti, tutti i nuovi clienti TIM in portabilità potranno attivare nei rivenditori TIM autorizzati la nuova offerta ricaricabile TIM Complete che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, fino a 40 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile e servizi accessori inclusi.

L’offerta operator attack è attivabile se si proviene da qualsiasi operatore nazionale. Sarà consigliata principalmente a chi proviene da Wind, Tre e Vodafone. Dal 18 Marzo 2019 chiuderà in commercio l’offerta ricaricabile Tim 15 Go New 30GB a 15 euro al mese.

L’offerta TIM Complete prevede di base 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 3 Giga di internet in 4G a 19,99 euro al mese. Contestualmente, in tutte le nuove attivazioni di questa offerta winback e/o operator attack, si attiveranno, entro 5 giorni dall’attivazione, le seguenti opzioni aggiuntive gratuite:

+17GB Free (in caso di addebito su credito residuo) o + 37GB Free (in caso di addebito su conto corrente, carta di credito o Tim Pay);

(in caso di addebito su credito residuo) o + (in caso di addebito su conto corrente, carta di credito o Tim Pay); l’opzione Minuti Illimitati Free per avere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

per avere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali; l’opzione Sms Illimitati per avere sms illimitati verso tutti i numeri nazionali;

per avere sms illimitati verso tutti i numeri nazionali; l’opzione Carta Free (per il piano della SIM “Tim Base e Chat” gratuito e servizi accessori gratuiti), Segreteria Telefonica Free (minuti illimitati verso numero 41919), Lo Sai e ChiamaOra di Tim Free (per il servizio SMS di reperibilità).

In sintesi Tim Complete prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, 20 Giga mensili di navigazione libera, Chat senza limiti nelle app più popolari, Lo Sai e Chiama Ora di Tim inclusi e la Segreteria Telefonica inclusa a 19,99 euro al mese in caso di addebito su credito residuo.

Se il nuovo cliente TIM decide di attivare, contestualmente all’attivazione dell’offerta, il servizio Tim Ricarica Automatica, che permette ai clienti di impostare una ricarica automatica del credito telefonico direttamente dalla propria carta di credito, conto corrente o tramite la carta prepagata Tim Pay, avrà 40 Giga mensili anzichè 20 Giga mensili di navigazione libera.

In più se il cliente possiede una linea fissa TIM, grazie all’iniziativa TIM 100%, arriverà a 45 Giga mensili.

In caso di disattivazione del servizio Tim Ricarica Automatica, l’opzione +37GB Free sarà disattivata. In caso di disattivazione dell’offerta base Tim Complete tutte le opzioni propedeutiche saranno disattivate.

I minuti di conversazioni inclusi nell’offerta sono calcolati sui secondi effettivi di conversazione e non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte.

I Giga contenuti nelle offerte elencate sono fruibili liberamente senza soglie settimanali. Il traffico Internet incluso nell’offerta è conteggiato a scatti anticipati da 1 KB ed è valido per l’utilizzo di Internet e mail da telefonino, in Italia, su APN wap.tim.it (per BlackBerry è blackberry.net). Le offerte sono valide per l’utilizzo dello smartphone anche in hotspot e per l’utilizzo di applicazioni VoIP e Peer to Peer.

Quando si attiva una nuova sim ricaricabile Tim, in automatico, si attiva il profilo tariffario Tim Base e Chat con un costo di 2 euro al mese, gratuito il primo mese per i nuovi clienti. Il costo rimane gratuito se si mantiene attiva questa offerta (come già succede per esempio con le offerte standard della gamma Tim Senza Limiti).

In caso di presenza di un’offerta dati attiva, la tariffa include anche la possibilità di chattare con tutti su Whatsapp, Snapchat, Telegram, iMessage, Imo, Skype Viber, WeChat senza consumare i Giga della propria offerta dati attiva. L’utilizzo delle chat senza limiti è consentito solo sul territorio italiano e solo con traffico dati disponibile sulla propria offerta.

Il servizio Lo Sai e Chiama Ora di TIM ha un costo standard di 1,59 euro al mese, il profilo tariffario TIM Base e Chat ha un costo standard di 2 euro al mese, l’ascolto dei messaggi della Segreteria Telefonica ha un costo standard di 1,50 euro a chiamata. I clienti che attivano Tim Complete avranno questi servizi inclusi, quindi pagheranno 19,99 euro al mese a tempo indeterminato.

Questa offerta in edizione limitata è attivabile, salvo eventuali cambiamenti, nei Negozi TIM aderenti. L’offerta potrebbe essere attivabile anche tramite il servizio “Passa a Tim con Operatore” presente nel sito ufficiale di Tim.

Il costo di attivazione dell’offerta Tim Complete nei negozi Tim è di 12 euro. Il costo di una nuova sim è di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Non sono previsti costi di attivazione per le opzioni propedeutiche aggiuntive.

Se si attiva tramite il servizio “Passa a Tim con Operatore” del sito ufficiale TIM, il costo di attivazione passa da 12 a 9 euro. Il costo della nuova SIM per le spedizioni online o tramite contatto telefonico è pari a 25 euro con 20 euro di traffico.

E’ possibile navigare con la stessa offerta in 2.5G, 3G, 3.5G, 4G, 4G+ e 4.5G dove c’è copertura e se il dispositivo è compatibile.

L’offerta è valida anche nei Paesi dell’Unione Europea, ma sono previsti dei limiti per il traffico dati. L’utilizzo delle offerte nazionali nei Paesi dell’Unione Europea, senza alcun sovrapprezzo, è consentito nell’ambito di viaggi occasionali nel rispetto delle politiche di utilizzo corretto dei servizi di roaming e del legame stabile con l’Italia da dimostrare su eventuale richiesta di TIM, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali.

A partire dal 28 Aprile 2019, come già anticipato, i clienti TIM ricaricabili che prevedono qualsiasi addebito su credito residuo, in caso di esaurimento del proprio credito principale avranno in automatico, fino a 2 giorni consecutivi, l’attivazione dell’opzione Tim Sempre Connessi che permetterà di avere chiamate, inviare sms e navigare senza pensieri solo in caso di utilizzo giornaliero. Il costo sarà di 0,90 euro al giorno (fino ad un massimo di 1,80 euro in 2 giorni) che saranno addebitato dopo la prima ricarica utile e solo in caso di utilizzo.

Anteprima MondoMobileWeb. Si ringrazia Alessandro per la segnalazione. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo e commerciale.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.